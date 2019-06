Transfer Talk. Real Madrid haalt Jovic naar Bernabéu - Osimhen: eerst Africa Cup, dan pas transfer? De voetbalredactie

04 juni 2019

20u30 8 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Osimhen: eerst Africa Cup, pas daarna transfer?

Charleroi-spits Victor Osimhen zou op het punt staan getransfereerd te worden naar de Italiaanse Champions League-deelnemer Atalanta Bergamo. Algemeen directeur Pierre-Yves Hendrickx relativeert: “Atalanta is slechts een van de clubs waarmee onderhandelingen werden opgestart. Dat geldt onder meer ook voor Lille. Concreter dan dàt is de piste niet.”

Osimhen maakt deel uit van de Nigeriaanse voorselectie voor Africa Cup 2019 van 21 juni tot 19 juli in Egypte. Zijn deelname aan dat toernooi kan de transfergesprekken beïnvloeden. Het is dus best mogelijk dat de zaak niet voor de derde week van juli wordt afgehandeld. (AR)

Real Madrid haalt Jovic naar Spanje

De transfer van Luka Jovic naar Real Madrid is rond. Dat laten de Spaanse topclub en Eintracht Frankfurt weten. Jovic, een 21-jarige Serviër die afgelopen seizoen 27 scoorde voor Frankfurt en bereikte met de Bundesliga-club onder meer de halve finales van de Europa League, tekende een contract tot medio 2025. Frankfurt huurde de spits van Benfica, maar lichtte de aankoopoptie van zeven miljoen in het contract van de international. Die investering rendeert dus al heel snel, want Real zou zo’n 60 miljoen euro neertellen voor de aanvaller. Real mikt ook op de komst van Rode Duivel Eden Hazard en plukte eerder al de Braziliaanse verdediger Éder Militão voor 50 miljoen euro weg bij FC Porto. Ook aanvaller Rodrygo komt over van FC Santos, zodat voorzitter Pérez al 155 miljoen euro heeft gespendeerd. Met nog minstens een fikse 100 miljoen voor Hazard erbij, ‘breekt’ Real de bank.

Jovic wordt zo de duurste uitgaande transfer in de clubhistorie van Frankfurt, al gaat maar liefst dertig procent van de transfersom - achttien miljoen euro - naar Benfica. Beide clubs doen geen mededelingen over de voorwaarden. “Sportief gezien is dit een groot verlies. Niet voor niets heeft heel Europa het over zijn explosiviteit en gevaar voor het doel”, vertelt sportief directeur Fredi Bobic op de clubsite van Eintracht. “Voor ons is dit echter een heel belangrijke transfer. We zijn trots dat we Luka hebben begeleid op zijn weg naar de top.”

Liverpool neemt afscheid van Daniel Sturridge en Alberto Moreno

Liverpool geeft aanvaller Daniel Sturridge en linksachter Alberto Moreno geen nieuw contract. Dat maakte de recente winnaar van de Champions League dinsdag bekend op de clubwebsite. Vooral Sturrigde is met zijn 67 doelpunten en 160 wedstrijden een absoluut clubicoon.

Sturridge arriveerde in januari 2013 bij “The Reds” en speelde zich vooral in het seizoen 2013-2014 in het hart van de Liverpool-fans, toen hij een ijzersterk duo vormde met Luis Suarez. De Engelsman scoorde dat seizoen 22 keer in de Premier League. Daarna werd hij geplaagd door blessures en haalde hij nooit meer hetzelfde niveau, dit seizoen scoorde Sturrigde maar vier keer. “Daniel verdient het om als een grootheid van Liverpool te worden beschouwd”, zei zijn coach Jürgen Klopp. “Hij kwam toe toen de club probeerde zichzelf herop te bouwen, en sommige van zijn doelpunten waren daarbij heel belangrijk.” Op zijn 29e moet Sturridge nu op zoek naar een nieuwe club.

Ook van de 26-jarige Moreno nemen de Reds afscheid. Hij verloor zijn plaats op linksachter aan Andy Robertson. “We gaan beide spelers missen, maar we kunnen ze op de best mogelijke manier uitzwaaien”, verklaarde Klopp. “Als winnaars van de Champions League.”

Renard wordt sportief adviseur bij Antwerp

Olivier Renard (40) gaat als sportief adviseur aan de slag bij Antwerp. Hij ondertekende een contract voor twee seizoenen. “Concreet zal Renard het bestaande team, Luciano D’Onofrio (Vicepresident) en Sven Jaecques (Secretaris-Generaal), ondersteunen op sportief vlak met als prioriteit het aansturen en uitbouwen van de scoutingscel”, zo luidt het. “De aanwerving van de ex-doelman kadert in de verdere algemene en sportieve uitbouw van de club. Olivier Renard heeft een verleden als doelman bij onder andere KV Mechelen en Standard. Bij die clubs deed hij ondertussen ook al heel wat ervaring op in de rol van sportief directeur.”

Renard stapte twee weken geleden op bij Standard. Hij was tussen 2005 en 2008 doelman bij de Luikenaars en keerde in februari 2016 terug naar de Vurige Stede. Eerst was hij op Sclessin sportief directeur en nadien, sinds vorige zomer, directeur rekrutering. Van 2013 tot 2016 was Renard sportief directeur bij KV Mechelen.

Jonathan Benteke wil terug naar België

Tijd om thuis te komen. Na passages bij Crystal Palace - hij maakte er minuten in de Premier League -, Omonia Nicosia en Oldham wil Jonathan Benteke (24) opnieuw in België aan de slag. De voormalige aanvaller van Zulte Waregem is transfervrij. “Het voetbal in de Engelse lagere klassen ligt me niet”, aldus Benteke. “Het is erg fysiek, terwijl ik liever vanuit balbezit speel. Oldham wil me houden, maar ik zou liever opnieuw beginnen in een vertrouwde omgeving. Zelfs 1B schrikt me niet af.” Waarna Benteke zichzelf spontaan begint te promoten: “Ik ben jong, Belg en helemaal fit. Daarnaast heb ik ervaring in eerste klasse en heb ik een goeie mentaliteit. (lacht) En ik ben niet duur.” (PJC)

Castro-Montes tekent bij AA Gent

Alessio Castro-Montes voetbalt volgend seizoen voor AA Gent. De 22-jarige rechtsachter van Eupen bereikte met de Buffalo’s een overeenkomst voor drie jaar. Ook op clubniveau is de transfer rond. AA Gent betaalt om en bij de 1,5 miljoen aan Eupen, waar Castro-Montes het voorbije seizoen openbloeide. Castro-Montes genoot een groot deel van zijn opleiding bij Anderlecht. Later belandde hij via STVV bij Eupen, waar hij nog een contract voor 1 seizoen had. De Nigeriaan Reuben Yem (21) van Trencin legt intussen medische en fysieke tests af bij de Buffalo’s. (RN)

Ralf Rangnick verlaat RB Leipzig

Ralf Rangnick is niet langer sportief directeur bij RB Leipzig, waar hij het voorbije seizoen ook coach was. De 60-jarige Duitser gaat als ‘Head of Sport and Development Soccer’ aan de slag bij Red Bull. Rangnick zal de voetbalactiviteiten van de energiedrankproducent superviseren bij Leipzig, waar hij enkel nog een adviserende rol heeft, New York en Bragantino (Sao Paulo). Bij Salzburg zal hij geen invloed hebben, gezien een mogelijk belangenconflict mochten Salzburg en Leipzig elkaar in Europa ontmoeten. Dat was in 2018 in de Europa League het geval.

Als sportief directeur wordt Rangnick bij RB Leipzig opgevolgd door Markus Krösche, die overkomt van het pas gepromoveerde Paderborn. Sinds vorige zomer was al duidelijk dat Rangnick de trainersstoel warm zou houden voor Julian Nagelsmann, die nog zijn contract zou uitdoen bij Hoffenheim. Rangnick was sportief directeur van RB Leipzig sinds 2012 en coachte het team ook al in het seizoen 2015-2016. Afgelopen seizoen werd RB Leipzig derde in de Bundesliga. Het treedt komend seizoen dan ook aan in de Champions League.

Genk aast op drie vertrekkers en vijf nieuwkomers

Benjamin Nygren, het Zweeds toptalent van 17, was gisteren op bezoek in Genk samen met zijn ouders. Hij kreeg er een rondleiding op de club. Genk heeft al een akkoord met zijn club IFK Göteborg - de initiële transferprijs ligt rond de 4 miljoen - en hoopt ook de speler zelf over de streep te trekken. Nygren vertrekt nu een week met vakantie, nadien volgt er nog een gesprek met Mazzu. Nygren moet de tweede van zeker vijf versterkingen worden, zo gaf De Condé mee. “Wij houden rekening met drie vertrekkers en daar moeten vijf nieuwkomers tegenover staan, dat is een gezonde ambitie.”

Theo Bongonda is op de terugweg uit New York, mogelijk wordt hij deze week nog voorgesteld. Het dossier van de Slovaak Patrik Hrosovsky ligt iets ingewikkelder. Zijn Tsjechische club Viktoria Plzen hoopt hem tot 1 augustus te houden omdat zij een dag eerder de return in de tweede voorronde van de Champions League spelen. Voor Genk is dat uiteraard géén optie.

Aan de uitgaande kant blijft het voorlopig windstil. Het regent geruchten, maar echt concreet is er op dit moment niets. “Het is niet zo dat ze hier de deur platlopen”, zegt De Condé. “Berge, Trossard en Samatta blijven de jongens van wie wij denken dat ze de club verlaten. Al is een verrassing nooit uit te sluiten. Misschien blijft één van die spelers en vertrekt er iemand anders.” (KDZ)

Januzaj op lijstjes PSG en Ajax

Ook hij maakt deze zomer in principe een transfer. Na twee jaar bij het Spaanse Real Sociedad is er aan interesse voor Adnan Januzaj (24) geen gebrek. Zo staat de fijnzinnige linkspoot op het verlanglijstje van PSG, dat gecharmeerd is door zijn dribbels en traptechniek. De Franse landskampioen is heus niet de enige club die belangstelling toont. Ook bij Ajax prijkt Januzaj op de shortlist. De Amsterdammers vrezen na een sensationele Champions League-campagne dat er heel wat spelers zullen vertrekken en zijn bijgevolg op zoek naar een nieuwe kwaliteitsinjectie. Januzaj past er perfect binnen de huisstijl. Vraag is wat de Rode Duivel zelf wil, want ook Spanje en Italië loeren naar hem. Meer bepaald Sevilla en AC Milan, dat de vorige mercato’s ook al aanklopte. (NP)

Rechtsback Yem legt tests af bij AA Gent

AA Gent is goed op weg om zijn eerste versterking binnen te halen. De Nigeriaanse rechtsback Reuben Yem streek gisteren neer in Gent, waar hij medische en fysieke tests ondergaat. De 21-jarige Yem was vorig jaar al in beeld en de offensieve wingback ontwikkelde zich het voorbije seizoen goed bij het Slovaakse AS Trencin. Als de tests goed verlopen, wordt hij wellicht de eerste Gentse aanwinst. AA Gent maakt ook werk van een tweede rechtsback. De Buffalo’s brachten bij Eupen al een bod uit op de 22-jarige Alessio Castro-Montes. De kans is reëel dat zowel Castro-Montes als Yem naar Gent komen. Als dat het geval is, zou dat een vertrek kunnen inluiden van Arnaud Souquet. (RN)