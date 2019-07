Transfer Talk. Real blaast Chinese transfer Bale af - Liverpool kaapt jongste Premier League-debutant weg bij Fulham De voetbalredactie

28 juli 2019

Real blaast Chinese transfer Bale af

De transfer van Gareth Bale (30) naar Jiangsu Suning FC is afgesprongen. Real Madrid blies de deal met de Chinese club af. Bale kon in China een contract voor drie seizoenen tekenen, aan een weekloon van één miljoen euro. Het is al enige tijd duidelijk dat de toekomst van Bale niet meer bij Real ligt. Coach Zinédine Zidane duwde de Welshman nadrukkelijk richting uitgang. “Ik heb niets tegen Bale, maar we moeten gewoon dingen veranderen. Het is voor iedereen het beste als er snel duidelijkheid komt”, zei Zidane. Een transfer naar China leek in de maak, maar komt er dus niet.

Jongste Premier League-debutant ooit naar Liverpool

Liverpool heeft zich versterkt met de 16-jarige Harvey Elliott. De piepjonge winger komt over van Fulham.

Elliott maakte eind vorig seizoen als jongste debutant ooit zijn debuut in de Premier League. Met een leeftijd van 16 jaar en 30 dagen viel hij toen in tijdens de partij tegen Wolverhampton. De Engelse jeugdinternational deed zo beter dan een andere Fulham-speler. In 2007 was Matthew Briggs 16 jaar en 68 dagen toen hij zijn eerste speelminuten kreeg. Elliott zit al meteen in de selectie voor het oefenduel tegen Napoli van vanavond. Nadien trekt hij mee op oefenkamp naar Evian.

