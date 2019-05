Transfer Talk. “Ramos vraagt Real hem transfervrij naar China te laten gaan” - Standard haalt Vojvoda terug



27 mei 2019

Verlaat Malcom Barcelona al na één jaar?

De Braziliaanse flankaanvaller Malcom lijkt na amper één seizoen FC Barcelona al te verlaten. Volgens de Catalaanse sportkrant Sport heeft het bestuur van de Catalaanse club beslist om Malcom deze zomer te verkopen.

De ex-speler van Bordeaux kreeg dit seizoen slechts sporadisch zijn kans in de elf van trainer Ernesto Valverde. Nu die laatste, volgens voorzitter Josep Bartomeu, nog minstens een seizoen aanblijft, ziet Malcom zijn kansen op een basisplek alvast niet stijgen. Daarom zou hij niet weigerachtig staan tegenover een nieuwe bestemming.

Ook de club zelf zou baat hebben bij een transfer: het bestuur zou de 41 miljoen euro die het vorige zomer voor Malcom betaalde, willen recupereren om de kern gevoelig te versterken.

Sergio Ramos naar China?

Commotie in Madrid. Sergio Ramos (33) zou Real-voorzitter Florentino Pérez gevraagd hebben hem transfervrij naar China te laten vertrekken. De kapitein van ‘de Koninklijke’, die er nog tot 2021 onder contract ligt, heeft volgens de Spaanse tv-zender ‘La Sexta’ een zeer lucratief aanbod ontvangen van een club uit de Chinese Super League. Maar Ramos mag volgens info naar buiten gebracht in het tv-programma ‘Jugones’ niet zomaar weg. “Je kan niet vertrekken! Real geeft zijn aanvoerder niet zomaar weg”, zo zou Pérez gezegd hebben. Het gonst in het Bernabéu al enkele dagen van de geruchten rond de toekomst van Ramos. Zinedine Zidane wil de verdediger volgens Spaanse media alvast niet kwijt. Maar Ramos heeft naar verluidt wel zijn zinnen gezet op een vertrek nadat het in maart, na de Champions League-uitschakeling tegen Ajax, tot een opstootje kwam met Pérez in de kleedkamer.

Austria Wenen legt lot in handen van Christian Ilzer

Christian Ilzer is de nieuwe coach van Austria Wenen. Ilzer volgt Thomas Letsch op, die medio maart moest vertrekken. Letsch leidde Austria sinds februari 2018, maar de 50-jarige Duitser kon weinig regelmaat in de prestaties van het team brengen. Assistent Robert Ibertsberger had het team sinds het ontslag van Letsch als interim in handen.

De 41-jarige Oostenrijker komt over van Wolfsberger, dat in Oostenrijk knap derde eindigde. Austria moest genoegen nemen met de vierde stek. Salzburg verzekerde zich ruim van de landstitel.

Standard haalt rechtsachter terug uit Moeskroen

Mergim Vojvoda verdedigt volgend seizoen opnieuw de kleuren van Standard. De Kosovaarse rechtsachter (24) verlaat Moeskroen, zo bevestigen de Rouches. Vojvoda speelde tussen 2011 en 2014 in de jeugdopleiding van Standard. Na uitleenbeurten aan STVV en het Duitse Carl Zeiss Jena, verhuisde hij in de zomer van 2016 naar Moeskroen. Voor Les Hurlus speelde hij 103 wedstrijden (twee doelpunten). Dit seizoen was Vojvoda goed voor 37 wedstrijden (1 goal, 1 assist). Hij is de tweede aanwinst van Standard na aanvallende middenvelder Selim Amallah, die ook van Moeskroen overkomt.

Villas-Boas dicht bij Marseille

Eerder schreef ‘L’Équipe’ al over de nakende overstap van André Villas-Boas naar Olympique Marseille. Franse media komen vandaag met meer details: de Portugese trainer, die al Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit en Shanghai SIPG onder zijn hoede had, zou op het punt staan om een tweejarig contract te ondertekenen bij l’OM, zo meldt ‘France Football’.