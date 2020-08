Transfer Talk. Rafinha (ex-Bayern) naar Olympiakos - Willian ruilt Chelsea in voor Arsenal - “De Messi van Azië” aangekomen in Kortrijk De voetbalredactie

14 augustus 2020

22u33 1

Olympiakos haalt voormalig Bayern-verdediger Rafinha

Het Griekse Olympiakos heeft zich vrijdag versterkt met de Braziliaan Rafinha, die overkomt van Flamengo. Het nieuws werd bevestigd door Flamengo. De verdediger is niet te verwarren met zijn land- en naamgenoot, die voor Barcelona speelt.

Rafinha, 34 ondertussen, speelde tussen 2011 en 2019 voor Bayern München. Na een jaartje in eigen land trekt hij nu dus naar de Griekse kampioen. Daar tekent de rechterflankverdediger voor twee jaar. Rafinha, die in het verleden ook nog voor Schalke 04 speelde, is viervoudig Braziliaans international.

Langverwachte transfer is een feit: Willian ruilt Chelsea in voor Arsenal

Het hing al een tijdje in de lucht, nu is het ook officieel: Willian verhuist gratis van Chelsea naar Arsenal. De 32-jarige Braziliaan ondertekent een contract voor drie jaar bij de Gunners.

“Hij kan voor ons het verschil maken”, vertelt Arsenal-coach Mikel Arteta. “We hebben hem de afgelopen maanden in de gaten gehouden. Hij is iemand die ons meerdere opties biedt, Willian kan op drie of vier verschillende posities spelen. Hij heeft de ambitie om de club te brengen waar het thuishoort. Ik ben erg onder de indruk van alle gesprekken die ik met hem heb gehad en hoe graag hij wilde komen.”

Willian won bij zijn periode in Chelsea twee Premier League-titels, een FA Cup en een keer de Europa League. In 339 wedstrijden was hij goed voor 63 goals en 56 assists. Voordien speelde hij voor Corinthians, Shakhtar Donetsk en Anzhi Makhachkala. Willian was einde contract bij Chelsea.

🆕 New club. New colours. New beginnings.



👋 Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88! 🔴 pic.twitter.com/B7Tl01BXLe Arsenal(@ Arsenal) link

KV Mechelen heeft Zweedse aanvaller op het oog

In zijn zoektocht naar aanvallende versterking is KV Mechelen terechtgekomen bij Kerim Mrabti. De 26-jarige Zweed met Tunesische roots is transfervrij nadat zijn contract bij de Engelse tweedeklasser Birmingham City niet werd verlengd. Mrabti, die als diepe spits, schaduwspits én flankaanvaller uit de voeten kan, trainde de voorbije weken mee bij Djurgarden, waar hij tussen 2015 en 2019 al speelde. Ook de Zweedse club zou Mrabti willen binnenhalen, maar de speler zou een buitenlands avontuur overwegen. Een akkoord met Malinwa is er echter nog niet. Mrabti bekijkt zijn opties. (ABD)

“De Messi van Azië” gearriveerd bij KV Kortrijk

Hakim Luqman (18) is gisteren aangekomen in Kortrijk. Hij is meteen de eerste Maleisiër die terechtkomt in de Belgische competitie. Luqman werd in Kuala Lumpur tijdens een televisieshow in aanwezigheid van eigenaar Vincent Tan getransfereerd naar KVK waar hij een vijfjarig contract kreeg voorgeschoven. In Maleisië leidt het geen twijfel: “Luqman is de Messi van Azië”. De jongeman is een spits, meet 1m70 en staat in de top-50 van de grootste beloften wereldwijd.

Tan laat weten dat Luqman niet naar Kortrijk is gevlogen om op de bank te zitten, Yves Vanderhaeghe blijft er rustig bij: “Hij zal eerst moeten bewijzen dat hij zijn plaats verdient.” Op de bank? (ESK)

Itu dia @luqmansham10 dah sampai di stadium kelab baru, @kvkofficieel lengkap dengan jersi barunya! 😍 #WelcomeLuqman #HL9 #sTayMindful #staysafe #newnormal #RMCO #KamiTeamMalaysia pic.twitter.com/sNngyVfKBp Team Malaysia(@ TeamMsia) link

Westerlo plukt Ivoriaanse linksachter weg bij Vitoria Guimaraes

Westerlo heeft zich versterkt met de Ivoriaan Kouya Mabea. De 21-jarige linksachter komt over van het B-team van de Portugese eersteklasser Vitoria Guimaraes en ondertekende in de Kempen een contract voor twee seizoenen met optie voor nog een jaar, zo maakte de club vrijdag bekend.

Mabea kwam begin 2018 in Portugal terecht. In meer dan twee jaar kwam hij er niet verder dan drie competitiewedstrijden in de tweede klasse.