Transfer Talk. Radja Nainggolan mag beschikken bij Inter - Denswil officieel van Bologna Voetbalredactie

06 juli 2019

15u47

Bron: Eigen berichtgeving 2 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Radja Nainggolan mag beschikken bij Inter

Inter-directeur Beppe Marotta heeft bij het Italiaanse Sky Sport Italia bevestigd dat Radja Nainggolan niet langer tot de plannen behoort voor komend seizoen. “En Nainggolan is zich daarvan bewust”, aldus Marotta. Onder de nieuwe coach Antonio Conte zijn ze aan een ware ‘make-over’ bezig bij inter. “We hebben met Radja en Mauro Icardi gepraat. We twijfelen niet aan hun kwaliteiten - het zijn topspelers -, maar ze passen niet in onze plannen voor komend seizoen.” Nainggolan is een van de grootverdieners bij de Nerazzurri. Waar zijn toekomst ligt, is nog niet duidelijk. De Antwerpenaar is een jaar aan de slag in San Siro. Hij speelde 36 wedstrijden voor Inter en scoorde zeven keer.

Chelsea laat Alvaro Morata definitief vertrekken naar Atlético Madrid

Chelsea en Atlético Madrid hebben een akkoord bereikt over de definitieve transfer van aanvaller Alvaro Morata. De centrumspits zal komend seizoen nog op huurbasis uitkomen voor Atlético Madrid. De overgang wordt permanent in de zomer van 2020.

De 26-jarige Morata, die als tiener al even voor los Colchoneros speelde maar nadien zijn jeugdopleiding vervolledigde bij rivaal Real Madrid, werd in de terugronde van het voorbije seizoen al verhuurd door Chelsea aan Atlético Madrid. Hij was er goed voor zes goals in zeventien optredens. Voor Chelsea kwam hij in anderhalf seizoen tot 24 doelpunten in 72 duels.

Voordien speelde Morata, 31-voudig Spaans international, voor Real Madrid (2010-2014 en 2016-2017) en Juventus (2014-2016).

Atlético Madrid beëindigde La Liga vorig jaar als tweede, op elf punten van kampioen Barcelona. De Madrilenen waren de voorbije weken al actief op de transfermarkt met de inkomende transfers van Joao Felix (Benfica), Marcos Llorente (Real Madrid), Felipe en Hector Herrera (beiden Porto). Aan uitgaande zijde verlieten onder meer Diego Godin (Inter), Rodri (Manchester City) en Lucas Hernandez (Bayern München) de club.

📝 | Agreement with @ChelseaFC over the transfer of @AlvaroMorata from July 1, 2020. The striker will play at our club on loan this season and the move will become permanent ahead of the 2020-2021 season

👉 https://t.co/dX4mI5Nxgw#AúpaAtleti pic.twitter.com/rpU8Tex0S3 Atlético de Madrid(@ atletienglish) link

Officieel: Stefano Denswil verlaat Club Brugge voor Bologna

Stefano Denswil (26) verlaat Club Brugge na 4,5 jaar en trekt naar de Italiaanse middenmoter Bologna, dat maakten de clubs zopas officieel. Bologna betaalt een transferbedrag van zo’n 6,5 miljoen euro aan Club. Denswil zou er een contract tot 2022 getekend hebben met optie op een extra jaar.

Denswil genoot zijn jeugdopleiding bij Ajax, waar hij ook zijn profdebuut maakte. In Januari 2015 ruilde hij Amsterdam in voor Brugge. Uiteindelijk speelde de centrale verdediger 177 wedstrijden voor blauw-zwart, scoorde hij tien keer en gaf hij vijf assists. Denswil behaalde twee landstitels en een beker bij Club, waar hij als vaste waarde en sterkhouder een belangrijke rol vervulde. De Nederlander had nog één jaar contract op Jan Breydel, maar besloot dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging.

Omar Govea bijna van Zulte Waregem

Zulte Waregem slaat toe. Het plukt Omar Govea (23) weg bij FC Porto. De Mexicaanse middenvelder legde al zijn medische testen af en zal een meerjarig contract ondertekenen. Ook vorig jaar stond de drievoudig international al hoog op het verlanglijstje aan de Gaverbeek, maar toen trok hij - tot treurnis van Dury - naar Antwerp. Nu slaagt Essevee er wel in om Govea te overtuigen. Ook George Timotheou en Nikolaos Kainourgios zullen snel volgen. (VDVJ)

Nana Ampomah dichtbij Düsseldorf

Bye Bye Benito, enter Nana? Het Duitse Fortuna Düsseldorf bereikte een akkoord met Schalke 04 over de definitieve overgang van Benito Raman (24) voor 13 miljoen euro. Düsseldorf heeft ook (bijna) zijn vervanger beet. Nana Ampomah (23) van Waasland-Beveren reisde gisteren naar ginds om te onderhandelen. Normaal wordt hij eerstdaags medisch gekeurd, tenzij Club Brugge alsnog een ultiem bod doet. Waasland-Beveren bereikte al een principeakkoord met de Bundesligaclub. Düsseldorf legt tussen de 5 en 6 miljoen euro, inclusief bonussen, op tafel. (MVS/VDVJ)

Moeskroen wil Alessandro Ciranni

Moeskroen wil Alessandro Ciranni (22) van Fortuna Sittard. De Belgische verdediger werd opgeleid bij Genk, maar ging zijn geluk beproeven in Nederland. Na 2,5 jaar bij MVV Maastricht in de tweede klasse kwam hij een jaar geleden aan bij Fortuna Sittard in de Eredisivie. Daar speelde de Limburger afgelopen seizoen 18 wedstrijden waarin hij één assist gaf. (ESK)