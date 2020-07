Transfer Talk. QPR wil onderste uit de kan voor Club-target - Ook Franse clubs willen Moffi, die 5 miljoen moet kosten De voetbalredactie

22 juli 2020

06u16 0

Club heeft Osayi-Samuel nog steeds niet beet

Nog steeds geen done deal wat Bright Osayi-Samuel (22) betreft voor Club Brugge. De piste is nog niet van de baan, wél maakt de winger vandaag opnieuw deel uit van de wedstrijdselectie van QPR nadat hij vorig weekend aan de kant bleef.

Osayi-Samuel wil per se de laatste wedstrijd spelen voor zijn huidige club, vanavond om 20.30 uur op het veld van West Bromwich. Intussen doet QPR er alles aan om de prijs op te drijven. Onder andere bij Fulham en Burnley werd de Nigeriaan gepresenteerd in de hoop het onderste uit de kan te halen. Afwachten of Club bereid is mee te gaan in het opbod of vasthoudt aan de geboden som die inclusief bonussen een bedrag van 5 miljoen euro zou moeten benaderen. Als Osayi-Samuel de voorbije dagen in het grootste geheim naar België is afgezakt, dan is hij er in ieder geval nog niet medisch getest. (TTV/KTH)

Ook Franse clubs willen Moffi

Met Brest en Saint-Étienne duiken weer twee nieuwe clubs op die Terem Moffi (21) willen weghalen bij KV Kortrijk. Eerder werden al Galatasaray en Glasgow Rangers genoemd, maar tot hiertoe bijt iedereen zich de tanden stuk op de vraagprijs van 5 miljoen euro. Kortrijk haalde Moffi in januari voor 350.000 euro. Hij scoorde 4 keer in 7 wedstrijden. (ESK)

Lees ook:

Dennis heeft transferitis: Nigeriaan ziet zichzelf in topcompetitie, maar monsteraanbiedingen blijven uit (+)