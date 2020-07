Transfer Talk. PSV plukt 19-jarige middenvelder weg bij Genk, Piotrowski naar Duitsland - Kaboré tekent voor Man City, maar blijft bij Mechelen Voetbalredactie

Issa Kaboré tekent voor Manchester City, maar blijft bij KV Mechelen

KV Mechelen en Manchester City hebben een akkoord bereikt voor de overgang van Issa Kaboré (19). City neemt de talentrijke rechtsachter over en leent hem meteen weer uit aan Malinwa. Issa Kaboré kwam in augustus 2019 over van het Burkinese Rahimo FC en maakte enkele maanden geleden zijn debuut in de competitiewedstrijd tegen R. Charleroi SC. Zijn prestaties maakten indruk, zoveel zelfs dat City Kaboré nu onder contract legt. De speler blijft wel op uitleenbasis bij KV Mechelen ervaring opdoen, minstens voor het komende seizoen.

“Dit is een win-winsituatie voor alle partijen”, zo zegt sportief directeur Tom Caluwé. “De speler zelf droomt van de Premier League en kan bij ons rustig die stap voorbereiden. City heeft een duidelijk traject voor ogen en gaf aan dat onze club belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van Kaboré. En op deze manier kunnen we Issa nog in Mechelen houden.”

KRC Genk ziet negentienjarige middenvelder Saibari naar PSV verhuizen

Middenvelder Ismael Saibari Ben El Basra (19) stapt van KRC Genk over naar PSV Eindhoven. Hij ondertekende in Nederland een contract tot 2023.

Saibari werd geboren in Spanje en heeft Marokkaanse ouders. Hij woont al twaalf jaar in België. De 1m85 lange middenvelder maakte in 2017 de overstap van de jeugdopleiding van RSC Anderlecht naar die van Genk. Met de Limburgers speelde hij afgelopen seizoen onder andere in de UEFA Youth League tegen Liverpool, Napoli en Red Bull Salzburg. Voor het eerste elftal kwam hij niet in actie. Andere (Belgische) clubs toonden ook interesse, zo voerde Saibari gesprekken met KV Mechelen.

“Voor mij is PSV de juiste stap. PSV is één van de grootste clubs van Nederland. Ze zijn daarnaast internationaal ook heel bekend. Bij PSV heb je als jeugdspeler de kans om door te groeien en dat is heel belangrijk voor een jonge speler als ik”, zegt Saibari, die komend seizoen in de beloftencompetitie zal aantreden. “Ik ken al een aantal spelers die in de Keuken Kampioen Divisie hebben gespeeld. Het is een goede competitie om door te groeien. De uiteindelijke stap is om PSV 1 te halen en te spelen in de Eredivisie.”

Piotrowski trekt naar Duitsland

Jakub Piotrowski verlaat Racing Genk voor het Duitse Fortuna Düsseldorf. Dat maakte de Limburgse club bekend. De 22-jarige middenvelder tekende een contract tot 2024 bij Fortuna, dat het seizoen op de voorlaatste plaats afsloot en volgend seizoen in de tweede Bundesliga uitkomt. Genk nam Piotrowski in 2018 over van Pogon Szczecin. Hij speelde 21 wedstrijden, scoorde daarin één doelpunt en gaf één assist. Sinds januari werd hij uitgeleend aan Waasland-Beveren. Voor die club speelde hij vijf wedstrijden, voordat het coronavirus toesloeg.

KV Oostende betaalt miljoen voor spits Gueye

KV Oostende betaalt naar verluidt ongeveer 1 miljoen euro aan Saint-Étienne voor de Senegalese centrumspits Makhtar Gueye (22), vorig seizoen goed voor 7 goals in 23 matchen bij Nancy. (TTV)

