Transfer Talk. PSG plukt verdediger weg bij Jong Ajax Voetbalredactie

07 juli 2019

13u39

Bron: Belga 0

PSG plukt transfervrije verdediger weg bij Jong Ajax

Paris Saint-Germain heeft zondag de komst van de Nederlander Mitchel Bakker bekendgemaakt. De negentienjarige linksvoetige verdediger komt transfervrij over van het tweede team van Ajax en ondertekende in Parijs een overeenkosmt tot medio 2023. Opvallend: Bakker speelde nog geen minuut in de hoofdmacht van Ajax. Bakker was de voorbije twee seizoenen een vaste waarde bij Jong Ajax in de Nederlandse tweede klasse.

De Nederlander is voor PSG de vierde inkomende transfer. Eerder kwamen ook doelman Marcin Bulka (Chelsea) en middenvelders Ander Herrera (Manchester United) en Pablo Sarabia (Sevilla) de club van Rode Duivel Thomas Meunier versterken. Aan uitgaande zijde verlieten onder meer Dani Alves (transfervrij), Gianluigi Buffon en Adrien Rabiot (beiden Juventus) het Franse sterrenensemble.

🆕✍🔥 #WelcomeBakker



Bienvenue à Paris Mitchel Bakker 🇳🇱🤗



🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/nq1bWJokad Paris Saint-Germain(@ PSG_inside) link