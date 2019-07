Transfer Talk. PSG plukt toptalent weg bij Barcelona - Antwerp heeft oogje op Benavente De voetbalredactie

23 juli 2019

19u31

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk nog? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

PSG plukt piepjong toptalent weg bij Barcelona

De Nederlander Xavi Simons, nauwelijks zestien jaar oud, heeft de overstap gemaakt van FC Barcelona naar PSG. De Parijse club maakte het nieuws bekend op Twitter. Simons ondertekende een overeenkomst tot medio 2022.

De Nederlandse tiener is al een ware ster op de voetbalvelden en telt op Instagram liefst 1,7 miljoen volgers. Op dat kanaal maakte hij eerder op de dag al zijn vertrek uit Catalonië bekend.

Volgens Mundo Deportivo sloeg Simons bij Barcelona een jaarlijks salaris van 200.000 euro af en de belofte snel geïntegreerd te worden in het tweede elftal van Barcelona.

De jonge Nederlander heeft met Mino Raiola al een topmakelaar en die zou hem een transfer naar PSG hebben ingefluisterd. PSG zal Simons waarschijnlijk uitspelen in de UEFA Youth League, de jongerenversie van de Champions League.

🆕✍️



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de @xavisimons au sein du club 😊



Le milieu de terrain néerlandais a signé un contrat professionnel dont la durée s’étire jusqu’au 30 juin 2⃣0⃣2⃣2⃣ 👏



🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/Om8oX4pjW5 Paris Saint-Germain(@ PSG_inside) link

Doelman Paul Nardi (ex-Cercle Brugge) verlaat Monaco voor Lorient

Paul Nardi, die de voorbije twee seizoenen op huurbasis van Monaco voor Cercle Brugge uitkwam, speelt de komende vier seizoenen in de Ligue 2 voor FC Lorient. Monaco en Lorient maakten het nieuws rond de definitieve transfer van de doelman vandaag bekend op haar website.

Cercle Brugge leent als satellietclub van Monaco de voorbije jaren telkens spelers van de Monegaskische club. Doelman Paul Nardi was één van hen en groeide uit tot een sterkhouder bij de Vereniging. Hij kwam in 2,5 seizoenen bij groen-zwart tot 81 officiële duels, waarin hij zestien keer de nul hield. Afgelopen zomer keerde Nardi terug naar Monaco.

Voor komend seizoen huurde Cercle Brugge voorlopig vier spelers van Monaco: doelman Loïc Badiashile, verdedigers Julien Serrano en Giulian Biancone en aanvaller Jordi Mboula.

Sevilla pikt transfervrije Gudelj op

Sevilla FC heeft zich versterkt met de Serviër Nemanja Gudelj. De 27-jarige middenvelder ondertekende in Andalusië een contract voor vier seizoenen. Gudelj was transfervrij nadat zijn contract bij het Chinese Guangzhou Evergrande vorige maand afliep.

De Chinese kampioen leende de Serviër het voorbije seizoen uit aan het Portugese Sporting Lissabon. Voordien was Gudelj vooral in Nederland actief, bij achtereenvolgens NAC Breda (2009-2013), AZ (2013-2015) en Ajax (2015-2017). Hij begon zijn Chinese avontuur bij Tianjin TEDA (2017-2018), alvorens in januari 2018 bij Guangzhou Evergrande terecht te komen.

Gudelj was vorig seizoen een sterkhouder bij Sporting met 43 officiële duels. Hij won met het Portugese team zowel de nationale beker als ligabeker. In de competitie eindigde de club uit de Portugese hoofdstad als derde.

Gudelj is voor Sevilla al de twaalfde nieuwkomer deze zomermercato. De bekendste nieuwe namen bij het team van coach Julen Lopetegui, die ook nieuw is, zijn de Nederlandse aanvaller Luuk de Jong (PSV) en verdediger Sergio Reguillon (Real Madrid).

Transfervrije Filipe Luis vervoegt Braziliaanse topclub Flamengo

De Braziliaanse topclub Flamengo heeft op Twitter de komst van linksachter Filipe Luis bekendgemaakt. De Braziliaan was transfervrij nadat zijn contract bij Atlético Madrid op 30 juni afliep.

De 33-jarige Filipe Luis keert zo na vijftien seizoenen in Europa terug naar eigen land. Luis maakte vooral naam bij Atlético Madrid, waar hij in twee periodes (2010-2014 en 2015-2019) actief was. De Braziliaan won met de Rojiblancos twee keer de Europa League (2012 en 2018), één Spaanse landstitel (2014) en één keer de Copa del Rey (2013). Hij verloor ook twee maal de finale van de Champions League (2014 en 2016).

Verder was Filipe Luis actief bij Ajax (2004-2005), het Uruguayaanse Rentistas (2005) Real Madrid B (2005-2006), Deportivo La Coruña (2006-2010) en - tussen zijn jaren bij Atlético Madrid door - Chelsea (2014-2015).

De 44-voudig Braziliaanse international won begin deze maand met de Seleçao nog de Copa América. Hij was ook aanwezig op het WK vorig jaar in Rusland.

Eupen haalt topschutter uit 1B

Eupen heeft met Leonardo Rocha de topschutter van het voorbije seizoen in 1B gestrikt. De 22-jarige Portugese aanvaller komt over van Lommel SK en zette zijn handtekening onder een contract tot 30 juni 2022. Dat heeft de club uit de Oostkantons dinsdag bekendgemaakt.

Rocha speelde het voorbije seizoen 33 wedstrijden voor Lommel. Daarin vond hij 21 keer de weg naar de netten. In de reguliere competitie trof hij 16 keer raak, waarmee hij zich tot topschutter in de Proximus League kroonde. De 1,96m lange spits speelde van 2015 tot 2017 voor de U19 en het B-team van AS Monaco. Uiteindelijk kwam hij na omzwervingen in Italië en Spanje in de zomer van 2018 bij Lommel terecht.

Rocha is al de negende nieuwe speler voor Eupen deze zomer. “Hij genoot interesse van verschillende clubs”, stelt algemeen directeur Christoph Henkel. “We zijn natuurlijk heel blij dat hij voor Eupen heeft gekozen. Met zijn lengte en zijn torinstinct is hij een versterking voor onze voorlinie.”

#TRANSFER 🔥



Die KAS Eupen hat den besten Torschützen der Division 1B verpflichtet: den Portugiesen Leonardo Rocha



La KAS Eupen a engagé le meilleur buteur de la Division 1B: le Portugais Leonardo Rocha



👇https://t.co/dqR7ClYDSw pic.twitter.com/qnQVjxcPJK KAS Eupen(@ kas_eupen) link

‘Berahino test bij Nîmes’

Dan toch geen Saido Berahino aan de Gaverbeek? L’Équipe meldt namelijk dat de aanvaller op proef wordt verwacht bij Nîmes. Hij zou zaterdag meespelen in een oefenmatch van de Franse laagvlieger tegen Toulouse. Een vreemde wending, want afgelopen weekend leken zowel Berahino als Zulte Waregem open te staan voor een definitieve overeenkomst.

Antwerp heeft oogje op Benavente

Cristian Benavente (25) op de Bosuil? De transfer is nog niet in de maak, maar de mogelijkheden om hem naar Antwerp te halen werden wel bestudeerd. Een maand geleden al dook zijn naam op bij de Great Old. Toen knapte Antwerp nog af op de voorwaarden én op het feit dat een extra nummer 10 geen prioriteit is. Als die straks naar beneden gaan, komt daar misschien toch nog verandering in. Benavente verliet in januari Charleroi voor het Egyptische FC Pyramids dat ruim 5 miljoen overmaakte aan de Karolo’s. Na een sterke start raakte hij er echter op de bank verzeild. (SJH/FDZ)

Waasland-Beveren haalt middenvelder van PSV

Waasland-Beveren heeft een akkoord bereikt met Matthias Verreth (21). De Belgische middenvelder komt over van PSV, waar hij zijn jeugdopleiding kende. Het gaat om een definitieve transfer. Verreth tekent vandaag een contract voor drie seizoenen. De middenvelder, die ook op de flanken uit de voeten kan, werd door PSV al in 2007 weggeplukt bij Lierse. Sinds 2016 kwam de Belgische jeugdinternational in actie voor Jong PSV, het tweede team van de Nederlandse topclub. Afgelopen seizoen trad Verreth 31 keer in de Keuken Kampioen Divisie aan voor Jong PSV. Hij scoorde zeven keer en lukte vier assists. Bij de hoofdmacht van de Eindhovenaren mocht hij in oktober 2018 één minuut meespelen. Verreth, die het rugnummer 29 krijgt, traint vanochtend al mee bij Waasland-Beveren.

📣 BREAKING:@WaaslandBeveren is rond met Matthias VERRETH.



➡️Beloftevolle 🇧🇪 middenvelder.



➡️komt over van @PSV.



➡️ DEFINITIEVE transfer. Tekent vandaag tot juni 2022.@hlnsport pic.twitter.com/beXAat7wV1 (MVS) ® 📰(@ MichVergauwen) link

Cercle Brugge rondt komst Oméonga af

Met Stéphane Oméonga heeft Cercle Brugge er een Belg bij voor zijn middenveld. De Vereniging kondigde zopas de komst van de ex-jeugdinternational aan op zijn website. De 23-jarige Luikenaar met Congolese roots, die zijn opleiding genoot bij Anderlecht, wordt voor één seizoen gehuurd van FC Genoa. Cercle bedong een aankoopoptie in de transferovereenkomst.

Oméonga werd het afgelopen half jaar uitgeleend aan het Schotse Hibernians door Genoa, dat hem zelf bij Avellino had weggekocht. Bij Cercle Brugge zal hij met het rugnummer 21 voetballen. Oméonga is de elfde aanwinst van groen-zwart, na de doelmannen Badiashile, Hubert en Goblet en de veldspelers Biancone, Serrano, Dabila, Kouamé, Peeters, Mboula en Saadi. (LUVM)

Nakamba blijft het hard spelen

De aanwinsten weten niet hoe hij eruitziet. Op het oefencomplex van Club Brugge is nog steeds geen spoor van Marvelous Nakamba - nu al meer dan een week onwettig afwezig. De Zimbabwaanse international blijft hopen dat hij op die manier een transfer kan forceren. Nakamba wil koste wat het kost weg na een seizoen waarin hij zijn plaats verloor aan Rits. Zijn entourage gaat ervan uit dat blauw-zwart snel een akkoord zal vinden met Aston Villa, maar da’s vooralsnog hun wensen voor waarheid nemen. Club laat zich niet onder druk zetten. Villa bood vorige maand 11 miljoen pond (12,2 miljoen euro), maar eiste dat Club in ruil een speler van hen zou huren voor een paar miljoen euro. Een deal waar ze zich bij Brugge niet in kunnen vinden. (NP)

Real Betis trekt Nabil Fekir aan

Real Betis heeft de Franse international Nabil Fekir (26) aangetrokken. De aanvallende middenvelder komt over van Olympique Lyon en zette zijn handtekening onder een contract tot 2023 bij de club uit Sevilla. Volgens L’Equipe zou Real Betis iets meer dan 20 miljoen euro neertellen voor Fekir, die zich vorig jaar met Frankrijk tot wereldkampioen kroonde. Daar kan nog tien miljoen euro bijkomen aan bonussen. Fekir lijkt in sportief opzicht een stap achteruit te zetten. Real Betis werd afgelopen seizoen pas tiende in de Primera Division en treedt dus niet Europees aan. In de zomer van 2018 stond Fekir, die 21 caps telt bij ‘Les Bleus’, nog op het punt om te tekenen bij Liverpool, dat ongeveer 70 miljoen euro wou neertellen. De transfer ging uiteindelijk niet door na de medische tests bij de Reds.

PAOK wil Esiti

Anderson Esiti heeft nog maar een contract voor één jaar bij AA Gent en dat is meerdere buitenlandse clubs niet ontgaan. Volgens Griekse bronnen zou PAOK dicht bij een transfer van de 25-jarige Nigeriaan staan. Die bronnen maken gewag van een bod van 3,5 miljoen euro én een persoonlijk akkoord met Esiti, maar voorlopig wil Gent zijn middenvelder niet laten gaan. Met de komst van Elisha Owusu leek Esiti te moeten berusten in een plaats op de bank bij AA Gent, maar de voorbije wedstrijden schoof Jess Thorup zijn Franse aanwinst een rij vooruit en knokte Esiti zich toch weer in de basiself. (RN)