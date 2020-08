Transfer Talk. Promovendus Leeds trekt geldbuidel open voor Rodrigo - STVV dicht bij Zuid-Afrikaans international Redactie

29 augustus 2020

11u10 0

Promovendus Leeds trekt geldbuidel open voor Rodrigo

Leeds United heeft zich versterkt met aanvaller Rodrigo. De Peacocks, die komend seizoen na zestien jaar weer terugkeren in de Premier League, schotelden de Spanjaard van Braziliaanse afkomst een contract van vier seizoenen voor. Rodrigo komt over van Valencia dat om en bij de dertig miljoen euro zou vangen. Daar zouden nog zo’n tien miljoen euro aan bonussen kunnen bijkomen. Afgelopen winter stond Rodrigo nog in de belangstelling van FC Barcelona.

De 29-jarige Rodrigo, 22-voudig Spaans international, speelde sinds 2014 voor Valencia dat de speler eerst een seizoen huurde van Benfica en hem daarna definitief overnam. Hij speelde in seizoen 2010-2011 ook al in de Premier League, voor Bolton Wanderers. Voor Valencia kwam Rodrigo de voorbije seizoenen tot 220 officiële duels, waarin hij 59 keer scoorde en 41 assists gaf.

“Ik ben heel blij om bij de club te komen. Dit is een belangrijk seizoen voor ons, terug in de Premier League”, zei de aanvaller. “Dit is voor mij een belangrijke stap in mijn carrière. Ik wil de club helpen om de doelen te bereiken dit seizoen. Mijn eerste ervaring in de Premier League was met Bolton in 2010 en dat was heel leuk”, aldus Rodrigo. “Ik was heel jong toen. Nu ben ik een betere speler, een veel completere speler.”

Leeds United werd de voorbije dagen ook gelinkt aan Rode Duivels Michy Batshuayi en Divock Origi, ook beiden aanvallers.

Thiago Silva transfervrij naar Chelsea

Het is officieel: Thiago Silva (35) trekt vanaf komend seizoen het shirt van Chelsea aan. De Braziliaanse veteraan komt transfervrij over van Paris Saint-Germain, met wie hij vorige zondag de finale van de Champions League verloor. Silva tekent op Stamford Bridge een contract voor één seizoen, met optie op een extra jaar. “Ik ben zo blij om Chelsea te vervoegen”, zegt Silva op de website van zijn nieuwe club. “Ik ben in de wolken dat ik komend seizoen deel kan uitmaken van de sterke kern van Frank Lampard en ik ben hier om voor de prijzen te spelen.”

Chelsea is deze week erg actief op de transfermarkt. De afgelopen dagen vervoegden verdediger Ben Chilwell (Leicester, 50 miljoen euro) en middenvelder Malang Sarr (Nice, transfervrij) de Blues al. Eerder haalde Chelsea ook al aanvallende versterking met Timo Werner en Hakim Ziyech.

Done deal! 🙌 Welcome to Chelsea, @TSilva3! #OhhThiagoSilva Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

STVV dichtbij Zuid-Afrikaanse international

STVV zou een akkoord hebben met Kaizer Chiefs uit Zuid-Afrika over een transfer van Dumisani Zuma, een 25-jarige rechterflank. Hij is ook international voor Zuid-Afrika. Volgens media in dat land zou hij al onderweg zijn naar Stayen om daar begin komende week medische testen te ondergaan en een contract voor drie jaar te ondertekenen.

Club Brugge verlengt contract van jeugdproduct Van den Keybus

Thomas Van den Keybus heeft zijn contract bij Club Brugge verlengd tot 2023. Van den Keybus (19) speelt sinds 2014 voor Club Brugge. De Antwerpenaar mocht vorig seizoen voor het eerst mee op winterstage met de A-kern en maakt sinds dit seizoen volwaardig deel uit van het eerste elftal.

De middenvelder speelde afgelopen weekend nog 90 minuten mee met Club NXT in de wedstrijd tegen RWDM (2-0 verlies) en haalde het ‘Elftal van de week’ in 1B. Van den Keybus ziet zijn goeie prestaties nu beloond worden met een contract tot 2023 bij Club, aldus de kampioen.

Union vindt aanvallende versterking in Frankrijk

De ambitieuze tweedeklasser Union Sint-Gillis heeft zich versterkt met aanvaller Brighton Labeau. De 24-jarige Fransman komt over van de Roemeense tweedeklasser Rapid Boekarest. In het Dudenpark ondertekende Labeau een contract voor één seizoen, met optie voor nog een jaar. Voordien kwam hij in eigen land uit voor Amiens, Villefranche, Créteil en AS Monaco.

Hotman El Kababri (Zulte Waregem) verhuurd aan Lierse

Rechtsback Hotman El Kababri (20) gaat op huurbasis bij 1B-club Lierse Kempenzonen aan de slag. De verdediger wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend door Zulte Waregem, dat hem afgelopen winter overnam van Anderlecht. El Kababri werd opgeleid bij Anderlecht en haalde daar ook één keer de eerste ploeg. Tijdens de eerste match van het ‘project Kompany’ stond hij in de basis tegen KV Oostende. (KDC)

Bolingi naar Turkije?

Verlaat Jonathan Bolingi (26) de Bosuil? Goed mogelijk. De Congolese spits ontbrak gisteren op training bij Antwerp FC, omdat hij medische testen onderging bij het Turkse Ankaragücü. Bolingi werd vorig seizoen al verhuurd aan Eupen, nu zou opnieuw een uitleenbeurt volgen. Zijn vertrek doet vermoeden dat er binnenkort een nieuwe spits zal arriveren bij het stamnummer 1. Ook Paintsil (RC Genk) staat/stond op de radar van de Turkse club. Afwachten of die transfer nu nog doorgaat. (MVS)