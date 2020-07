Transfer Talk. Poulain (ex-Club) naar Eupen - Europese topclubs praten met Malinwa over Kabore - Buya Turay vertrekt bij STVV De voetbalredactie

19 juli 2020

Buya vertrekt bij STVV

STVV en het Chinese Hebei China Fortune FC kwamen zonet een definitieve transfer overeen van Mohamed Buya Turay. Buya Turay werd in 2018 een Kanarie en scoorde onmiddellijk bij zijn debuut. Hij speelde in totaal 7 wedstrijden voor geelblauw. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan het Zweedse Djurgardens IF. In Zweden werd hij met zijn club kampioen, topscorer en Gouden Schoen. (FKS)

RWDM-testers Crolet en N’Zuzi spelen ook tegen Zulte-Waregen en Kortrijk

In de oefenwedstrijd tegen en op OHL (2-4 zege) kregen twee Franse testers hun kans. Steven Crolet (24, Louhans-Cuiseaux) mocht de hele wedstrijd spelen als verdedigende middenvelder, aanvaller Kévin N’Zuzi Mata (26, Red Star) mocht na de rust opdraven. Die laatste liet zich opmerken met twee doelpunten. De sportieve staf besliste om beiden de hele week te laten meetrainen en te laten spelen in de oefenwedstrijden op Zulte-Waregem (dinsdag 21/7 om 16u.) en op Kortrijk (vrijdag 24/7 om 15u). (NFA)

Poulain (ex-Club) naar Eupen

Benoît Poulain (32) keert terug naar België. De ex-speler van KV Kortrijk en Club Brugge gaat bij Eupen aan de slag, waar hij voor ervaring achterin moet zorgen. Poulain was transfervrij na een mislukt avontuur in Turkije bij Kayserispor. Hij was ook in beeld bij Moeskroen. (PJC)

Europese topclubs praten met Malinwa over Kabore

KV Mechelen onderhandelt met Europese (sub)topclubs om youngster Issa Kabore (19). Onder meer Manchester City heeft zich gemeld voor de Burkinese rechtsachter, die zich het voorbije jaar in sneltempo ontwikkelde Achter de Kazerne. Ook Olympique Lyon, Lille en Wolfsburg tonen naar verluidt verregaande interesse. Rahim Ouédraogo, ex-profvoetballer en oprichter van FC Rahimo, de club waar Kabore zijn opleiding genoot, liet in de Burkinese pers optekenen dat Kabore “binnenkort zal tekenen bij Man City”. Maar in Mechelen en bij de entourage van de speler valt te horen dat er van een akkoord nog geen sprake is. Malinwa is bereid om Kabore voor de correcte prijs (lees: enkele miljoenen) te verkopen, maar eist wel dat hij nog minstens één jaar blijft als huurling. (ABD)

Gent wuift Azango uit

KAA Gent neemt na twee jaar alweer afscheid van Philip Azango. De Nigeriaan streek in de zomer van 2018 neer in de Ghelamco Arena, maar kon er nooit potten breken. Azango keert terug naar het Slovaakse Trencin, de club waar Gent hem twee jaar geleden wegplukte.

🇳🇬 | WELCOME BACK



Twenty-three-year-old Nigerian winger Philip Azango is returning to Trenčín after two seasons spent in Belgium.#astrencin #welcomeback pic.twitter.com/hBiWez62rO AS Trenčín(@ astrencin) link