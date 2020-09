Transfer Talk. Piste-Dewaest muurvast, nieuwe verdediger must voor Anderlecht - Kameroens international voor Waasland-Beveren De voetbalredactie

29 september 2020

Kameroens international voor Waasland-Beveren

Georges Mandjeck (31), een centrale middenvelder uit Kameroen, heeft een contract voor één seizoen (met optie) getekend bij Waasland-Beveren. De 52-voudige international kwam vorig seizoen uit voor Sparta Praag, waar z’n contract afliep. De fusieploeg deed ook een bod op Dimitris Goutas (26), een Griekse centrale verdediger van Atromitos (ex-Kortrijk en STVV). Die club hapte echter niet toe. (MVS)

Waar ligt toekomst Nainggolan?

De agent van Radja Nainggolan zat samen met de Inter-directie om zijn toekomst te bespreken. Het blijft wachten op een aanvaardbaar voorstel van Cagliari. Inter wil enkel definitief verkopen. Cagliari stuurt aan op een huur met optie tot aankoop. Een vergelijk is nog niet in zicht.

De ex-Rode Duivel mocht zaterdag verrassend - na meer dan een jaar - nog eens het Inter-shirt aantrekken: een invalbeurt van een kwartier. Coach Antonio Conte heeft ‘Il Ninja’ weer in de armen gesloten, de bal ligt nu in het kamp van de speler. Nainggolan wil meer speelgaranties. Bij Cagliari, dat hem vorig jaar huurde, krijgt hij die wel. Daar is hij geen vijfde keus achter vijf kleppers zoals op San Siro.

Wordt vervolgd.

Piste-Dewaest muurvast, nieuwe verdediger must voor Anderlecht

De blunder van Luckassen heeft andermaal de noodzaak aangetoond: Anderlecht kan een nieuwe centrale verdediger goed gebruiken. Enter Sébastien Dewaest (29)? Die piste zit muurvast.

Anderlecht verloor nu al drie keer punten in de slotfase (KV Mechelen, Moeskroen en Eupen). Intern zoekt men de verklaring eerder bij het tactische - is dit Anderlecht te aanvallend? Maar tegelijk leeft het besef: kwalitatief is het achterin niet top. Per slot van rekening scoorde de tegenstander alwéér na een individuele fout. Het maakt de roep om een extra centrale verdediger alleen maar luider. Na het afhaken van Kompany zijn er niet bijster veel opties: Vranjes, Luckassen, Delcroix en in nood Sardella of Kana. Daar moet iemand bij.

In die optiek informeerde Anderlecht bij Racing Genk naar Sébastien Dewaest. Hij zit in de B-kern na een conflict met Wolf en wil weg, maar de Limburgers willen verkopen, niet verhuren, terwijl dat wel het plan van RSCA was. De piste zit bijgevolg muurvast, des te meer omdat Dewaest onder Thorup mogelijk weer belangrijk kan zijn. Paars-wit bekijkt alternatieven.

Daarnaast zoekt Peter Verbeke ook nog voor het middenveld versterking. Tegen Eupen werd Adrien Trebel gemist. De kans is groot dat hij ook de topper op Club niet haalt. (PJC/KDZ)

Karius duikt op bij Union Berlin

Loris Karius keept dit seizoen in de Bundesliga op huurbasis voor 1. FC Union Berlin. De club uit de Duitse hoofdstad huurt de 27-jarige doelman van Liverpool, dat Karius de afgelopen twee seizoenen al verhuurde aan Besiktas. Karius kwam in 2016 voor 6 miljoen euro over van Mainz, maar blunderde in de Champions League-finale van 2018 tegen Real Madrid (3-1 nederlaag) in Kiev.

