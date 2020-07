Transfer Talk. Piotrowski naar Duitsland - KVO betaalt één miljoen voor spits Voetbalredactie

29 juli 2020

Piotrowski trekt naar Duitsland

Jakub Piotrowski verlaat Racing Genk voor het Duitse Fortuna Düsseldorf. Dat maakte de Limburgse club bekend. De 22-jarige middenvelder tekende een contract tot 2024 bij Fortuna, dat het seizoen op de voorlaatste plaats afsloot en volgend seizoen in de tweede Bundesliga uitkomt. Genk nam Piotrowski in 2018 over van Pogon Szczecin. Hij speelde 21 wedstrijden, scoorde daarin één doelpunt en gaf één assist. Sinds januari werd hij uitgeleend aan Waasland-Beveren. Voor die club speelde hij vijf wedstrijden, voordat het coronavirus toesloeg.

KV Oostende betaalt miljoen voor spits Gueye

KV Oostende betaalt naar verluidt ongeveer 1 miljoen euro aan Saint-Étienne voor de Senegalese centrumspits Makhtar Gueye (22), vorig seizoen goed voor 7 goals in 23 matchen bij Nancy. (TTV)

