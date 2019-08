Transfer Talk. Perisic legt medische testen af bij Bayern - Club blijft oplossing zoeken voor Rezaei en Letica - Vranckx verlengt bij KVM De voetbalredactie

12 augustus 2019

17u16 2

Ivan Perisic legt medische testen af bij Bayern München

Ivan Perisic staat op het punt een contract te ondertekenen bij Bayern München. De 30-jarige Kroaat (ex-Club Brugge) legt momenteel medische testen af bij de Rekordmeister. “Ja, ik word medisch getest”, zei hij aan Bild bij het verlaten van een praktijk.

Perisic zou voor vijf miljoen euro op uitleenbasis overkomen van Inter Milaan. Er zou ook een aankoopoptie van twintig miljoen euro in het contract staan.

De winger, die vorige zomer met Kroatië vicewereldkampioen werd, speelt sinds 2015 voor de Nerazzurri. Vorig seizoen was hij bij de nieuwe werkgever van Romelu Lukaku goed voor negen goals en acht assists in 45 matchen.

De voormalige smaakmaker van Club Brugge, die in 2011 Profvoetballer van het Jaar werd, moet bij Bayern München het plan B worden nadat Leroy Sané een zware knieblessure opliep. De Duitsers hoopten Sané weg te kapen bij Manchester City maar na een kruisbandblessure is hij maanden buiten strijd.

Vranckx verlengt contract bij KV Mechelen

KV Mechelen heeft het contract van Aster Vranckx (16) verlengd tot 2022. De youngster maakte afgelopen weekend tegen Anderlecht zijn debuut in 1A, eerder vierde hij zijn profdebuut in de Supercup. De jonge, maar sterke en grote (1m83) middenvelder maakte een prima indruk in de voorbereiding en lijkt nu ook door te breken in de A-kern. Malinwa bood hem nu een verbeterd contract aan.

“Dat ik dit al mag meemaken op 16 jaar. Dat had ik nooit gedacht”, zegt Aster Vranckx zelf op de clubwebsite. “Ik voel het vertrouwen van de ploeg en de club. Daarom ben ik fier dat ik tot 2022 heb bijgetekend bij KV Mechelen.”

“Een belangrijk signaal voor onze jeugdwerking”, zegt Dennis Henderickx, Academy Director bij KV Mechelen. “Als club geven we zo veel mogelijk kansen aan jeugdspelers die inspanningen doen om hun kansen te grijpen. Talent hebben is niet voldoende, je moet ook je kans afdwingen om elke week weer top te zijn en te blijven. En, zoals je bij Aster kan zien, loont dat.”

Mathias Bossaerts mag transfervrij vertrekken bij NEC

De Nederlandse tweedeklasser NEC Nijmegen heeft laten weten niet meer te rekenen op onze landgenoot Mathias Bossaerts. De 23-jarige verdediger mag de club transfervrij verlaten. In afwachting van een vertrek moet hij meetrainen met de beloften. “Deze beslissing is de uitkomst van diverse gesprekken die de staf en de clubleiding van N.E.C. heeft gevoerd met Bossaerts”, liet NEC op haar website noteren. “Hij sluit deze week, in afwachting van een eventueel vertrek, aan bij de beloften.” Naast Bossaerts mag ook de Nederlandse middenvelder Joey van den Berg vertrekken.

“In de gesprekken die wij als staf en clubleiding vorige week hebben gevoerd met Mathias en Joey hebben wij onvoldoende basis kunnen vinden voor een verdere gezamenlijke toekomst bij NEC”, lichtte algemeen directeur Wilco van Schaik toe. “We hebben beide spelers diverse opties voorgelegd, maar uiteindelijk toch zelf als club dit weekend de beslissing genomen dat het voor beide partijen beter is om op korte termijn uit elkaar te gaan.”

Voor Bossaerts is dit gedwongen vertrek een nieuwe teleurstelling in zijn jonge carrière die lang veelbelovend leek. De Antwerpenaar trok op zestienjarige leeftijd als toptalent van Anderlecht naar Manchester City. Bij de Citizens kon hij nooit doorbreken, waarop hij in de zomer van 2016 bij KV Oostende neerstreek. Ook aan zee was Bossaerts nooit een vaste waarde. Vorige zomer volgde dan een vertrek naar NEC, waar hij vorig seizoen nog 29 officiële duels speelde.

NEC begon het nieuwe seizoen in de Eerste Divisie vrijdag met een 1-2 nederlaag tegen FC Eindhoven.

Degradant Huddersfield rekent op goals van Fraizer Campbell (ex-Antwerp)

Huddersfield Town, dat vorig seizoen uit de Premier League degradeerde, heeft zich maandag versterkt met de transfervrije aanvaller Fraizer Campbell. De 31-jarige Campbell ondertekende een overeenkomst voor twee seizoenen, met optie op nog een extra seizoen.

Het is voor Campbell een terugkeer naar de heimat. Hij werd geboren in Huddersfield en begon ook te voetballen bij Huddersfield Town. Hij kreeg het vervolg van zijn jeugdopleiding bij Manchester United, waarna ook nog passages bij Hull City, Tottenham, Sunderland, Cardiff City, Crystal Palace en opnieuw Hull City volgden.

De Belgische voetballiefhebber zou zich Campbell ook nog kunnen herinneren. Manchester United leende de destijds piepjonge aanvaller in het seizoen 2006-2007 uit aan toenmalig tweedeklasser Antwerp. Campbell maakte indruk en scoorde liefst 21 keer in 34 duels voor de Great Old. Voor Hull City scoorde hij vorig seizoen nog twaalf keer.

Campbell wordt bij Huddersfield ploegmaat van onze landgenoot Isaac Mbenza, die afgelopen zomer Montpellier definitief vaarwel zei. Huddersfield huurde Mbenza vorig seizoen al van de Ligue 1-club.

✅ #htafc have completed the signing of free agent striker @FraizerCampbell on a two-year contract.



Campbell’s contract with Town will run until June 2021, with the Club having the option of a further year’s extension. Huddersfield Town(@ htafc) link

Pollet definitief naar Ajaccio

Einde verhaal in de Jupiler Pro League voor David Pollet. De 30-jarige spits verlaat Charleroi voor het Franse Gazélec Ajaccio (National 1). Pollet maakte van januari 2013 tot januari 2014 indruk bij Charleroi, versierde transfers naar Anderlecht en AA Gent, die hem, weliswaar als wisselspeler, twee landstitels opleverden, maar haalde bij zijn terugkeer naar Charleroi in de zomer van 2017, niet meer hetzelfde niveau als tijdens zijn eerste passage bij de Carolo’s. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan AS Eupen. Aan ijver ontbrak het hem niet bij de Panda’s, aan trefzekerheid wel. Pollet verdween gaandeweg uit beeld en sloot het seizoen op de Kehrweg af zonder één enkel doelpunt en één assist.

🖋 Le GFCA est heureux d’annoncer l’arrivée de David Pollet, attaquant expérimenté dans les rangs gaziers !

Il portera le numéro 1️⃣9️⃣

Bienvenue 👋🏻 🔴🔵https://t.co/7pkFgWEsX3 pic.twitter.com/GpskxAPFZu Gazélec FC Ajaccio(@ gfc_ajaccio) link

Odoi verlengt bij Fulham

Denis Odoi heeft zijn aflopende contract bij Fulham verlengd. Dat maakte zijn makelaarskantoor Stirr Associates bekend op Twitter. De 31-jarige verdediger zag zijn overeenkomst op het einde van het seizoen aflopen. Zijn nieuwe contractduur werd niet bekendgemaakt.

De Leuvenaar is aan zijn vierde seizoen in Londense loondienst begonnen. In de zomer van 2016 plukte Fulham Odoi weg bij Lokeren. Voordien verdedigde de éénvoudige Rode Duivel ook nog de kleuren van OH Leuven (2006-2009), Sint-Truiden (2009-2011) en Anderlecht (2011-2013). Odoi zit intussen al aan 112 officiële duels voor Fulham, waarin hij zes keer scoorde. Vorig seizoen was het enige seizoen in Odoi’s periode op Craven Cottage dat Fulham in de Premier League uitkwam. Het degradeerde echter meteen terug naar de Championship, waar het de voorbije twee weken met 3/6 aan het seizoen begon.

Congratulations Denis Odoi with your new contract at @FulhamFc.



Good luck!#fulhamfc pic.twitter.com/RUkdtjINPK Stirr Associates(@ Stirrassociates) link

Brest neemt Irvin Cardona (ex-Cercle) over van AS Monaco

Irvin Cardona heeft een contract voor vier seizoenen ondertekend bij Stade Brestois. De nieuwkomer in de Ligue 1 neemt de 22-jarige aanvaller over van AS Monaco. Cardona speelde de voorbije twee jaar op huurbasis voor Cercle Brugge. In zijn eerste seizoen bij de Vereniging had de Fransman met zeven doelpunten in zeventien competitiematchen een ruim aandeel in de promotie naar de Jupiler Pro League. Vorig seizoen trof Cardona zes raak in twintig duels in 1A.

In de derby tegen Club Brugge op 10 februari veroorzaakte Cardona ophef door na het 2-2 gelijkspel, waarin hij de eindstand vastlegde, een groen-zwarte vlag neer te planten in de middenstip. Daarop gingen de poppen aan het dansen tussen beide teams. Cardona kwam er zonder sanctie vanaf.

⚠️Mercato⚠️

‼️Dernière minute‼️

Irvin Cardona, cap sur le Stade Brestois !

Le @SB29 a le grand plaisir d’officialiser aujourd’hui la signature pour 4 saisons d’Irvin Cardona (22 ans) en provenance de l'@AS_Monaco.

Bienvenue Irvin !

➡️ https://t.co/VKd015ortY pic.twitter.com/lCyLxuPbbf Stade Brestois 29(@ SB29) link

Rezaei en Letica niet naar Kiev

Ook al zit het vliegtuig niet vol, voor Kaveh Rezaei en Karlo Letica is er geen plaats op de vlucht naar Kiev. Het is al langer duidelijk dat Club een oplossing zoekt voor de twee. Rezaei - vorige zomer met 5 miljoen euro nog de recordaankoop van blauw-zwart - kon tijdens de voorbereiding Clement niet overtuigen. In de hiërarchie van de spitsen staat hij pas vierde, na Okereke, Openda en Vossen.

Letica ging in een jaar tijd dan weer van nummer één naar nummer vier. Sinds de komst van Mignolet behoorde hij niet meer tot de wedstrijdkern. Deze 23 zijn wél geselecteerd: Mignolet, Horvath, Shinton; Mata, Cools, Mitrovic, Mechele, Deli, Kossounou, Sobol; Rits, Amrabat, Vormer, Vanaken, Schrijvers, Vlietinck, Diatta; Dennis, Sagna, Tau, Okereke, Openda en Vossen. (NP)

Kosanovic bijna weg

Geen Kostas Laifis bij Standard. De Cypriotische verdediger blesseerde zich zaterdag op de laatste training aan de enkel en was onvoldoende fit. “We hopen hem volgende week te recupereren”, zei MPH. Door het afhaken van Laifis kreeg Kosanovic onverwacht een basisplaats. De Serviër staat op vertrekken naar Al Jazira. Er is een akkoord tussen de clubs, de speler legde vorige week al zijn medische testen af. Verwacht wordt dat de deal eerstdaags helemaal wordt afgerond en dat Kosanovic Standard alsnog verlaat. (FDZ)

Maecky Ngombo tracht contract af te dwingen bij MVV Maastricht

De transfervrije Maecky Ngombo zet zijn carrière mogelijk verder bij MVV Maastricht. De Nederlandse tweedeklasser laat weten dat de Luikse aanvaller, een voormalig jeugdinternational, de selectie vandaag op training vervoegde.

De 24-jarige Ngombo speelde vorig seizoen dertien wedstrijden voor Ascoli in de Serie B (twee goals) maar kreeg er geen nieuwe verbintenis. De spits, een jeugdproduct van Standard, heeft ook een verleden in Nederland (Roda JC), Duitsland (Fortuna Düsseldorf) en Engeland (MK Dons) en bij Bari.