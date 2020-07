Transfer Talk. Peeters (Cercle) bevestigt transfer naar Eupen - Guillaume Gillet uiteindelijk naar Charleroi? De voetbalredactie

06 juli 2020

12u07 0

Stef Peeters (Cercle) bevestigt overstap naar Eupen

Zoals we gisteren voorspelden, verlaat Stef Peeters Cercle Brugge om aan de slag te gaan bij Eupen. Dat bevestigde de 28-jarige spelmaker aan onze collega’s van Het Belang van Limburg. Verloopt alles volgens plan, dan tekent Peeters vandaag ‘Am Kehrweg’ een contract voor drie jaar. Transferbedrag: 700.000 euro. Dat is meer dan wat de Vereniging vorige zomer betaalde om de Limburger definitief over te nemen van het Franse Caen. Peeters is van oordeel dat hij, dankzij die transfer, beter aan zijn trekken zal komen: «Volgens de huidige stand van zaken, biedt Eupen sportief meer garanties.» Een curieus standpunt, want de Panda’s vertrokken vorige vrijdag met slechts 13 veldspelers — aangevuld met 4 beloften — op stage naar Nederland en lieten de kans onbenut om bij RB Salzburg de optie te lichten op Smail Prevljak, de 25-jarige Bosnische spits die van januari tot maart in vijf wedstrijden vier keer scoorde en daarmee meer dan een handje toestak om het behoud van de club in 1A te verzekeren.

Sinds hij in 2011 profvoetballer werd, is Eupen Peeters’ achtste club na Racing Genk, Sparta Rotterdam, MVV, STVV, Caen, Zulte Waregem en Cercle Brugge. (AR)

Kiest Guillaume Gillet uiteindelijk voor Charleroi?

Zelfs al speelt de zoon van Guillaume Gillet bij de jeugd van Moeskroen, woont hij daar in de buurt en ziet de toekomstige eigenaar van l’Excel — met name Lille — in de veelvoudige kampioen met Anderlecht de ideale figuur om de jongeren van Lille de komende twee jaar bij Moeskroen te gidsen, dan nog is het helemaal niet zeker dat hij daarop zal ingaan.

Toen duidelijk werd dat Lens het contract van Gillet niet wenste te verlengen, was Mehdi Bayat er als de kippen bij om zijn interesse te ventileren. Dat doet hij hoogstzelden, want meestal houdt hij het potje gedekt. Het verschil lag hem in de duur van het contract dat de topman van Charleroi in gedachten had voor de 36-jarige middenvelder. Eén jaar in plaats van de twee via Lille bij Moeskroen, maar mét het vooruitzicht om bij de Carolo’s nog een laatste keer Europees voetbal te kunnen meemaken. Rekening houdend met die overweging is de kans groot dat Gillet uiteindelijk voor sportieve uitdaging en de stabiliteit van subtopper Charleroi kiest. (AR)

Lees ook: Courtois zet beste resultaat bij Real in 25 jaar neer, onze chef voetbal: “Het aura van onoverwinnelijkheid”