Transfer Talk. Pedro trekt naar AS Roma - Chelsea haalt Chilwell (Leicester) en Silva (PSG)

25 augustus 2020

Pedro trekt van Chelsea naar AS Roma

Het hing al een tijdje in de lucht, maar AS Roma heeft nu ook de deal met Pedro officieel gemaakt. De 33-jarige Spanjaard was einde contract bij Chelsea en het was al even duidelijk dat hij geen toekomst meer had bij de Londenaars. AS Roma biedt de aanvaller nu een uitweg en maakte de transfer met een origineel filmpje bekend op Twitter. Pedro tekent een contract voor drie jaar bij de Romeinen.

Mo Zeroual (ex-KVM) trekt naar Cyprus

Mo Zeroual, wiens contract bij KV Mechelen niet verlengd werd, trekt naar Cyprus. Dat wordt bevestigd door zijn entourage, C_Life Sports Management. De 21-jarige Marokkaanse Belg kan een contract van één jaar plus optie tekenen bij PO Xylotymbou, een ambitieuze tweedeklasser die komend seizoen de promotie als hoofddoel heeft. Dit weekend legt Zeroual nog zijn medische testen af. De technisch sterke én snelle aanvaller zag zijn contract in juni niet verlengd worden door KV Mechelen, zijn opleidingsclub. Voor Malinwa liet hij geregeld mooie dingen zien bij de beloften, maar hij kon zich nooit volledig doorzetten bij de eerste ploeg. Hij kreeg er, mede door de grote concurrentie, weinig kansen. Nu wil hij zijn carrière nieuw leven inblazen in Cyprus. Nog dit: bij Xylotymbou speelt een oude bekende van de Belgische competitie: Kanu (32), ex-speler van Anderlecht, Cercle Brugge en KV Kortrijk. (ABD)

Defensieve dubbelslag voor Chelsea

Coronacrisis of niet; Chelsea blijft uiterst actief op de transfermarkt. Zo staat de Engelse topclub nu op het punt een dubbele versterking te halen voor de verdediging. Met Leicester is er een akkoord over linksachter Ben Chilwell voor 55 miljoen euro, later deze week komt daar ook nog de transfervrije veteraan Thiago Silva (36, PSG) bij. Zonder ongelukken zit Chelsea zo al aan 225 miljoen euro aan uitgaven deze zomer, nadat eerder ook al Hakim Ziyech (Ajax), Timo Werner (Leipzig) en Kai Havertz (Leverkusen) werden ingelijfd.

Largie Ramazani zet zijn carrière voort in de Spaanse tweede klasse

Belgisch jeugdinternational Largie Ramazani heeft na zijn vertrek bij Manchester United een nieuwe club gevonden. De negentienjarige flankaanvaller ondertekende maandagavond een overeenkomst voor vijf seizoenen bij de Spaanse tweedeklasser UD Almeria. Ramazani verliet eind juni Manchester United, de club waarvoor hij drie seizoenen in de jeugdreeksen uitkwam. Hij mocht ook één maal meespelen in het eerste elftal van de Mancunians, in november vorig jaar viel hij in in het Europa League-duel bij Astana.

Ramazani, een geboren Brusselaar, begon te voetballen bij Anderlecht, maar trok al op twaalfjarige leeftijd, in 2013, naar Engeland. Daar speelde hij eerst voor Charlton, de voormalige club van eigenaar Roland Duchâtelet. In de zomer van 2017 volgde een transfer naar Manchester United. In maart 2018 ondertekende hij zijn eerste profcontract bij Man Utd.

Almeria struikelde het voorbije seizoen in de halve finales van de play-offs voor promotie naar La Liga.

Nieuw-Zeelander op weg naar STVV

Naast de Braziliaanse spits Douglas Tanque van Paços Ferreira in Portugal is ook de Nieuw-Zeelandse linksachter Liberato Cacace (19) van Wellington Phoenix op komst naar STVV. Voor hem ligt daar een contract van drie jaar klaar. Cacace kreeg zijn jeugdopleiding bij Island Bay United, maar speelde nadien alleen nog voor Wellington. Hij doorliep ook alle nationale jeugdploegen van Nieuw-Zeeland en is sedert 2018 international voor zijn land. (FKS)

PSV huurt doelman van Leipzig

PSV heeft doelman Yvon Mvogo voor twee seizoenen gehuurd van RB Leipzig. De 26-jarige Zwitser heeft de medische keuring in Eindhoven goed doorstaan en trainde dinsdag voor het eerst met de groep van trainer Roger Schmidt. “Mvogo is een veelzijdige doelman die direct de concurrentie aan kan”, reageerde technisch manager John de Jong.

Mvogo ondertekende afgelopen weekend een nieuw contract bij RB Leipzig. “Dat was een voorwaarde voor hen om met een vertrek in te stemmen en het zorgde voor een aantrekkelijke constructie voor ons”, bevestigde De Jong. “Ze hebben meegedacht en daar zijn we erg blij mee.”

De Zwitserse doelman zelf kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur in Eindhoven. “Ik hoop bij PSV te kunnen tonen dat ik er klaar voor ben om bij een topclub eerste keeper te worden. Alle betrokken partijen hebben bewust voor een verhuur van twee seizoenen gekozen. Dat geeft rust, maar het geeft tevens aan dat ze het bij PSV in me zien zitten. Het is aan mij om dit vertrouwen waar te maken.”

De in Kameroen geboren Mvogo is tweevoudig Zwitsers international. Hij maakte deel uit van de Zwitserse selectie op het WK van 2018. Leipzig haalde hem in de zomer van 2017 weg bij Young Boys Bern.