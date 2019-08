Transfer Talk. Osimhen voor recordbedrag naar Lille - Nakamba vijf jaar naar Aston Villa - Dussenne maandag van Standard De voetbalredactie

01 augustus 2019

11u44 0

Osimhen van Charleroi naar Lille

De Jupiler Pro League is een smaakmaker kwijt. Victor Osimhen verruilt Charleroi voor Lille. De 20-jarige Nigeriaan ondertekende in Noord-Frankrijk een contract voor vijf jaar tot 2024. In het verlengde van de gebruikelijke medische tests, die gisteren plaatsvonden, bevestigde Gérard Lopez, eigenaar van LOSC Lille, eerder al de komst van Osimhen. De Franse vice-kampioen betaalt tussen de 12 en 15 miljoen voor de 20-jarige Nigeriaan. Nu die zaak van de baan is, kan Mehdi Bayat, gedelegeerd bestuurder van Sporting Charleroi, werk maken van de nodige inkomende transfers. (AR)

🤗 Bienvenue à la maison, Victor 🇳🇬 pic.twitter.com/uGYjEgCDCI LOSC(@ losclive) link

Nakamba vijf jaar naar Aston Villa

De transfer van Marvelous Nakamba naar Aston Villa is afgerond. De Zimbabwaanse international tekende gisteravond een contract voor vijf seizoenen bij de club uit de Premier League. Club Brugge vangt ruim twaalf miljoen euro voor Nakamba, die na zijn vakantie nooit terugkeerde op training. Nakamba wilde koste wat het kost weg na een seizoen waarin hij zijn plaats verloor aan Mats Rits.

Dussenne maandag van Standard

Noë Dussenne (27) moet de nieuwe centrale verdediger worden bij Standard. De Rouches pakken hem over van Excel Moeskroen - ex-club van T2 Mbaye Leye, hij kent hem goed. Het dossier was lange tijd complex. Het Italiaanse Crotone had nog een percentage op de doorverkoop van Dussenne, wat de onderhandelingen tussen Standard en Moeskroen bemoeilijkte. Zondag speelt de verdediger nog met Moeskroen, maandag sluit hij aan bij de Rouches. Zij betalen iets minder dan een miljoen euro.

Voorts staan de Luikenaars op een zucht van Denis Dragus. De 20-jarige aanvaller van Viitorul Constanta moet de concurrentie vooraan verder aanscherpen. Gheorghe Hagi bevestigde gisteren in de plaatselijke media dat Dragus eerstdaags vertrekt. Afwachten of hij vanavond in actie komt tegen AA Gent. (FDZ/PJC)