Transfer Talk. Osimhen voor recordbedrag naar Lille - Nakamba vijf jaar naar Aston Villa - Arsenal verpulvert eigen transferrecord voor Pépé

01 augustus 2019

Arsenal stelt recordtransfer Nicolas Pépé voor

Arsenal heeft met Nicolas Pépé zijn nieuwe recordtransfer beet. De 24-jarige Ivoraanse aanvaller komt over van het Franse Lille. ‘The Gunners’ betalen liefst 80 miljoen euro voor Pépé. Hij neemt het clubrecord over van Pierre-Emerick Aubameyang, die in januari 2018 voor 63,75 miljoen euro werd overgenomen van Borussia Dortmund. Pépé werd ook gelinkt aan Manchester United en Liverpool, maar Arsenal won dus de strijd om de talentvolle winger. Hij was vorig seizoen goed voor 22 doelpunten en 11 assists voor Lille.

Eupen trekt Spaanse verdediger Amat aan

KAS Eupen heeft zich in defensief opzicht versterkt met de 27-jarige Spanjaard Jordi Amat. Hij komt op uitleenbasis over van Rayo Vallecano, dat afgelopen seizoen uit de Primera Division degradeerde. De voormalige Spaanse jeugdinternational heeft al 123 wedstrijden in La Liga, 52 matchen in de Premier League en negen wedstrijden in de Europa League op de teller. De centrale verdediger trad eerder aan voor Espanyol Barcelona, Swansea City en Betis Sevilla. Eerder op de dag liet Eupen doelman Hendrik Van Crombrugge vertrekken naar Anderlecht.

Transfervrije Van Rhijn (ex-Club Brugge) vindt onderdak bij Heerenveen

Heerenveen heeft de komst van Ricardo van Rhijn bekendgemaakt. De Nederlandse rechterflankverdediger ondertekende in Friesland een overeenkomst voor één seizoen. Hij komt transfervrij over van AZ.

De intussen 27-jarige Van Rhijn is een jeugdproduct van Ajax. Hij brak er door in het eerste elftal, maar ondanks 163 officiële duels voor de Amsterdammers was hij er nooit incontestabel. Club Brugge plukte hem in de zomer van 2016 weg bij de Amsterdammers en ook in Brugge liet Van Rhijn geregeld zijn kwaliteiten zien. Hij kwam er in zijn enige seizoen tot 29 optredens. Blauw-zwart had echter moeite met zijn wispelturig karakter en verhuurde hem een jaar later al aan AZ. De Alkmaarders namen hem vorige zomer definitief over, maar verlengden zijn aflopende contract eind juni niet. Bij Heerenveen hoopt Van Rhijn opnieuw wedstrijdritme op te doen.

Excel Moeskroen strikt Cédric Omoigui

Excel Moeskroen heeft de Spaanse Nigeriaan Cédric Omoigui voor drie jaar vastgelegd. De 24-jarige aanvaller komt transfervrij over van de Spaanse tweedeklasser Fuenlabrada. Vorig seizoen speelde Omoigui 27 wedstrijden voor Fuenlabrada. Daarin trof hij elf keer raak. Excel Moeskroen omschrijft Omoigui als “een snelle, linksvoetige aanvaller, 1m82 groot en erg behendig voor doel”.

AC Milan versterkt aanval met Portugees Rafael Leao

AC Milan heeft de Portugese spits Rafael Alexandre da Conceiçao Leao aangetrokken. Hij komt over van het Franse Lille en ondertekende donderdag een contract voor vijf seizoenen. Leao is een jeugdproduct van Sporting. In 2017 debuteerde hij er in het eerste elftal. Rijsel haalde de spits in de zomer van 2018 weg uit Lissabon. Voor het Franse team trof hij acht keer raak in 26 wedstrijden. De transfersom is niet officieel bekend maar zou rond 30 miljoen euro schommelen. Rijsel haalde ter vervanging van Leao de Nigeriaan Victor Osimhen van Charleroi.

Osimhen van Charleroi naar Lille

De Jupiler Pro League is een smaakmaker kwijt. Victor Osimhen verruilt Charleroi voor Lille. De 20-jarige Nigeriaan ondertekende in Noord-Frankrijk een contract voor vijf jaar tot 2024. In het verlengde van de gebruikelijke medische tests, die gisteren plaatsvonden, bevestigde Gérard Lopez, eigenaar van LOSC Lille, eerder al de komst van Osimhen. De Franse vice-kampioen betaalt tussen de 12 en 15 miljoen voor de 20-jarige Nigeriaan. Nu die zaak van de baan is, kan Mehdi Bayat, gedelegeerd bestuurder van Sporting Charleroi, werk maken van de nodige inkomende transfers. (AR)

Nakamba vijf jaar naar Aston Villa

De transfer van Marvelous Nakamba naar Aston Villa is afgerond. De Zimbabwaanse international tekende gisteravond een contract voor vijf seizoenen bij de club uit de Premier League. Club Brugge vangt ruim twaalf miljoen euro voor Nakamba, die na zijn vakantie nooit terugkeerde op training. Nakamba wilde koste wat het kost weg na een seizoen waarin hij zijn plaats verloor aan Mats Rits.

Red Flame Van Kerkhoven naar Inter

Red Flame Ella Van Kerkhoven zet haar carrière voort bij de Italiaanse topclub Inter Milaan. De 25-jarige aanvalster komt over van Anderlecht en begon vandaag met Inter aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Van Kerkhoven werd vorig seizoen in de Super League in België verkozen tot Speelster van het Jaar. De Vlaams-Brabantse ruilde in 2015 OH Leuven voor Anderlecht en werd de voorbije twee seizoenen telkens kampioen met paars-wit. Van Kerkhoven zelf werd ook telkens topschutter van de competitie. De aanvalster speelde tot dusver tien maal voor de Red Flames, waarbij ze vijf keer scoorde. In juni trof ze nog drie keer raak in de 6-1-oefenzege tegen Thailand.

Het wordt voor het vrouwenteam van Inter nog maar het tweede seizoen van haar bestaan. Vorig seizoen werden de Milanezen in hun eerste seizoen meteen kampioen in tweede klasse, waardoor ze komend seizoen voor het eerst op het hoogste niveau uitkomen.

Roeselare neemt Nicolas Rommens over van Westerlo

Roeselare versterkt zijn selectie met Nicolas Rommens. De 24-jarige middenvelder komt over van Westerlo en ondertekende op Schiervelde een contract voor een seizoen (met optie op een tweede). De 24-jarige Rommens is een Westels jeugdproduct en speelde behalve één seizoen bij KFC Dessel Sport enkel voor de Kemphanen. Met 134 wedstrijden in de Jupiler Pro League en de Proximus League kan hij flink wat ervaring voorleggen. “De jonge Belg was één van de targets van de scoutingscel en de club is dan ook blij Nicolas te kunnen toevoegen aan de kern”, luidt het.

Dussenne maandag van Standard

Noë Dussenne (27) moet de nieuwe centrale verdediger worden bij Standard. De Rouches pakken hem over van Excel Moeskroen - ex-club van T2 Mbaye Leye, hij kent hem goed. Het dossier was lange tijd complex. Het Italiaanse Crotone had nog een percentage op de doorverkoop van Dussenne, wat de onderhandelingen tussen Standard en Moeskroen bemoeilijkte. Zondag speelt de verdediger nog met Moeskroen, maandag sluit hij aan bij de Rouches. Zij betalen iets minder dan een miljoen euro.

Voorts staan de Luikenaars op een zucht van Denis Dragus. De 20-jarige aanvaller van Viitorul Constanta moet de concurrentie vooraan verder aanscherpen. Gheorghe Hagi bevestigde gisteren in de plaatselijke media dat Dragus eerstdaags vertrekt. Afwachten of hij vanavond in actie komt tegen AA Gent. (FDZ/PJC)