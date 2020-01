Transfer Talk. Oostende haalt spits Niane op huurbasis weg bij Charleroi - Standard huurt verdediger van PSG De voetbalredactie

26 januari 2020

Charleroi leent Niane uit aan Oostende

KV Oostende heeft een nieuwe spits beet en die komt zowaar uit België. Adama Niane komt op huurbasis over van Charleroi. De 26-jarige Malinees was derde spits dit seizoen bij de Carolo’s en kwam in die hoedanigheid niet veel aan spelen toe. Nicholson en Rezaei stonden voor hem in de pikorde en dus werd hij maar weinig gebruikt door Karim Belhocine. Niane zat zelfs niet meer in de wedstrijdselectie sinds 19 augustus. KVO biedt de Malinees nu een oplossing. De overeenkomst tussen Charleroi en KV Oostende zou in de volgende uren geofficialiseerd worden. Niane zou al in Oostende zijn om zijn medische tests af te leggen.

Ever Banega maakt komend seizoen de oversteek naar Saoedi-Arabië

De Saoedische topclub Al Shabab heeft bekendgemaakt zich voor volgend seizoen te hebben versterkt met Ever Banega. De 31-jarige Argentijn maakt de overstap van Sevilla, waar zijn contract in juni afloopt. Banega is de spelverdeler van Sevilla, dat momenteel derde staat in La Liga.

De middenvelder streek in de zomer van 2017 voor een tweede keer neer in Andalusië. Eerder speelde hij tussen 2014 en 2016 al voor de roodhemden uit Sevilla. In totaal speelde hij 218 officiële duels voor de club uit Zuid-Spanje, waarin hij 27 keer scoorde en 33 assists gaf. Dit seizoen zit hij aan 23 wedstrijden, waarin hij twee keer raak trof en zeven beslissende passes gaf.

Banega speelde verder in zijn carrière voor Boca Juniors, Valencia, Atlético Madrid, Newell’s Old Boys en Inter Milaan. Bij Al Shabab, zesvoudig Saoedisch kampioen, is momenteel zijn landgenoot Jorge Almiron hoofdtrainer. Eerder waren ook landgenoten Michel Preud’homme en Emilio Ferrera er T1. De club staat na vijftien speeldagen in de plaatselijke competitie op een teleurstellende negende plaats.

Standard huurt verdediger van PSG

Nog een wintertransfer voor Standard. De Rouches versterken zich immers met de 19-jarige verdediger Moussa Sissako. Standard huurt de Franse Malinees van topclub Paris Saint-Germain en bedong ook een aankoopoptie. Door de blessures van Bokadi en Dussenne en het vertrek Lavalée komende zomer, had Standard nood aan een extra pion centraal achterin. De Rouches haalden deze winter met Eden Shamir ook al een verdedigende middenvelder naar Luik. (FDZ)

RB Leipzig versterkt zich met Dani Olmo

Dani Olmo verhuist van Dinamo Zagreb naar het Duitse RB Leipzig, dat maakte de club vanmiddag bekend. De 21-jarige Spaanse international tekent een contract tot 2024. In 2019 werd de youngster met Spanje nog Europees kampioen op het EK -21. Olmo maakte het afgelopen vooral indruk in de Champions League met Dinamo Zagreb.

Januzaj dit weekend van AS Roma?

Een akkoord komt dichterbij. Adnan Januzaj (24), Real Sociedad en AS Roma voeren vergevorderde onderhandelingen. Alle partijen hopen dan ook dit weekend een akkoord te bereiken, melden Italiaanse bronnen. Het voorstel dat momenteel op tafel ligt: een huur van zes maanden, plus aankoopoptie van 18 miljoen euro. De reden waarom Sociedad meer wil dan de aanvankelijk in Italië circulerende 15 miljoen, is simpel. Man United, de ex-club van Januzaj, heeft - los van de terugkoopclausule van 20 miljoen euro - namelijk nog recht op 30% van de transfersom. Door 18 miljoen euro te vragen bij een mogelijk definitieve transfer, zou Real Sociedad winst maken - het betaalde in 2017 nog een slordige 11 miljoen euro voor onze landgenoot.

In afwachting van een mogelijke deal ontbreekt Januzaj alvast in de wedstrijdselecties. De 12-voudige Rode Duivel schuwt elk risico. Hij staat ook op een verlanglijstje van AC Milan én kan op interesse van meerdere Premier League-ploegen rekenen. (SK)

Kroatische keeper op komst voor Antwerp

Antwerp staat op het punt een nieuwe doelman aan te trekken. Davor Matijas (20) legde al medische testen af, de club probeert eerstdaags de deal met zowel speler als zijn club Hajduk Split af te ronden. Matijas, 1m88, is een voormalig jeugdinternational van Kroatië en moet gezien worden als een toekomstgerichte versterking. Bij de Great Old lopen zowel het contract van Bolat, Teunckens als De Winter eind dit seizoen af. Bij Teunckens kan Antwerp (voor 31 maart) nog een optie op een extra seizoen lichten. (MVS)

Dury wil Deschacht langer houden

38 jaar is Olivier Deschacht al ondertussen, maar voetballen doet hij nog altijd zoals in zijn beste jaren. Onder leiding van de routinier hield de defensie van Zulte Waregem dit seizoen reeds zeven keer de nul. In juni loopt zijn contract af en Deschacht legt zijn lot in de handen van Francky Dury. De coach van Essevee moet echter niet lang nadenken. “Heb je hem zien spelen tegen Club Brugge? Ach, ik heb Oli heel graag. En voor mij is dat een goede voetballer”, aldus Dury. “Op 35-jarige leeftijd bij Anderlecht contacteerde ik hem al eens. Ook vorig seizoen, maar toen koos hij voor Lokeren. Ik heb gevochten om hem hier te krijgen dit jaar. Ik heb mijn keuze al gemaakt, dat weet Oli wel.” (OPI)

Iraanse keeper laat RC Genk wachten

Nog geen witte rook in Genk wat de nieuwe doelman betreft. Alireza Beiranvand werd gisteren in Genk verwacht, maar stapte in Teheran uiteindelijk niet op het vliegtuig. Zijn makelaar maakte wel de trip naar ons land. Beiranvand, die op Instagram al afscheid had genomen van de fans van Persepolis, trainde gewoon mee bij zijn club. Volgens onze informatie lopen de onderhandelingen met Genk nog steeds. De opstapclausule in het contract van de 27-jarige Iraanse nummer één bedraagt 700.000 euro. Bij Genk hopen ze op een snelle doorbraak. (KDZ)