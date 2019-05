Transfer Talk. Ook Juanfran weg bij Atletico - Napoli wil Malinovskyi - Benteke liever niet op Chinees avontuur Redactie

23 mei 2019

14u05 2 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Ook Juanfran neemt afscheid van Atletico

Juanfran verlaat Atletico Madrid. Dat heeft de 34-jarige rechtsback, sinds 2011 actief bij het team uit de Spaanse hoofdstad, vandaag bekendgemaakt. “Dit zijn mijn laatste dagen bij Atletico”, aldus Juanfran op een persmoment. “Maar ik hoop snel terug te komen. Dat wil ik echt, want dit is mijn thuis. Het waren geweldige en ongelooflijke jaren, de beste uit mijn loopbaan.” Juanfran legde een contractverlenging van een jaar naast zich neer en gaat nu op zoek naar andere uitdagingen. De verdediger begon zijn carrière in een ver verleden kort bij Real Madrid, maar kwam in 2011, via Espanyol en Osasuna, bij Atletico terecht. Daar groeide hij snel uit tot vaste waarde. Hij speelde in totaal 355 wedstrijden en veroverde in 2014 de Spaanse titel. Ook zette hij de Copa del Rey, de Spaanse Supercup en twee Europese Supercups in de prijzenkast. In 2012 en 2018 was hij mee eindwinnaar van de Europa League. Met Diego Godin kondigde eerder ook een andere routinier zijn afscheid bij Atletico aan, na jaren trouwe dienst.

Nederlands-Slowaakse middenvelder voor Barcelona

Barcelona heeft de Nederlands-Slowaakse middenvelder Ludovit Reis gekocht van het Nederlandse Groningen. De 18-jarige middenvelder werd al langer in verband gebracht met de Catalaanse club en tekende nu een contract voor drie jaar.

Reis zal zich aanvankelijk bij Barça B voegen, al zal hij ook meetrainen met de eerste ploeg. Barcelona nam een afkoopclausule van 100 miljoen euro op in zijn contract.

Eerder dit seizoen kocht Barcelona al het Nederlandse toptalent Frenkie De Jong. Ook diens Ajaxcollega Matthijs De Ligt kan rekenen op concrete interesse van de Blaugrana.

Napoli wil Malinovskyi

Napoli is gecharmeerd door Ruslan Malinovskyi, dat meldt La Gazzetta dello Sport. De ploeg van Dries Mertens zou 10 miljoen veil hebben om de 26-jarige Oekraïense middenvelder weg te kapen. Racing Genk gaf eerder al aan dat het niet van plan is om Malinovskyi zomaar te laten gaan. (KDZ)

Benteke liever niet op Europees avontuur

Christian Benteke (28) houdt de boot nog even af. Liever blijft hij nog een jaar bij Crystal Palace dan dat hij zich in een Chinees avontuur stort. Een makelaar in opdracht van Shandong Luneng, de club van Marouane Fellaini, meldde zich met een bod van 17 miljoen euro bij zijn Engelse club. De speler en zijn zaakwaarnemer wachten af. Zij zagen niks op papier. Benteke ligt nog een jaar onder contract bij Palace en verdient er zo’n 130.000 euro per week. Liefst zou hij zijn Engelse periode in schoonheid afsluiten. Met een topseizoen voor hij elders aan de slag gaat. Palace betaalde in 2016 31 miljoen euro voor Benteke en hoopt een deel van die prijs te kunnen recupereren. De club is op dit moment happiger dan de speler. Bovendien moet Shandong, dat met Graziano Pellè al een vergelijkbare spits heeft, eerst plaats vrijmaken voor een extra buitenlander. (KTH)