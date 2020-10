Transfer Talk. Ook Josué Sá weg bij Anderlecht - West Ham telt 8 miljoen neer voor Tsjechische rechtsachter Redactie

02 oktober 2020

Ook Josué Sá weg bij Anderlecht

Na James Lawrence (St.-Pauli) is ook Josué Sa (28) weg bij Anderlecht. De Portugese centrale verdediger tekende een driejarig contract bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Sá kwam in de zomer van 2018 naar paars-wit, maar kon nooit écht overtuigen. Hij werd de voorbije jaren uitgeleend aan het Turkse Kasimpasa en het Spaanse SD Huesca. Met die laatste ploeg dwong Sá als basispion promotie af naar de Primera Division, maar bij Anderlecht paste hij niet meer in de plannen. (TLB)

Josué Sá tekent bij PFC Ludogorets. Bonne chance, Josué! 🟣⚪️ https://t.co/uLYD9tliPB pic.twitter.com/X9qyprbxJn RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

West Ham strikt Tsjechisch international Vladimir Coufal

West Ham heeft de Tsjechische international Vladimir Coufal aangetrokken. Hij ondertekende in Londen een contract tot 2023 (met twee jaar optie). Coufal, een 28-jarige rechtsachter, komt over van de Tsjechische kampioen Slavia Praag. Hij kost naar verluidt zes miljoen euro. Bij de Hammers, die worden gecoacht door David Moyes, vindt de achtvoudig international zijn landgenoot Tomas Soucek terug.