Transfer Talk. Ook derde jonge Duitser op weg naar KVO - Eupen onderhandelt verder om Brüls over te nemen Voetbalredactie

16 juli 2020

08u30 1

Ook derde jonge Duitser op weg naar KVO

Met Frederik Jäkel haalde KV Oostende maandag een eerste jonge Duitser op bij RB Leipzig en met Tom Krauss is een tweede alvast onderweg. De 19-jarige defensieve middenvelder maakt straks wellicht de overstap van RB Leipzig naar KV Oostende. De Duitser vierde op de laatste speeldag zijn debuut voor Leipzig tegen Augsburg en zal net als Jäkel gehuurd worden. Dit jaar verlengde hij zijn contract tot 2025.

Daarnaast lijkt ook een derde Duits talent een contract te tekenen bij KVO. De 20-jarige Nick Bätzner vertoefde gisteren de ganse dag op de Schorre en zet eerstdaags wellicht zijn handtekening. De offensieve middenvelder komt over van de U19 van VfB Stuttgart, waar één van de assistenten van hoofdtrainer Alexander Blessin eerder aan de slag was.

Eupen onderhandelt verder om Brüls over te nemen

Eupen heeft met Christian Brüls een nieuwe versterking op het oog. Er wordt verder onderhandeld om de 31-jarige middenvelder over te nemen van Westerlo. Hij was eerder al tussen 2005 en 2008 én in 2017 aan het werk bij de Panda’s. (AR)