Transfer Talk. Officieel: Eupen huurt Miangue van Cagliari - Mechelen plukt belofte Dailly weg bij Anderlecht

07 juli 2020

Eupen huurt Senna Miangue van Cagliari

KAS Eupen huurt komend seizoen Senna Miangue (23) van het Italiaanse Cagliari. Dat heeft de club uit de Jupiler Pro League dinsdag bekendgemaakt. De linksachter speelde de voorbije twee seizoenen op uitleenbasis voor Standard. Afgelopen seizoen kwam de voormalige belofte-international onder Michel Preud’homme in slechts vier wedstrijden in actie.

Miangue werd opgeleid bij Beerschot, maar vertrok al vroeg naar Inter Milaan. Internazionale liet de verdediger in januari 2017 op huurbasis vertrekken naar Cagliari, dat hem een half jaar later definitief overnam. Na Amara Baby en Théo Defourny is Miangue de derde inkomende transfer van Eupen deze zomer.

Belofte Dailly ruilt Anderlecht voor Mechelen

KV Mechelen heeft zich versterkt met Niklo Dailly. De 18-jarige belofte maakt de overstap van Anderlecht. Dailly is een aanvaller die zowel op de flanken als centraal uit de voeten kan. De Belg tekende een contract voor één seizoen, met optie op een extra jaar. Leuk detail: Niklo is de zoon van RWDM-voorzitter Thierry Dailly. En KV Mechelen speelt morgen een oefenwedstrijd tegen... RWDM.

🖋 Een nieuwe youngster zette daarstraks zijn handtekening.

Niklo Dailly komt over van de beloften van Anderlecht.

Meer info I https://t.co/wjMxEUuPnH#nomatterwhat pic.twitter.com/q4jTczovBT KV Mechelen(@ kvmechelen) link