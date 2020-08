Transfer Talk. Officieel: Cercle huurt spits van Chelsea - Joe Hart trekt naar Tottenham Voetbalredactie

18 augustus 2020

Officieel: Cercle huurt Chelsea-spits Ike Ugbo

Hoewel spits Guy Mbenza zondag tweemaal scoorde voor Cercle Brugge tegen Antwerp, is het duidelijk dat groen-zwart nog versterking nodig heeft voor zijn aanvallend compartiment. Het klopt daarvoor aan bij Chelsea, waar de 21-jarige Engels-Nigeriaanse spits Ike Dominique Ugbo voor één seizoen gehuurd wordt. Cercle bedong ook een aankoopoptie.

Ugbo werd vorig seizoen door Chelsea aan Roda JC uitgeleend. Met succes, want in Kerkrade scoorde de 1m85 grote aanvaller 13 doelpunten in 28 wedstrijden in de Eerste Divisie. Voorheen voetbalde Ugbo voor Barnsley, Milton Keynes Dons en Scunthorpe United. “Met de komst van Ike Ugbo versterken we gericht onze aanvalslinie. Ugbo is een stevige, sterke spits die vorig seizoen bij zijn uitleenbeurt aan Roda JC gemakkelijk de weg naar doel wist te vinden. Dat torinstinct mag hij dit seizoen bij Cercle etaleren”, aldus voorzitter Vincent Goemaere.

Tottenham haalt Joe Hart binnen

Tottenham heeft een vervanger beet voor de Nederlandse doelman Michel Vorm. Het neemt Joe Hart over van Burnley. Hart (33) tekent in Noord-Londen een contract voor twee seizoenen. Hij won in z’n carrière twee keer de Premier League, twee keer de League Cup en een FA Cup met Manchester City. Daar speelde Hart tussen 2006 en 2018. Hij werd in die periode onder meer uitgeleend aan Torino en West Ham United.

Voor Engeland verzamelde Hart ondertussen 75 caps. Hij maakte één WK en twee EK’s mee.

RWDM huurt keeper Romain Matthys van Eupen

In zijn zoektocht naar een doublure-doelman voor Anthony Sadin is RWDM uitgekomen bij de 22-jarige Romain Matthys, die voor één seizoen wordt gehuurd van 1A-club Eupen. Voorts wordt er onderhandeld met een extra centrale verdediger en een spits. Wellicht zullen daardoor andere spelers alsnog de stille wenk krijgen om elders hun geluk te beproeven. Shelton, Walbrecq en Bova worden genoemd als mogelijke vertrekkers.

Door de coronacrisis is de Brusselse club op zoek naar extra financiële middelen en daarom is de kans groot dat er nieuwe aandeelhouders zullen aangetrokken worden, die tot het bestuur zullen toetreden. Clement Fabre zal voor de eerste match van het nieuwe seizoen (wellicht) verstek moeten geven door een blessure. (NFA)

Real leent Vallejo opnieuw uit

Real Madrid leent verdediger Jesus Vallejo komend seizoen opnieuw uit aan Granada. Dat meldt De Koninklijke dinsdag.

De 23-jarige verdediger trad sinds begin dit jaar al op huurbasis aan voor Granada. In de eerste helft van het seizoen 2019-20 werd hij uitgeleend aan Wolverhampton, de club van Leander Dendoncker.

De centrale verdediger is een jeugdproduct van Real Zaragoza. Hij stapte in 2015 op achttienjarige leeftijd over naar Real Madrid. Real deed hem de voorbije jaren ook ervaring opdoen bij zijn opleidingsploeg Zaragoza (2015-2016) en Eintracht Frankfurt (2016-2017).

In de zomer van 2019 werd Vallejo als aanvoerder met de Spaanse U21 Europees kampioen.