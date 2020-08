Transfer Talk. Officieel: Anderlecht huurt Percy Tau - Racing Genk strikt Mexicaanse linksachter Redactie

05 augustus 2020

Anderlecht huurt Percy Tau: “We zijn voor elkaar gemaakt”

Het is nu ook officieel: Percy Tau voetbalt het komende seizoen bij RSC Anderlecht. De Brusselaars huren de ex-Club Brugge-aanvaller van Brighton & Hove Albion. Er is geen aankoopoptie in de deal voorzien.

Sportief directeur Peter Verbeke is blij met de komst van Tau. “Percy is een speler die de hoofdstad en de competitie reeds kent. Hij is een creatieve, technisch sterke, snelle en wendbare speler en kan op verschillende aanvallende posities uit de voeten. Daarnaast heeft hij reeds aangetoond efficiënt en beslissend te kunnen zijn. We moeten hem door een gebrek aan voorbereiding nog even tijd geven om belangrijk te zijn voor ons, maar we zijn natuurlijk blij met zijn toegevoegde waarde voor onze kern.”

“Ik maak deel uit van een elftal dat altijd wil voetballen en aanvallen. Dat is me op het lijf geschreven”, aldus Tau. “RSC Anderlecht past bij mijn voetbalstijl. We zijn voor elkaar gemaakt. Ik zal er alles aan doen om mijn steentje bij te dragen en de club terug te loodsen naar waar het thuishoort.”

Racing Genk strikt Mexicaanse linksachter: “Droom om in Europa te voetballen”

Racing Genk heeft zich versterkt met Gerardo Arteaga (21). De Mexicaanse linksachter komt over van Santos Laguna en tekent een contract voor vijf seizoenen bij de Limburgers.

Arteaga, die wel nog zijn medische testen moet afleggen, geldt als een snelle en fysiek sterke linksachter met zowel defensieve als offensieve kwaliteiten. Hij kwam als veertienjarige terecht bij Santos Laguna, speelde in de jeugdcategorieën eerst nog vaak als linksbuiten, en maakte kort na zijn achttiende verjaardag zijn debuut in het eerste elftal. Twee jaar later werd hij ook al Mexicaans international.

Arteaga speelde onlangs z’n 99ste en laatste wedstrijd voor de club waar hij opgroeide. In een interview met Fox Sports toonde hij zich trots over z’n transfer. “Het is een droom die uitkomt om in Europa te kunnen voetballen, en voor een grote club als Genk. Ik weet dat de club spelers als Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en nog anderen heeft ontwikkeld. Indrukwekkend.” De Limburgers hopen hun aanwinst snel naar België te kunnen laten overvliegen.

