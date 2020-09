Transfer Talk. Nu ook officieel: Samatta naar Fenerbahce Redactie

25 september 2020

Fenerbahce maakt komst Samatta officieel

Gisteren kon u op HLN.be al lezen dat Ally Samatta dicht bij een transfer naar Fenerbahce stond. Vanochtend heeft de Turkse topclub de transfer officieel gemaakt. De ex-spits van Racing Genk komt over van het Engelse Aston Villa, dat in januari nog zo'n tien miljoen euro op tafel legde voor de Tanzaniaan. Samatta - die in Turkije een contract voor vier seizoenen tekende - speelde 17 Premier Leaguematchen voor Villa, maar scoorde maar één keer. Na de komst van nieuwe spits Ollie Watkins was hij er overbodig geworden.

