Transfer Talk. Nu ook officieel: Moise Kean naar Everton - Club stalt Peres bij Santos - De Bock naar Griekenland

04 augustus 2019

In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk nog? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Nu ook officieel: Moise Kean naar Everton

Everton heeft Moise Kean aangetrokken. Het 19-jarige supertalent, dat vorig seizoen indruk maakte in de Serie A, komt over van Juventus en zette zijn handtekening onder een contract tot juni 2024 op Goodison Park.

De spits vierde in 2016 op 16-jarige leeftijd zijn profdebuut bij Juve. Vorig seizoen speelde hij 13 competitiewedstrijden voor de Italiaanse kampioen. Daarin scoorde de aanvaller, intussen ook Italiaans international (3 caps), zes keer. In maart trof hij in zijn tweede interland raak tegen Finland. Daarmee werd hij de jongste doelpuntenmaker (19 jaar en 23 dagen) bij de Azzurri sinds 1958.

“Ik ben heel trots dat ik het Everton-shirt zal dragen. Ik zal mijn best doen voor het team”, stelt Kean. “Ik was overtuigd om bij deze club te tekenen, want Everton heeft net zoals ik de blik gericht op de toekomst. Deze club is erg ambitieus. Ik zal hard werken om ons doel te bereiken.”

Everton-manager Marco Silva is uiteraard tevreden met de komst van Kean. “Moise is sterk, snel en heeft veel kwaliteiten als spits. Bovendien is hij amper 19 jaar oud. Hij heeft talent en is klaar om te werken en onze kern te versterken. Hij biedt ons meer opties. Natuurlijk speelde hij voor een grote club, en nu is hij bij een andere grote club terechtgekomen.”

Volgens verschillende media telde Everton 30 miljoen euro neer voor Kean, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen tot 40 miljoen euro.

✍️ | Moise Kean. Signed from @juventusfc. Undisclosed fee. Five-year deal.



Up the Blues. ✊ Everton(@ Everton) link

Bennacer tekent voor vijf seizoenen bij Milan

De Algerijn Ismaël Bennacer, vorige maand nog verkozen tot Speler van het Toernooi op de Africa Cup, heeft een contract voor vijf seizoenen ondertekend bij AC Milan, zo maakte de Italiaanse club vandaag bekend.

Milan neemt de 21-jarige middenvelder over van het naar de tweede klasse gedegradeerde Empoli, waar de Algerijn nog een contract had tot medio 2021. Met de overgang zou een bedrag van zestien miljoen euro gemoeid zijn.

De in Frankrijk geboren Bennacer won onlangs met Algerije de Africa Cup. In de finale haalden ze het met 1-0 van Senegal.

Official Statement: Ismaël Bennacer ➡ https://t.co/Kg53GMj3Yy



Comunicato Ufficiale: Ismaël Bennacer ➡ https://t.co/Ho0EEC1i88 pic.twitter.com/t7PFmoc7pm AC Milan(@ acmilan) link

Club Brugge stalt Luan Peres bij FC Santos

Club Brugge leent de overbodige verdediger Luan Peres tot eind 2020 uit aan de Braziliaanse topclub FC Santos. Dat heeft blauw-zwart bekendgemaakt.

De 25-jarige Braziliaan ruilde in de zomer van 2018 Ituano voor Club Brugge, zijn eerste club buiten zijn geboorteland. Voor de Bruggelingen speelde hij uiteindelijk slechts zes wedstrijden.

Luan Peres wordt tot eind 2020 uitgeleend aan de Braziliaanse topclub FC Santos.



Veel succes in Brazilië, Luan! pic.twitter.com/iO8wX9IlIh Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

De Bock naar Griekenland

Van de Belgische naar de Griekse kust. Laurens De Bock (26) is rond met Aris Thessaloniki. De flankverdediger keerde na een uitleenbeurt aan KV Oostende terug naar Leeds United. Door de vele concurrentie had hij evenwel weinig uitzicht op speelkansen bij de Engelse tweedeklasser. Hij wordt gehuurd en er werd ook een aankoopclausule van 500.000 euro opgenomen in de overeenkomst.

Van de Beek zegt ‘ja’ tegen Real Madrid

De geruchten rondom Donny van de Beek worden steeds hardnekkiger. Voor de tweede dag op rij staat de Ajax-middenvelder groot op de cover van de Spaanse krant Marca. Nu is het nieuws dat Van de Beek al een akkoord zou hebben bereikt met de Spaanse grootmacht, maar dat het nog wachten is op een akkoord tussen Real Madrid en Ajax.

Overigens meldt Marca ook dat de eventuele transfer van Van de Beek niets verandert aan de interesse van Real in Paul Pogba: beide middenvelders zouden de ploeg van Zinedine Zidane moeten komen versterken.

Lukaku blijft wachten op Dybala

Terwijl zijn ploegmaats naar Cardiff reisden voor een oefenmatch tegen AC Milan poseerde Romelu Lukaku in een outfit van de LA Lakers op zijn oprit. De transfer naar Juventus zit nog altijd vast. Het blijft wachten op Paulo Dybala. Die lijkt een eventuele overgang zo lang mogelijk te rekken. Man United heeft nog altijd geen persoonlijk akkoord bereikt met zijn zaakwaarnemer over de serieuze looneisen die hij stelt (20 miljoen per jaar) en ook de imagorechten zorgen voor strubbelingen. Man United overweegt ook Mario Mandzukic in de deal te betrekken, maar alles staat en valt met Dybala.

Intussen heeft Man United nogmaals een record gebroken. De Engelse club betaalt een initieel bedrag van 88 miljoen euro voor Engels international Harry Maguire. De sterkhouder van Leicester (26) stoot Virgil van Dijk (Liverpool/84 miljoen) van de troon als duurste verdediger ooit. (KTH)

Nainggolan: “Ga bewijzen dat Inter verkeerd was”

Radja Nainggolan legt maandag zijn medische testen af bij Cagliari. Intussen reageerde hij ook op zijn nakend vertrek bij Inter. “Ik ben blij dat ik naar huis terug kan keren”, aldus Nainggolan. “Ik heb deze deal proberen door te drukken en dat is oké. Op dit moment heb ik andere prioriteiten en daarom was het gemakkelijk om te kiezen voor Cagliari. Nu ga ik gewoon weer voetballen en bewijzen dat Inter verkeerd was om me te laten gaan.” (KTH)

KVO kiest tussen Sylla en Kyei...

De onderhandelingen met Zulte Waregem over Idrissa Sylla (28) lopen niet bepaald vlot. En dus heeft KV Oostende in de zoektocht naar de beoogde centrumspits de 23-jarige Fransman Grejohn Kyei op de radar. De aanvaller met Ghanese roots werd vorig seizoen door Reims aan tweedeklasser RC Lens uitgeleend, waar hij vier keer scoorde in 20 wedstrijden. In afwachting van de nieuwe centrumspits speelt de herstelde Guri voorin.

...en weigert transfer Canesin

Geen Fernando Canesin in de selectie van KVO tegen Cercle. “Een puur sportieve keuze”, klinkt het aan zee, waar de Braziliaan eerder deze week een transfer naar zijn thuisland geweigerd zag. Volgens de kustploeg was de transfersom ontoereikend. De aanvaller reageerde ontgoocheld op de beslissing van KVO, wat mogelijk meespeelt in de beslissing van coach Ingebrigtsen om Canesin niet te selecteren. Eerder werd Lombaerts naar de B-kern gestuurd, waardoor de kustploeg door de blessure van Sané geen centrale verdedigers op de bank overhoudt. (TTV)