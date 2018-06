Transfer Talk: Nog geen groen licht voor eventuele transfer Courtois - KV Kortrijk ziet voormalig Standard-speler als opvolger Makarenko Redactie

01 juni 2018

06u55 1 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 zit erop en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Chelsea laat Courtois niet los

Chelsea heeft het licht nog niet op groen gezet voor een eventuele verkoop van Thibaut Courtois. Het contract van de Rode Duivel (25) loopt binnen een jaar af en besprekingen over een nieuwe overeenkomst liepen in januari spaak, ondanks het feit dat de club van hem de bestbetaalde keeper ter wereld wilde maken met een loon van meer dan 220.000 euro per week. Liever hield Courtois alle opties open met het oog op een verhuis naar Spanje, dichter bij de twee kinderen. Hij voerde in Londen verkennende gesprekken met PSG, maar die verkozen de transfervrije Buffon boven hem. Real Madrid wedt op meerdere paarden, onder wie ook Alisson (AS Roma) - de onverwachte trainerswissel stuurt die plannen wellicht bij. Atlético is enkel een optie als Jan Oblak voor een recordbedrag elders kan worden gesleten. In Italië werd Courtois zelfs aan Liverpool gelinkt, maar dat is geen optie. Ook Chelsea kijkt de kat uit de boom. Als Courtois niet bijtekent na het WK, zal de club enkel bij een aanlokkelijk voorstel overstag gaan. Anders overwegen ze hem aan zijn contract te houden. (KTH)

Man U vraagt duidelijkheid van Fellaini

Manchester United verwacht eerstdaags een antwoord van Marouane Fellaini (30) over zijn toekomst. De transfervrije middenvelder schermt met interesse van AC Milan en een andere Engelse club, die bereid is fors voor hem te betalen. Voorlopig bereikte hij nog geen akkoord met zijn huidige werkgever en andere clubs lijken van die impasse te zullen profiteren. Jose Mourinho zou Fellaini graag houden. Hij is gefrustreerd dat de clubleiding hem nog niet langer heeft vastgelegd. (KTH)

Oude bekende Öztürk voor KV Kortrijk?

KV Kortrijk wil graag Alpaslan Öztürk (24) als vervanger voor Makarenko binnenhalen. De verdedigende middenvelder speelde eerder voor Beerschot en Standard en is einde contract bij het Turkse Elazigspor. (ESK)