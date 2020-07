Transfer Talk. Nóg een Leipzig-speler op weg naar KV Oostende? - Eupen onderhandelt verder om Brüls over te nemen Voetbalredactie

16 juli 2020

06u24 0

Ook Leipzig-middenvelder Krauss op weg naar KV Oostende?

Na Jäkel maakt ook de 19-jarige defensieve middenvelder Tom Krauss straks wellicht de overstap van RB Leipzig naar KV Oostende. De Duitser vierde op de laatste speeldag zijn debuut voor Leipzig tegen Augsburg en zal net als Jäkel gehuurd worden. Dit jaar verlengde hij zijn contract tot 2025. KVO vond geen nieuwe tegenstander nadat de match op Winkel werd geschrapt. (TTV)

Eupen onderhandelt verder om Brüls over te nemen

Eupen heeft met Christian Brüls een nieuwe versterking op het oog. Er wordt verder onderhandeld om de 31-jarige middenvelder over te nemen van Westerlo. Hij was eerder al tussen 2005 en 2008 én in 2017 aan het werk bij de Panda’s. (AR)