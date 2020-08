Transfer Talk. Nigeriaanse spits wil, maar mag niet naar Anderlecht - OHL haalt Hongaarse international De voetbalredactie

19 augustus 2020

13u56

Eljero Elia voor twee jaar naar FC Utrecht

Eljero Elia gaat bij FC Utrecht voetballen. De 33-jarige aanvaller zette in de Domstad zijn handtekening onder de verbintenis die hem voor twee jaar aan de club verbindt. Elia had bij het Turkse Basaksehir, waarmee hij afgelopen seizoen landskampioen werd, een aflopend contract. Hij speelde afgelopen seizoen 28 wedstrijden waarin hij drie keer scoorde. Doordat hij transfervrij weg kon uit Istanboel, toonden heel wat clubs interesse, waaronder FC Groningen, FC Twente en ADO Den Haag.

“Eljero is een speler die in heel Europa zijn sporen heeft verdiend”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht. “Hij heeft prijzen gepakt in Nederland, Turkije en Italië en wil nu graag succesvol zijn als speler van FC Utrecht. Eljero speelt attractief, aanvallend, met branie en koppelt dynamiek en acties aan rendement in de vorm van doelpunten en assists”, vat Zuidam samen. “We zijn er blij mee en trots op dat we Eljero voor twee seizoenen aan ons hebben verbonden.”

De dertigvoudig international begon zijn carrière bij ADO Den Haag en kwam daarna uit voor FC Twente, HSV, Juventus, Werder Bremen, Southampton en Feyenoord. Van Rotterdam, waar hij twee seizoenen actief was, ging hij in de zomer van 2017 naar Turkije.

Real stalt Braziliaans talent bij Dortmund

Real Madrid en Borussia Dortmund doen weer zaken. Nadat de ‘Koninklijke’ de vorige twee seizoenen al Achraf Hakimi bij Dortmund stalde, doet het nu hetzelfde met Braziliaans talent Reinier Jesus. De aanvallende middenvelder trekt voor twee jaar op uitleenbasis naar Duitsland.

Real plukte de 18-jarige Braziliaan in januari voor 30 miljoen euro weg in thuisland Brazilië, bij Flamengo. Bij Real kwam hij niet verder dan de B-ploeg. In Duitsland moet hij wat ervaring op het hoogste niveau opdoen.

👋 #BemVindoReinier 🇧🇷



Borussia Dortmund leiht @ReinierJesus_19 für die kommenden zwei Spielzeiten von @realmadrid aus. 🤝 pic.twitter.com/Z9E76JBg7i Borussia Dortmund(@ BVB) link

OHL strikt nu ook Hongaarse international

Promovendus OH Leuven heeft zich woensdag verzekerd van de diensten van Barnabás Bese. Deze twintigvoudige Hongaarse international kwam de voorbije vier seizoenen uit voor Le Havre in de Franse Ligue 2. Hij ondertekende in Leuven een overeenkomst voor twee seizoenen. “Barnabás Bese is een polyvalente, rechtsvoetige verdediger met atletisch vermogen”, legde technisch directeur Wim De Corte uit. “Hij is Hongaars international en speelde de afgelopen vier seizoenen voor Le Havre. Daar konden we hem transfervrij oppikken. De komst van Bese geeft ons meer mogelijkheden op verschillende posities.”

De 26-jarige Bese kwam vorig seizoen 25 keer in actie voor Le Havre in de Ligue 2. Bij de Franse club stond hij vier seizoenen lang zo goed als altijd in de basis en kwam hij in totaal in 114 competitiewedstrijden in actie. Voor hij in juli 2016 de overstap maakte naar Frankrijk speelde hij 94 wedstrijden in de Hongaarse hoogste klasse bij MTK Boedapest.

Bese is ook een vaste waarde in de selectie van de Hongaarse nationale ploeg. Hij zat op de bank in de wedstrijd tussen Hongarije en België op het EK van 2016 in Frankrijk. De Rode Duivels schakelden de Hongaren destijds uit in de achtste finale met een 4-0-zege.

OH Leuven strikte de voorbije weken ook al doelmannen Daniel Iversen en Rafael Romo en verdediger Thibault Vlietinck. De Leuvenaars begonnen het seizoen met 2/6 dankzij draws tegen Eupen (1-1) en Genk (1-1).

Barnabár Bese tekende een contract voor twee seizoenen bij OHL.



De voorbije vier seizoenen maakte deze twintigvoudige Hongaarse international het mooie weer bij Le Havre.



👉 https://t.co/gFu6MQkKbF#samensterker pic.twitter.com/Xjfq0uZW5J Oud-Heverlee Leuven(@ OHLeuven) link

Australisch international voor KV Kortrijk

Trent Sainsbury (28) wordt de gezochte centrale verdediger bij KV Kortrijk. Sainsbury was al 49 keer Australisch international en speelde eerder o.a. voor PEC Zwolle, PSV, even ook voor Inter Milaan en vorig seizoen voor het Israëlische Maccabi Haïfa.

Nigeriaanse spits mag niet naar Anderlecht

Tolu Arokodare (19) baalt. De Nigeriaanse spits wil zijn Letse club Valmiera verlaten voor Anderlecht. Dat zegt de aanvaller, die vorige zondag weigerde te spelen, in de Letse pers. Maar tot nader order wil Valmiera niet van een verkoop weten. "Ook niet in januari." Hij heeft nog een langdurig contract (14 goals in 14 competitiematchen) en de club wil hem daaraan houden.