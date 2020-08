Transfer Talk. Ngoy, jeugdproduct van Club en Anderlecht, tekent na avontuur in Engeland bij Eupen De voetbalredactie

09 augustus 2020

Ngoy keert terug naar België

Julien Ngoy zal zijn carrière verderzetten bij KAS Eupen. De club kondigde aan dat het de 22-jarige aanvaller voor twee seizoenen heeft aangetrokken.

Ngoy maakt de overstap van Stoke City, een tweedeklasser uit Engeland. Hij verbleef er sinds 2013 nadat hij Club Brugge had verlaten. De ex-jeugdinternational werd opgeleid bij RWDM, Anderlecht en blauw-zwart.

De Belg kwam zes keer uit voor de 'Potters' in de Premier League en werd uitgeleend aan Walsall (2018) en aan Grashoppers Zurich in het seizoen 2018-2019. Hij werd voorgesteld door Eupen als een "aanvallende polyvalente speler die zowel centraal voorin als op de flanken kan uitgespeeld worden". Morgen begint Eupen aan het nieuwe seizoen met een verplaatsing naar het pas gepromoveerde OH Leuven.

Welcome home @JulienNgoy28! 🐼