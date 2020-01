Transfer Talk. “Neymar tekent strategie uit om terug te keren naar Barça” - Rooney dicht bij terugkeer op Engelse velden Voetbalredactie

02 januari 2020

07u14 0

“Neymar tekent strategie uit om terug te keren naar Barça”

Neymar bereidt zijn juridische strategie al voor om terug te keren naar FC Barcelona. Dat melden de Catalaanse sportkranten Sport en Mundo Deportivo. De Braziliaanse aanvaller van Paris Saint-Germain, die afgelopen zomer een transfer probeerde te forceren, wil volgens de Spaanse kranten dat wereldvoetbalbond FIFA de transfersom bepaalt. Barcelona zou ook een bod hebben gedaan op Dani Olmo. De 21-jarige Spaanse middenvelder komt nu uit voor Dinamo Zagreb.

Rooney kan debuut in Championship maken

Wayne Rooney staat dicht bij zijn terugkeer op de Engelse voetbalvelden. De 34-jarige spits gaat als speler aan de slag bij de Engelse tweedeklasser Derby County. Rooney, die bij het team onder de vleugels van coach Phillip Cocu ook ervaring wil opdoen als assistent-trainer, kan donderdag in het duel tegen Barnsley zijn debuut vieren. De voormalige international komt over van MLS-club DC United, maar had in augustus vorig jaar dus al laten weten in januari de overstap te maken.

Smith keert terug naar AA Gent

AA Gent heeft er alvast één speler bij voor de tweede helft van de competitie. Eric Smith keert na een uitleenbeurt terug van het Noorse Tromso, waar hij de voorbije maanden een vaste plaats in de basiself had. De bijna 23-jarige Zweed kwam in de zomer van 2018 naar AA Gent, maar hij werd zwaar afgeremd door blessures. Smith zorgt voor bijkomende opties op het middenveld. Hij vertrekt zondag mee op stage naar het Spaanse Oliva. (RN)