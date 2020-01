Transfer Talk. “Neymar tekent strategie uit om terug te keren naar Barça” - Juventus haalt 19-jarige Zweed Voetbalredactie

02 januari 2020

10u18 1

Juventus haalt talent Kulusevski

Juventus laat zich vroeg horen deze wintermercato. De Oude Dame kaapt de 19-jarige Dejan Kulusevski weg bij Atalanta, dat de Zweedse middenvelder uitleende aan Parma. Kulusevski legt op dit moment zijn medische tasten af in Turijn, nadien tekent hij volgens La Gazzetta dello Sport een contract tot 2024. Juventus betaalt zo’n 35 miljoen euro voor haar nieuwe aanwinst, het bedrag kan nog oplopen via bonussen. Juve zou ook zijn pijlen zichten op Federico Chiesa (22, Fiorentina).

Beerschot plukt Frédéric Frans weg bij Lierse

Eén dag na de Fransman Baptiste Aloé haalde Beerschot nog een tweede defensieve versterking in huis. Bij eerste amateurklasser Lierse Kempenzonen haalde paars-wit kapitein Frederic Frans weg. Frans, die morgen 31 wordt, stapte vanochtend meteen mee op het vliegtuig richting Spanje, waar Beerschot op winterstage gaat.

“Neymar tekent strategie uit om terug te keren naar Barça”

Neymar bereidt zijn juridische strategie al voor om terug te keren naar FC Barcelona. Dat melden de Catalaanse sportkranten Sport en Mundo Deportivo. De Braziliaanse aanvaller van Paris Saint-Germain, die afgelopen zomer een transfer probeerde te forceren, wil volgens de Spaanse kranten dat wereldvoetbalbond FIFA de transfersom bepaalt. Barcelona zou ook een bod hebben gedaan op Dani Olmo. De 21-jarige Spaanse middenvelder komt nu uit voor Dinamo Zagreb.

Rooney kan debuut in Championship maken

Wayne Rooney staat dicht bij zijn terugkeer op de Engelse voetbalvelden. De 34-jarige spits gaat als speler aan de slag bij de Engelse tweedeklasser Derby County. Rooney, die bij het team onder de vleugels van coach Phillip Cocu ook ervaring wil opdoen als assistent-trainer, kan vandaag in het duel tegen Barnsley zijn debuut vieren. Gisteren trainde hij gewoon mee met de groep. De voormalige international komt over van MLS-club DC United, maar had in augustus vorig jaar dus al laten weten in januari de overstap te maken.

Smith keert terug naar AA Gent

AA Gent heeft er alvast één speler bij voor de tweede helft van de competitie. Eric Smith keert na een uitleenbeurt terug van het Noorse Tromso, waar hij de voorbije maanden een vaste plaats in de basiself had. De bijna 23-jarige Zweed kwam in de zomer van 2018 naar AA Gent, maar hij werd zwaar afgeremd door blessures. Smith zorgt voor bijkomende opties op het middenveld. Hij vertrekt zondag mee op stage naar het Spaanse Oliva. (RN)

Argentijn Ascacibar wordt ploegmaat van Boyata en Lukebakio bij Hertha

Hertha Berlijn heeft zijn eerste wintertransfer afgerond. De club van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio kondigde op zijn website de komst van de Argentijn Santiago Ascacibar aan. De 22-jarige verdedigende middenvelder komt over van tweedeklasser Stuttgart. Hij ondertekende bij het team van coach Jürgen Klinsmann een contract tot 2024. Met de transfer zou een som van 10 miljoen euro gemoeid zijn.

Ascacibar droeg het shirt van Stuttgart sinds 2017 en speelde in totaal 74 wedstrijden in de eerste en tweede Bundesliga. Hij verzamelde al drie caps voor Argentinië (allemaal in 2018).