Transfer Talk. “Newcastle zet in op Martínez” - Denswil akkoord met Bologna - Van Damme vandaag officieel van Lokeren

03 juli 2019

07u54 0 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Newcastle gaat voor Roberto Martínez

Geen Rafa Benitez meer op de bank bij Newcastle United. De Engelse club bereikte geen nieuwe overeenkomst met zijn Spaanse manager. Benitez is intussen al aangesteld bij Dalian Yifan als nieuwe coach van Rode Duivel Yannick Carrasco. Bij Newcastle richten ze hun pijlen op een nieuwe Spanjaard: niemand minder dan bondscoach Roberto Martínez.

Verschillende Engelse media kopten vandaag dat de ploeg uit Noord-Engeland diep wil gaan voor de coach van de Rode Duivels. Transfersgaranties, een sterk verhoogd loon en nog een reeks andere bonussen moeten straks in een officieel bod naar buiten komen. Martínez heeft bij de voetbalbond nog een contract tot 2020. Naast Martínez wordt ook City-assistent Mikel Arteta genoemd.

Denswil ook zelf akkoord met Bologna

Club Brugge neemt vandaag of morgen afscheid van Stefano Denswil. De Nederlander kwam gisteren tot een akkoord met het Italiaanse Bologna. De Serie A-club en Club Brugge waren eerder al rond voor een bedrag van ongeveer 6,5 miljoen euro. Denswil tekent behoudens verrassingen vrijdag een contract tot 2022 met optie voor een extra seizoen. De verdediger trekt die dag naar Noord-Italië, waar hij zijn medische tests zal afleggen. Na 4,5 seizoenen verlaat Denswil dus Club Brugge, waar hij de voorbije jaren uitgroeide tot een sterkhouder. Nog gisteren werd de transfer van Wesley naar Aston Villa geofficialiseerd. De Braziliaan kreeg zijn werkvergunning en kan de voorbereiding bij The Villains aanvatten. “Jullie zullen veel kracht en kwaliteit zien”, aldus Wesley gisteren. “Ik zal tonen waarom ik een recordtransfer ben.” (TTV)

Zieke Chevalier wil naar Valenciennes

Nadat Teddy Chevalier vorig weekend omwille van een liesletsel aan de kant was gebleven, is hij nu afwezig op training wegens ziekte. De goalgetter van KV Kortrijk lijkt alle middelen te gebruiken om een transfer naar de Franse tweedeklasser in zijn buurt, Valenciennes, te krijgen. De Fransen bieden evenwel peanuts, die dan nog alleen maar te betalen zijn als de club niet degradeert. Vier jaar geleden speelde Chevalier exact hetzelfde spel toen hij zijn overgang naar het Turkse Rizespor forceerde. (ESK)

Van Damme vandaag officieel van Lokeren

De fysieke testen legde hij gisteren al met succes af, vandaag volgt de officialisering van de transfer. Jelle Van Damme, vorig seizoen sterkhouder bij Antwerp FC, keert terug naar Daknam, waar hij z’n eerste stapjes in het voetbal zette. De Lokeraar tekent er vandaag een contract voor twee seizoenen. Om 11u30 kondigt Lokeren z’n komst officieel aan via een Facebook Live. In de andere richting verlaat Bambo Diaby Sporting Lokeren dan weer. Lokeren kreeg twee vergelijkbare aanbiedingen. Enerzijds van Barnsley, komend seizoen nieuwkomer in de Championship. Anderzijds van het Zwitserse FC Zürich. Vandaag beslist de verdediger zelf waar z’n toekomst ligt. Hij speelde vorig seizoen 18 matchen voor Lokeren. (MVS)

Geen Guillaume voor Cercle

Baptiste Guillaume stond hoog op de verlanglijst maar komt niet naar Cercle Brugge. De 24-jarige Belgische spits, vorig seizoen door Angers uitgeleend aan Nimes, tekende bij Valenciennes. In Frankrijk circuleren ondertussen verschillende namen van spelers van Monaco die straks naar Cercle zouden kunnen komen. Samuel Grandsir, Julien Serrano, Romain Faivre, Sofiane Diop, Jordi Mboula en... Nabil Alioui komen volgens het doorgaans goed ingelichte ‘Le Parisien’ in aanmerking voor een uitleenbeurt. Alioui was vorig seizoen al bij Cercle, maar kwam door een heupletsel slechts in de slotfase van de competitie aan spelen toe. Ondertussen heeft huurling Adrien Bongiovanni zijn verblijf voor één seizoen verlengd. (LUVM)

Guatemalaanse keeper voor KV Kortrijk

Nicholas Hagen, het voorbije seizoen vijf keer keeper van de nationale ploeg van het Midden-Amerikaanse Guatemala, is op weg naar KV Kortrijk. De rechtsvoetige doelman van 193 cm is 22 jaar oud, speelt voor CSD Municipal en werd eerder genoemd bij het Mexicaanse Pachuca. KVK, dat na het vertrek van Pereira nog een doelman zoekt, zal Hagen in eerste instantie testen vooraleer hem desgevallend aan te werven. (ESK)