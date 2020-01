Transfer Talk. Ndongala op weg naar Kasimpasa - Crystal Palace haalt concurrent voor Benteke De voetbalredactie

10 januari 2020

22u30 4

Ndongala op weg naar Kasimpasa

Een oplossing is in de maak. Dieumerci Ndongala verruilt Racing Genk zo goed als zeker voor het Turkse Kasimpasa. De Turken kwamen de voorbije week aankloppen in Genk en de onderhandelingen raakten de afgelopen dagen in een stroomversnelling. Een akkoord lijkt in de maak en de overgang zou komend weekend helemaal kunnen beklonken worden.

Ndongala werd op 15 december op non-actief gezet door Racing Genk, dat de 28-jarige Congolees een gebrek aan inzet en werkethiek verweet. Sindsdien traint Ndongala individueel met een personal coach. De flankaanvaller kwam twee jaar geleden over van Standard waar Genk hem wegplukte uit de B-kern. Vorig jaar werd hij kampioen met de Limburgers. In totaal speelde Ndongala 77 wedstrijden voor Genk, daarin was hij goed voor 11 doelpunten en 12 assists. Kasimpasa staat op dit moment op een 14de plaats in de Turkse Süper Lig, amper één punt boven de degradatiezone. (KDZ)

Wolverhampton verhuurt Cutrone voor anderhalf jaar aan Fiorentina

Wolverhampton Wanderers, de Premier League-club van Rode Duivel Leander Dendoncker, heeft bekendgemaakt aanvaller Patrick Cutrone voor de komende achttien maanden te verhuren aan Fiorentina. De 22-jarige Italiaan kwam in juli over van AC Milann maar kon nooit echt doorbreken bij de Wolves. Hij kwam uiteindelijk toch tot 24 officiële duels, waarin hij drie keer scoorde en vier assists gaf. Opvallend: Wolverhampton meldt op haar website dat Fiorentina een aankoopoptie bedong. Fiorentina spreekt van een aankoopverplichting.

Cutrone moet Fiorentina in Italië helpen het behoud te verzekeren. ‘La Viola’ is voorlopig teleurstellende vijftiende in de Serie A, met slechts vier punten meer dan Brescia dat op de eerste degradatieplaats staat. Wolverhampton staat zevende in Engeland.

Patrick Cutrone has returned to Italy and joined @acffiorentina on an 18-month loan deal.



🐺📰https://t.co/Nshbhu7abV Wolves(@ Wolves) link

Crystal Palace haalt met Cenk Tosun concurrent voor Benteke

De Turkse international Cenk Tosun stapt van Everton over naar Crystal Palace. Hij ondertekende een huurovereenkomst tot het einde van het seizoen.

De 28-jarige aanvaller speelde de voorbije maanden weinig bij Everton. In acht matchen trof hij slechts een keer raak. Bij The Eagles wordt Tosun concurrent/ploegmaat van Rode Duivel Christian Benteke. Die kon in zestien matchen nog geen enkele keer scoren.

Crystal Palace staat na 21 speeldagen op een mooie negende plaats in de Premier League, twee posities boven Everton.

West Ham ontkent interesse voor Fellaini

Er leek een reünie tussen David Moyes en Marouane Fellaini aan te komen. Tenminste, als we Sky Sports mochten geloven. Het Britse sportmedium berichtte immers dat West Ham de middenvelder terug naar Europa wou halen. De Engelse club zelf liet intussen verstaan dat een overgang niet aan de orde is: Fellaini is simpelweg te duur.

West Ham is in elk geval op zoek naar een breker op het middenveld. De Engelsen lonken immers naar Sander Berge van Racing Genk. Fellaini leek ook even een optie, maar daar is dus niets van aan. Door een nieuwe wetgeving in het Chinese voetbal wordt er een loonplafond ingevoerd voor spelers van buitenlandse afkomst en dat zorgde uiteraard voor extra speculatie.

Het nettoloon van 12 miljoen euro van Fellaini bij Shandong Luneng zou door de nieuwe wet gereduceerd worden tot 3 miljoen euro. De (voormalig?) Rode Duivel moet daardoor maar liefst 75% van zijn loon inleveren bij een nieuw contract. Voorlopig heeft hij nog een verbintenis voor twee jaar in China en is een terugkeer dus (nog) niet aan de orde.

Dossier Gaich on hold, geen 30 miljoen voor Dennis

Vincent Mannaert is in Qatar. De CEO van Club voerde de voorbije dagen intense gesprekken met de voorzitter van San Lorenzo, in de hoop hun Argentijnse spits Adolfo Gaich (20) te strikken, maar het water is voorlopig te diep. San Lorenzo houdt vast aan de clausule, die alles inbegrepen 15 miljoen euro zou kosten. De onderhandelingen zitten daarom vast. Het dossier staat ‘on hold’, wat niet wil zeggen dat Club de hoop heeft opgegeven om Gaich naar België te halen.

Feit is bovendien dat blauw-zwart niet wanhopig op zoek is naar aanvallende versterking. Het staat riant aan de leiding in de competitie, zit in de halve finales van de beker en mag zich straks meten met het grote Man United. Nog dit: van concrete interesse, laat staan van een aankomend bod van 30 miljoen euro, van Newcastle United voor Emmanuel Dennis weten ze bij Club (voorlopig) niets. (NP)

Getouwtrek om Louis Verstraete

Zoals eerder gemeld, heeft AA Gent een akkoord met Charleroi over een definitieve transfer van Louis Verstraete. De 20-jarige middenvelder is er voorlopig evenwel niet persoonlijk uit met de Carolo’s. Hij zou zelf de voorkeur geven aan Waasland-Beveren, dat hem vorig seizoen al huurde. De Waaslanders vroegen eerst om Verstraete opnieuw te huren, maar Gent wil enkel horen van een definitieve transfer. De voorbije dagen bracht Waasland-Beveren een bod uit, maar het wil de transfersom pas betalen in de zomer. Daar wil AA Gent uiteraard niet van weten. (RN)

Mechelen ontbindt contract Savic

KV Mechelen heeft het contract van Milan Savic (19) ontbonden. De Bosnische flankaanvaller had nog een overeenkomst tot juni 2021 Achter de Kazerne, maar die werd nu stopgezet. Savic werd in 2018 naar Mechelen gehaald - via Dejan Veljkovic overigens - als een groot talent van Rode Ster Belgrado. Maar hij kon de verwachtingen nooit inlossen. Savic speelde geen enkele match voor Malinwa en maakte quasi nooit deel uit van de A-kern. Ook voor Mamadou Bagayoko (30) zoekt KV nog steeds een oplossing. (ABD)