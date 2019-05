Transfer Talk. Napoli-voorzitter: “Hou van Castagnes die op links en rechts kunnen spelen” - Ramos twijfelt over toekomst bij Real” Redactie

24 mei 2019

21u10 2 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Napoli-voorzitter: “Hou van Castagnes die op links en rechts kunnen spelen”

Cryptisch. Aurelio de Laurentiis, de excentrieke voorzitter van Napoli heeft zich uitgelaten over een mogelijke transfer van Timothy Castagne. Binnen de club laten ze verstaan dat ze het jawoord van de Rode Duivel (23) al binnen hebben, maar binnen zijn entourage wordt dat als voorbarig afgedaan. Ze weten wel dat Napoli erg geïnteresseerd is. De Laurentiis op de vraag of hij graag Castagne - kastanjes in het Italiaans - lust: “Ik hou vooral van zij die rechts en links aan de tafel kunnen zitten en je met geen enkel probleem opzadelen.” Castagne kan op beide flanken uit de voeten. Atalante heeft weet van de interesse van Napoli, maar wil minstens 20 miljoen euro vangen voor zijn Belgische verdediger. Ook twee Premier League-clubs houden een vinger aan de pols. (KTH)

Twijfels bij Ramos: verlaat kapitein nog deze mercato Real Madrid?

Verlaat ‘El Capitano’ straks het schip? De toekomst van Sergio Ramos (33) bij Real Madrid oogt alleszins onzeker. Het clubicoon overweegt een vertrek uit de Spaanse hoofdstad. Dat meldt de toonaangevende Spaanse sportkrant Marca. Twee weken geleden had Ramos nog een onderhoud met voorzitter Florentino Pérez. Ook zijn vader, broer René -tevens zijn makelaar- tekenden present. Op het einde van het gesprek verkondigde Ramos aan Pérez dat hij twijfelt over een verlengd verblijf bij de ‘Koninklijke’. De centrale verdediger is al veertien jaar actief bij de club waar hij zowat alles won wat er te winnen viel. Zijn contract loopt nog tot eind juni 2021.

Lommel zet samenwerking met De Wilde stop, Union haalt Deens belofte-international

De wegen van Lommel en Sebastiaan De Wilde scheiden na onderling overleg. De 26-jarige centrale verdediger maakte vorige zomer de overstap van FC Eindhoven naar Lommel en speelde 25 partijen voor de Limburgers. Lommel verzekerde zich met een derde plaats in de play-downs van een langer verblijf in de Proximus League. Het hield in de nacompetitie Tubeke achter zich, dat zakt naar eerste amateur.

Union heeft zich dan weer versterkt met de Deense belofte-international Jonas Bager. De 22-jarige verdediger komt over van Randers in zijn thuisland, waar hij actief was sinds 2015. De Deen ondertekent in Sint-Gillis een contract voor drie jaar met optie op een vierde. Hij is Deens international bij de U21.

Conte heeft al principeakkoord met Inter, wat met Lukaku?

Antonio Conte heeft een principeakkoord met Inter en dat opent transferperspectieven voor Romelu Lukaku (26). Stap één is gezet. Conte wil de recordtopschutter van de Rode Duivels graag naar Italië halen, maar eerst moet nog aan twee andere voorwaarden worden voldaan. Om voldoende fondsen te werven moet de Italiaanse club woelwaterspits Mauro Icardi elders voor meer dan 70 miljoen euro zien te slijten. En daarna moet Inter ook een vergelijk vinden met Man United en aan de loonvoorwaarden (gegarandeerd minstens 250.000 euro bruto per week) van Lukaku voldoen. United staat niet weigerachtig tegenover een verkoop van zijn duurste spits ooit, maar wil wel minstens de 84 miljoen euro die het destijds aan Everton betaalde, recupereren.

Lukaku houdt al een tijdje alle opties open. Hij voelde aan dat hij niet de eerste keus is van Ole Gunnar Solskjaer. Eind vorig jaar tekende hij bij makelaar Federico Pastorello, een zaakwaarnemer die nauwe banden heeft met Inter en destijds Conte naar Chelsea bracht. Die was toen al fan van Lukaku. Alleen won United toen verrassend het pleit. (KTH)

AEK zet nu effectief stappen om Vranjes terug te halen

AEK Athene maakt zich op voor de komst van Ognjen Vranjes (29). “We zullen zelfs een psycholoog aanstellen.” Enige probleem: voorlopig is er geen akkoord met Anderlecht.

Er gaat geen dag voorbij of Ognjen Vranjes beheerst de headlines in de Griekse media. Dat zit zo: AEK Athene lonkt publiekelijk naar zijn voormalige verdediger, die immens populair is bij de achterban - extremen trekken mekaar blijkbaar aan. Bleef het lange tijd bij geflirt, dan heeft de Griekse topclub nu ook effectief stappen gezet om de terugkeer van zijn chouchou waar te maken. AEK stelde Anderlecht een huurdeal voor, met aankoopoptie. Een idee dat paars-wit genegen is: ook Vincent Kompany rekent straks niet op Vranjes.

Maar kijk: toch is er nog geen deal. Momenteel lopen er immers discussies over het loon van Vranjes. De Bosniër verdient in Brussel ongeveer één miljoen euro netto, wat maakt dat hij allerminst zin heeft om voor minder centen te voetballen - dan blijft hij liever vissen in de vijvers rond de hoofdstad. En Anderlecht wil weliswaar een deel van die som voor zijn rekening nemen, maar wat AEK tot dusver aanbood, is onvoldoende. Het is evenwel een kwestie van tijd tot het tot een akkoord komt. Voor alle partijen is het beter dat Vranjes naar Athene verhuist.

Dimitris Melissanidis, eigenaar van AEK, gelooft dan ook dat het in orde komt. “We zullen zelfs een psycholoog aanstellen om Ognjen te helpen”, verwees hij naar het moeilijk handelbare karakter van Vranjes. Waarop die laatste een foto van zijn gedroomde psycholoog postte op Instagram, met de nodige smileys. De man naast Vranjes is... Melissanidis. Humor heeft-ie wel. (PJC)

Racing Genk dicht bij akkoord met Nygren

Racing Genk staat dicht bij een akkoord met IFK Göteborg over het 17-jarige Zweedse toptalent Benjamin Nygren. De snelle flankaanvaller moet de eerste versterking worden voor de landskampioen met het oog op volgend seizoen. Genk zou een transfersom betalen die ongeveer vier miljoen euro bedraagt, een bedrag dat door verschillende bonussen volgens Zweedse media de komende jaren nog zou kunnen oplopen tot vier en een half miljoen. Nygren is sterk aan het nieuwe seizoen begonnen bij Göteborg. In negen wedstrijden was hij al goed voor vier doelpunten en vier assists. De jonge Zweed staat ook op het verlanglijstje van een aantal Europese topclubs, waaronder Manchester City, PSG, Ajax en Inter Milaan. (KDZ)

Club rekent niet meer op Guillaume Hubert

De 18-jarige Nick Shinton wordt volgend seizoen derde doelman bij Club Brugge. Het jonge talent wordt definitief overgeheveld van de beloften, wat gevolgen heeft voor de huidige derde doelman Guillaume Hubert. De 25-jarige Franse Belg is overbodig en moet op zoek naar een nieuwe club. Voorts rekent blauw-zwart op Horvath en Letica. Luan Peres hoeft niet te vertrekken, hoewel de Braziliaan dit seizoen nauwelijks in actie kwam. De linkerflankspeler heeft zijn aanpassingsperiode naar verluidt achter de rug en moet zich volgend seizoen kunnen doorzetten. (TTV)