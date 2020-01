Transfer Talk. Napoli haalt RB Leipzig-middenvelder Demme - AA Gent aast op Moeskroen-verdediger Godeau Redactie

11 januari 2020

17u38 0

Napoli haalt RB Leipzig-middenvelder Demme

Napoli, de vice-kampioen van Italië, heeft zaterdag een akkoord bereikt met RB Leipzig over de transfer van defensieve middenvelder Diego Demme. De Duitser met Italiaanse roots levert de huidige leider in de Bundesliga zo’n twaalf miljoen euro op. Leipzig kocht hem zes jaar geleden voor 350.000 euro van Paderborn. Opvallend: de huidige coach van Napoli, Gennaro Gattuso, was vroeger een jeugdidool van Demme.

Aurelio De Laurentiis, de flamboyante voorzitter van Napoli, kondigde het nieuws zelf aan op Twitter met de boodschap: “Benvenuto Diego”.

De verdedigende middenvelder stond in de eerste helft van het seizoen vaak in de basis door het langdurig uitvallen van Tyler Adams, maar door zijn terugkeer hadden Demme’s speelminuten echter sterk kunnen verminderen.

Buffalo’s azen op Moeskroen-verdediger Godeau

AA Gent heeft gesprekken aangeknoopt met Bruno Godeau, die aan het einde van dit seizoen zijn contract ziet aflopen bij Moeskroen. Godeau is 27, maar linksvoetig en Belg, wat hem aantrekkelijk maakt voor de kern van de Buffalo’s. Het is de bedoeling om Godeau in de zomer naar Gent te halen. AA Gent sluit vandaag zijn stage in Oliva af met een laatste training. Gisteravond kregen de spelers vrijaf. (RN)

Bolat tekent volgende week bij

Volgende week pas wordt alles ondertekend, maar niets lijkt een langer verblijf van Sinan Bolat bij Antwerp nog in de weg te staan. De 31-jarige doelman en de Great Old vonden elkaar vlak voor de stage, nu is het enkel nog wachten op het officialiseren van het nieuw contract. Er ligt voor de Turkse sterkhouder een contract tot juni 2022 te wachten. Bolat is al 2,5 jaar de onbetwiste nummer 1 tussen de Antwerpse palen. (MVS)