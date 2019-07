Transfer Talk. Nainggolan op weg naar Fiorentina - Club stap dichter bij Uruguayaanse linksachter - Club stalt zoon Fadiga in Nederland Voetbalredactie

31 juli 2019

23u55 1

Club Brugge stalt Noah Fadiga bij Volendam

FC Volendam heeft zich met de 19-jarige middenvelder Noah Fadiga versterkt. Dat meldde de Nederlandse tweedeklasser . De Belg van Senegalese origine, zoon van Khalilou Fadiga, wordt gehuurd van Club Brugge, waarmee Volendam een samenwerkingsakkoord heeft.

“Ik ben heel blij om een jaar bij deze mooie club te mogen spelen onder een heel goede staf”, zegt Fadiga op de website van zijn nieuwe ploeg. “Ik hoop een heel mooi seizoen te beleven en zo hoog mogelijk te eindigen. De verwachting is veel ervaring op te doen, mijn steentje bij te dragen aan de club en daarmee ook mezelf te ontwikkelen om zo een betere speler te worden.”

Fadiga is sinds 2015 aangesloten bij Club Brugge en tekende er in mei 2017 zijn eerste profcontract. Eerder speelde hij voor de jeugd van AA Gent en RSC Anderlecht.

Nainggolan op weg naar Fiorentina

Radja Nainggolan is op weg naar Fiorentina. De Italiaanse club bereikte een akkoord met Inter over de huur van de ex-Rode Duivel. De 31-jarige Nainggolan zou het ook zien zitten om voor Fiorentina uit te komen.

Gisteren had Nainggolans manager Alessandro Beltrami een positief gesprek met Daniele Pradè, technisch directeur van Fiorentina. Beltrami benadrukte meermaals dat de Belg wel oren heeft naar een overgang. Die zit er nu ook aan te komen.

Fiorentina wist eerder vandaag Kevin-Prince Boateng te strikken. Die laatste komt over van Sassuolo, dat de Duitse Ghanees vorig seizoen uitleende aan FC Barcelona. Boateng kreeg uiteindelijk amper speelkansen bij de Blaugrana.

Rudy keert terug naar Hoffenheim

Sebastian Rudy (29) keert terug naar Hoffenheim, waar de Duitse middenvelder tussen 2010 en 2017 al zeven seizoenen aan de slag was. Schalke 04 leent de 27-voudige international voor één jaar uit. Rudy verliet Hoffenheim in 2017 transfervrij voor Bayern München, maar de middenvelder brak bij de ‘Rekordmeister’ niet echt door. Schalke 04 plukte hem na amper één seizoen weg in Beieren. Bij de ‘Königsblauen’ zette de verdedigende middenvelder, die ook als rechtsback uit de voeten kan, zijn handtekening onder een vierjarig contract tot medio 2022. Ook bij Schalke 04 beleefde Rudy een seizoen om snel te vergeten. “Hij vroeg ons om uitgeleend te worden aan Hoffenheim en we hebben zijn wens ingewilligd. We hopen dat hij in zijn oude thuis een goed seizoen speelt”, aldus sportief directeur Jochen Schneider. Rudy speelde 212 wedstrijden voor Hoffenheim en was daarin goed voor 12 doelpunten en 35 assists.

OH Leuven haalt Darren Keet terug naar België

OH Leuven heeft zich verzekerd van de diensten van doelman Darren Keet. De bijna dertigjarige Zuid-Afrikaan ondertekende een contract voor één seizoen bij de 1B-club. Keet verdedigde eerder tussen 2011 en 2016 vijf seizoenen de kleuren van KV Kortrijk.

De Zuid-Afrikaan was de voorbije twee jaar actief bij Bidvest Wits in eigen land. Keet stond de vorig seizoen 26 competitiewedstrijden tussen de palen bij de eersteklasser uit Johannesburg en hield daarin tien keer zijn netten schoon. Bidvest Wits werd derde in de Zuid-Afrikaanse Premier Soccer League.

Tussen 2011 en 2016 keepte Keet 141 officiële duels voor Kortrijk. Met de Kerels haalde hij in 2012 de finale van de Beker van België. Keet stond ook negen keer tussen de palen bij het nationale team van Zuid-Afrika.

Technisch directeur Wim De Corte toonde zich tevreden met de transfer. “Met de komst van Darren Keet versterken we onze kern met een ervaren doelman. Hij heeft zowel ervaring op internationaal vlak, als op de Belgische velden.”

🔥TRANSFERNIEUWS🔥



Versterking bij de doelmannen! Darren Keet tekende zonet bij onze club

Spartak Moskou huurt André Schürrle

Borussia Dortmund verhuurt Schürrle voor een tweede keer in twee seizoenen. De Duitse ex-spits van onder meer Chelsea en Wolfsburg verkast naar het Russische Spartak Moskou. Spartak zou een optie hebben om de speler in 2020 definitief over te nemen voor 8 miljoen euro als ze tevreden zijn van hem. Een peulschil in vergelijking met de 30 miljoen euro die Dortmund in 2016 voor hem op tafel legde

Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Fulham voor twee seizoenen. De 28-jarige spits had gehoopt om een definitieve transfer te versieren, maar de Premier League-degradant liet hem ondanks 6 doelpunten in 25 wedstrijden echter na één seizoen al vertrekken.

ℹ️@Andre_Schuerrle wechselt auf Leihbasis zu @fcsm_official. 🤝



Zorc: "Wir wünschen André #Schürrle für seine Zeit in Moskau alles Gute und den maximal möglichen Erfolg."

Kevin-Prince Boateng tekent bij Fiorentina

Kevin-Prince Boateng zet zijn carrière verder bij Fiorentina. De 32-jarige centrumspits komt over van Sassuolo. Die club leende hem de voorbije maanden uit aan FC Barcelona, maar daar kwam de Duitse Ghanees amper aan de bak.

Boateng versleet al heel wat ploegen. Hij brak in 2005 door bij Hertha Berlijn en droeg daarna ook het shirt van Tottenham, Dortmund, Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke, Las Palmas en Eintracht Frankfurt. In de zomer van 2018 tekende hij bij Sassuolo. De Italianen verhuurden hem in de winter aan Barcelona maar daar speelde hij amper vier wedstrijden.

De voormalige Ghanese international, halfbroer van Bayernverdediger Jérôme Boateng, verhuist op definitieve basis naar Fiorentina. De contractduur is niet bekend.

Fiore tekent voor één seizoen bij Cercle Brugge

Cercle Brugge haalt er een Belgische verdediger bij. Corentin Fiore (24) tekende zopas voor één seizoen (met een jaar optie) bij de Vereniging. Fiore is een linksachter uit de opleiding van Standard, die ook Belgisch jeugdinternational was tot bij de U21 en die in 2014 naar de A-kern van Standard doorstootte. Hij speelde 50 keer in de hoofdmacht van de Rouches.

In januari 2018 trok Fiora naar US Palermo in de Serie B, dat enkele maanden later in zware financiële problemen kwam en Fiore bij Imolese in de Serie C onderbracht. Daar speelde hij 30 wedstrijden.

Door de financiële perikelen van Palermo, dat zelfs naar de Serie D werd teruggezet, werd Fiore een vrije speler. Hij legde met succes medische en fysieke tests af bij Cercle Brugge en tekende vandaag een eenjarig contract met optie voor een tweede seizoen. Fiore trainde reeds mee met zijn nieuwe club en komt komend weekend mogelijk al meteen aan de aftrap op KV Oostende, om de geschorste Julien Serrano te vervangen. (LUVM)

Aston Villa haalt Tom Heaton van Burnley

Tom Heaton trekt voor 10 miljoen euro naar Aston Villa. De 33-jarige keeper stond tussen 2003 en 2010 zeven jaar op de loonlijst van Manchester United, maar de club leende hem steeds uit. Zo speelde de Engelsman in die periode voor zes verschillende clubs. In 2006 passeerde hij zelfs bij Antwerp, maar daar kwam hij niet in actie. Sinds 2013 speelde hij voor Burnley, waarmee hij de promotie naar de Premier League afdwong. Hij speelde in totaal 200 wedstrijden voor The Clarets. Hij kwam tot nu toe ook 3 keer in actie voor de nationale ploeg. Het is voor Villa al de twaalfde transfer deze zomer. Eerder haalde de club ook al Björn Engels en Wesley weg bij respectievelijk Reims en Club Brugge.

Ricca legde medische tests af bij blauw-zwart

Málaga-verdediger Fede Ricca (24) staat opnieuw een stap dichter bij Club Brugge. De Uruguayaanse linksachter heeft zijn medische en fysieke tests achter de rug. Club wil de aanvoerder van de Spaanse tweedeklasser inlijven om nieuwkomer Eduard Sobol van de nodige concurrentie te voorzien. De Bruggelingen hebben een extra linksachter nodig nu Luan Peres een transferverzoek heeft ingediend.

Ricca komt in principe op huurbasis naar Club, maar is na dit seizoen einde contract. Zodoende dat blauw-zwart na dit seizoen de mogelijkheid krijgt om de verdediger, mits een goed huwelijk, definitief aan te werven. In zijn aflopende contract bij Málaga werd een clausule opgenomen waardoor de speler gratis kan worden verhuurd. Wel moet blauw-zwart het loon van de speler overnemen. (TTV)

Rezaei terug naar Charleroi?

Eén jaar na zijn recordtransfer naar Club Brugge denkt Charleroi aan een tijdelijke terugkeer van Kaveh Rezaei om het vertrek van Osimhen op te vangen. Gesprekken met Club zijn evenwel nog niet opgestart. (AR/TTV)

Berahino is terug, interesse voor Jensen

Rebonjour Saido Berahino. De aanvaller trainde weer mee bij Zulte Waregem nadat hij vorige week een test bij Nîmes had afgewerkt. Het is geen geheim dat Essevee én de Burundees samen verder willen, maar de contractsituatie met Stoke sleept aan. De (geslaagde) uitleenbeurt van Fredrik Oldrup Jensen bij Odds loopt op zijn einde. De Noorse club wil hem graag definitief. Ook Aalborg en een Nederlandse ploeg tonen interesse. (VDVJ)