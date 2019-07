Transfer Talk. Musonda na rampjaar terug naar Vitesse - Essevee huurt spits van Besiktas Redactie

05 juli 2019

18u25

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 2 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Essevee huurt Cyle Larin van Besiktas

Zulte Waregem heeft zich versterkt met Cyle Larin. De 24-jarige Canadees komt op huurbasis over van het Turkse Besiktas. Larin moet het vertrek van topschutter Harbaoui, die naar Qatar trekt, opvangen. Essevee dwong ook een aankoopoptie af. Die bedraagt 2,5 miljoen euro.

DONE DEAL 🤝⎪Welkom bij #TeamEssevee, @CyleLarin



🇨🇦 Canadees

⚽️ Aanvaller

🔁 @Besiktas

✒️ Huur mét aankoopoptie#TeamEssevee pic.twitter.com/emL3xAk8lJ SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Charly Musonda keert na rampjaar terug naar Vitesse

Vitesse heeft vandaag aangekondigd ook komend seizoen Charly Musonda te huren van Chelsea. De Eredivisie-club huurde de 22-jarige Musonda ook vorig seizoen al, maar die blesseerde zich in de voorbereiding toen zwaar aan de knie. Hij kwam uiteindelijk maar tot één optreden voor Vitesse, op de voorlaatste speeldag van het seizoen. “We weten dat Charly veel potentie heeft”, legde technisch directeur Mo Allach uit op de clubwebsite. “Hopelijk haakt hij snel aan bij de selectie en gaat hij zijn niveau opnieuw halen.”

Ook Musonda zelf had er zin in. “Ik ben enorm gebrand om de echte Charly Musonda te laten zien. Afgelopen seizoen heb ik veel pech gehad met de blessure. Ik voel mij nu weer goed en wil laten zien dat ik van meerwaarde kan zijn.”

De Brusselaar was ooit het grootste talent van zijn generatie in België, maar verzeilde de voorbije jaren in een sukkelstraatje. Een doorbraak bij Chelsea, de club die hem op zijn zestiende wegplukte bij Anderlecht, bleef uit en ook uitleenbeurten aan Real Betis (2016) en Celtic (2018) boden geen soelaas.

Transfernieuws: Charly Musonda keert terug bij Vitesse! Welkom terug Charly!



Meer info: https://t.co/Bc2wrJeFtO#Vitesse pic.twitter.com/UGTk666o38 Vitesse(@ MijnVitesse) link

Odegaard wordt ploegmaat van Januzaj

De nog steeds maar 20-jarige Martin Odegaard wordt door Real Madrid voor één seizoen uitgeleend aan Real Sociedad. Bij de Baskische club zal het Noorse supertalent samen met Adnan Januzaj spelen. De Noor speelde drie seizoenen op huurbasis in de Eredivisie via passages bij Heerenveen en Vitesse. Ajax toonde interesse in hem, maar Real vond het tijd om hem een kans te geven in La Liga.

🙋‍♂️ ¡Déjale tu mensaje de #OngiEtorriOdegaard a @martinio98! 💙⚪️ #AurreraReala #RealSociedad pic.twitter.com/JU5DsUl86W Real Sociedad Fútbol(@ RealSociedad) link

Feyenoord haalt Narsingh terug naar Nederland

Feyenoord heeft Luciano Narsingh vastgelegd. De 28-jarige vleugelspeler komt over van Championship-club Swansea City waar zijn contract afliep. Narsingh tekende in Rotterdam een contract tot 2021. Trainer Jaap Stam wilde Narsingh graag aan zijn selectie toevoegen. “Luciano biedt ons de mogelijkheid nog meer te kunnen variëren in ons spel, wat ons kan helpen het verschil te maken in wedstrijden.”

Narsingh speelde eerder in de eredivisie bij Heerenveen en PSV. In 4,5 jaar in Eindhoven werd hij twee keer kampioen. Hij kwam bij PSV tot 159 wedstrijden waarin hij 26 keer scoorde en 31 assists verzorgde. Narsingh krijgt rugnummer 7 en vertrekt maandag met de Rotterdamse selectie naar Oostenrijk voor een trainingskamp.

Cercle Brugge haalt Idriss Saadi, Monaco stuurt linksback Serrano

Cercle Brugge haalt vandaag twee versterkingen in huis. De 27-jarige Algerijnse international Idriss Saadi wordt voor één seizoen gehuurd van Straatsburg. Saadi maakte in de Jupiler Pro League furore in het seizoen 2016-17, toen hij door Cardiff City werd uitgeleend aan KV Kortrijk en 16 keer raak trof voor de Kerels. Het leverde de voormalige Franse jeugdinternational een vierjarig contract op bij Straatsburg, maar daar raakte Saadi op een zijspoor. Hij hoopt bij Cercle zijn carrière te kunnen herlanceren.

Voorts wordt een derde speler door AS Monaco ter beschikking gesteld van zijn Belgische satellietclub. Na doelman Loïc Badiashile en rechtsachter Giulian Biancone, komt nu ook de 21-jarige linksachter Julien Serrano naar Jan Breydel. Hij speelde vorig seizoen 11 wedstrijden in de hoofdmacht van Monaco, waar hij een profcontract tot 2022 heeft. (LUVM)

Real Madrid verhuurt Reguilon komend seizoen aan Sevilla

Sevilla heeft zich voor komend seizoen verzekerd van de diensten van linksachter Sergio Reguilon. De 22-jarige verdediger wordt een seizoen uitgeleend door Real Madrid.

Reguilon brak het voorbije seizoen door bij de Koninklijke en speelde 22 officiële duels. De linksachter maakte zijn debuut in oktober vorig jaar in het Champions League-duel bij CSKA Moskou (1-0) en werd nadien de vaste linksachter van interimcoach Santiago Solari. Na de terugkeer van Zinédine Zidane verdween Reguilon opnieuw naar het achterplan.

Reguilon is voor Sevilla al de achtste inkomende transfer. Eerder namen de Andalusiërs ook al verdedigers Jules Koundé (Bordeaux), Maximilian Wöber (Ajax) en Diego Carlos (Nantes), middenvelder Joan Jordan (Eibar) en aanvallers Luuk de Jong (PSV), Munas Dabbur (RB Salzburg) en Lukas Ocampos (Marseille) over.

Sint-Truiden haalt ‘Vietnamese Messi’

Sint-Truiden kondigt de komst aan van de Vietnamees Nguyen Cong Phuong. Cong Phuong wordt de eerste Vietnamese speler ooit in de Jupiler Pro League. Hij wordt voor één seizoen gehuurd van Hoang Anh Gia Lai. Cong Phuong, die als bijnaam de ‘Vietnamese Messi’ heeft, is volgens de Truienaars één van de rijzende sterren in eigen land. De 24-jarige aanvaller speelde eerder ook al in Japan en Zuid-Korea. STVV wordt zijn eerste Europese club.

STVV trok voor de transfer naar Vietnam en organiseerde in Ho Chi Minh een persconferentie over de huurovereenkomst. “Ik ben verheugd om deze aankondiging te doen”, zegt CEO Takayuki Tateishi. “Ik zag Cong Phuong spelen tegen Tomiyasu in de Asian Cup in januari en merkte meteen het potentieel van deze speler. Ik kijk er naar uit om hem te zien uitgroeien tot een sterke kracht voor ons team.”

Cong Phuong was zelf ook tevreden met de transfer. “Ik ben heel blij om binnenkort deel te mogen uitmaken van STVV. Ik kijk er erg naar uit om minuten te maken bij deze geweldige club”, liet de 31-voudige international optekenen.

Sampdoria: “Genk wil 13 miljoen voor Malinovskyi”

Ook na het onderhoud tussen Felice Mazzu, Dimitri de Condé en Ruslan Malinovskyi staat het hoofd van de Oekraïner nog steeds op vertrekken. Op eigen vraag traint hij nog niet met de groep, maar individueel. “In dat gesprek heeft Ruslan aangegeven dat hij graag naar Italië wil”, legde Dimitri de Condé gisteren uit. “Er is ook interesse vanuit Engeland, maar Ruslan verkiest een overstap naar de Serie A. Zij zijn deze week hier geweest om te onderhandelen en hebben een respectabel bod neergelegd”, aldus de Condé. “Wij hebben een tegenbod geformuleerd en zij hebben bedenktijd gevraagd. Als een club Malinovskyi echt wil hebben, kan het heel snel gaan.” Of het zo’n vaart zal lopen is nog maar de vraag. Gisteren gaf ook Massimo Ferrero, de voorzitter van Sampdoria commentaar op de situatie. “Racing Genk vraagt op dit moment tussen de 12 en de 13 miljoen euro voor Malinovskyi. Dat is voor ons te veel”, zei hij. Genk hoopte initieel 20 miljoen voor Malinovskyi te vangen. (KDZ)

Club Brugge stuurt overbodige McGree terug naar Australië

Club Brugge heeft zijn overbodige middenvelder Riley McGree verkocht aan Adelaide United, de club waarvan het hem twee seizoenen geleden overnam. De 20-jarige Australiër speelde uiteindelijk geen enkele wedstrijd voor blauw-zwart. Hij tekende in Adelaide voor drie seizoenen.

Club plukte McGree in juli 2017 weg bij Adelaide, maar verhuurde hem meteen voor een seizoen aan Newcastle Jets. Ook vorig seizoen speelde de jonge middenvelder op uitleenbasis in eigen land, bij Melbourne City. Vooral de voorbije jaargang (30 wedstrijden en acht goals) toonde McGree zijn potentieel, maar toch mocht hij bij Club beschikken.

Nieuwe uitleenbeurt voor Robert Mühren

Robert Mühren wordt door Zulte Waregem komend seizoen verhuurd aan de Nederlandse tweedeklasser Cambuur Leeuwarden. Essevee leende de 30-jarige aanvaller het voorbije seizoen ook al uit aan NAC Breda. Mühren arriveerde bij Zulte Waregem in januari 2017, maar paste na een half seizoen - en dertien duels waarin hij twee keer scoorde - al niet meer in de plannen van coach Francky Dury. Hij werd vervolgens verhuurd aan Sparta en NAC Breda. Voor zijn komst naar Zulte Waregem speelde hij ook al voor FC Volendam (2011-2015) en AZ (2015-2017).

Huurling van City op komst?

Anderlecht zit op het spoor van Philippe Sandler, centrale verdediger van Manchester City. Sandler is 22 en Nederlander. Hij kreeg zijn opleiding bij Ajax en kwam in 2016 bij PEC Zwolle terecht. Daar haalde Manchester City hem vorig jaar weg, maar veel spelen deed de rijzige (1.90m) verdediger onder Guardiola niet. Anderlecht zou hem willen huren.

City speurt naar een oplossing voor Sandler. De club kan voor de Premier League tot 17 buitenlanders registreren, maar die plaatsjes zijn allemaal bezet: Ederson, Bravo, Danilo, Laporte, Mangala, Mendy, Otamendi, Bernardo, De Bruyne, Rodri, Gundogan, Fernandinho, Mahrez, Sane, D. Silva, Aguero, Zinchenko en Jesus. Aangezien City er nog een centrale verdediger bij wil, liefst met Engels paspoort, is er sowieso geen stek beschikbaar voor Sandler, die vorig seizoen enkel in de FA Cup en League Cup aan de bak kwam.

Sandler heeft de beruchte Mino Raiola als zaakwaarnemer. Na het afscheid van Kompany postte de verdediger een emotionele boodschap op Instagram. “Ik kon me geen betere mentor wensen dan jij toen ik Man City vervoegde. Een leider onder mannen en een inspiratie. Je hebt me zoveel geleerd. Ontgoocheld dat je vertrekt, maar trots op wat je hier hebt bereikt en reikhalzend uitkijkend naar je nieuwe avontuur. Veel geluk Vincent.”

Topschutter Harbaoui voor twee jaar naar Qatar, Timotheou op komst

Zulte Waregem is zijn spits kwijt. Hamdi Harbaoui trekt voor twee jaar naar Al-Arabi, in Qatar. Harbaoui lag nog twee jaar onder contract bij Zulte Waregem, maar er zat een vaste transferclausule in die overeenkomst, waardoor de Tunesische spits voor 500.000 euro kon vertrekken. Al-Arabi telt die transfersom neer en heeft met de speler zelf een overeenkomst voor twee jaar. Het vertrek van Harbaoui betekent een aderlating voor het team van Francky Dury, want met 25 goals kroonde de 34-jarige aanvaller zich vorig seizoen nog tot topschutter in de Belgische competitie. Dat wordt een zware last op de schouders van Cyle Larin (24). De Canadees, die op de Gold Cup vertoefde, moet Harbaoui opvolgen in de spits. Hij komt normaal op uitleenbasis over van Besiktas.

Het belooft overigens nog een drukke transferweek te worden bij Essevee. Naast Zarandia, Kainourgios en Larin volgt normaal ook George Timotheou (21). De Australische verdediger kwam vorig seizoen uit voor het tweede elftal van Schalke 04, maar maakte op de slotspeeldag zijn debuut voor de hoofdmacht. Voorheen speelde Timotheou, een stevige linksvoetige verdediger van 1m90, bij clubs in zijn thuisland. (RN/VDVJ)

¡Buen debut en la #Bundesliga de George #Timotheou! 👌 #S04 #S04VFB pic.twitter.com/OLZvpna7s7 FC Schalke 04(@ s04_es) link

Spaanse jeugdinternational voor PSV

PSV heeft zich versterkt met Toni Lato. De 21-jarige Spanjaard wordt voor één seizoen gehuurd van Valencia en is de vierde inkomende transfer deze zomer voor de Eindhovenaren. Eerder kwamen ook doelman Robbin Ruiter (Sunderland), middenvelder Ibrahim Afellay (clubloos) en aanvaller Bruma (RB Leipzig) de club versterken. Lato, een Spaanse jeugdinternational, is een product van de befaamde academie van Valencia.

Sampdoria doet ‘respectabel’ bod op Malinovskyi

Ook na het onderhoud tussen Felice Mazzu, Dimitri de Condé en Ruslan Malinovskyi staat het hoofd van de Oekraïner nog steeds op vertrekken. Op eigen vraag traint hij nog niet met de groep, maar individueel. “In dat gesprek heeft Ruslan aangegeven dat hij graag naar Italië wil”, legde Dimitri de Condé gisteren uit. “Er is ook interesse vanuit Engeland, maar Ruslan verkiest een overstap naar de Serie A.” Sampdoria en Atalanta zijn de twee gegadigden. Het eerste bod van Atalanta - 10 miljoen euro - werd weggelachen in Genk. Nadien trad Sampdoria op het voorplan.

“Zij zijn deze week hier geweest om te onderhandelen en hebben een respectabel bod neergelegd”, aldus De Condé. “Wij hebben een tegenbod geformuleerd en zij hebben bedenktijd gevraagd. Kijk, als een club Malinovskyi echt wil hebben, kan het heel snel gaan. De kans dat hij vertrekt, is reëel.” Genk hoopte initieel 20 miljoen te krijgen voor Malinovskyi, een overeenkomst die rond de 15 miljoen ligt, lijkt niet ondenkbaar.

Ook aan inkomende kant zit Genk niet stil. De Condé: “We staan dicht bij een akkoord met een speler die mogelijk later pas instroomt.” Volgens onze informatie gaat dat om Patrik Hrosovsky, 27-jarige middenvelder van FC Viktoria Plzen. Zij moeten eind deze maand aan de slag in de voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. (KDZ)

Letica moet op zoek naar nieuwe club

Clubdoelman Karlo Letica moet op zoek naar een nieuwe club. Anders dan Ethan Horvath is de Kroaat overbodig bij Club Brugge, daar waar hij vorig jaar na een matige seizoensstart van tussen de palen verdween. Blauw-zwart wil in principe verder met Horvath, het jonge talent Shinton en een nieuwe doelman. Vanuit die optiek is Moeskroendoelman Jean Butez nog steeds in beeld, maar Club is niet van plan om de gewenste 3 miljoen euro te betalen. Mocht Horvath, voor wie er geringe interesse is uit het buitenland, alsnog vertrekken, dan blijft Letica misschien toch aan als invallersdoelman. (TTV)

Veel interesse voor Emond

Galatasaray hoopt op Renaud Emond (27). De Turkse topclub zou zich al gemeld hebben in Luik om de voorwaarden van een eventuele transfer te kennen. De Standard-aanvaller zou bij een goed bod mogen vertrekken op Sclessin. De Rouches hopen minstens 4 miljoen euro te vangen voor Emond, vorig jaar goed voor dertien doelpunten. Naast Galatasaray tonen ook twee Franse clubs uit de Ligue 1 concrete interesse. Het is niet de eerste keer dat de spits in beeld is in Frankrijk. In de voorbije mercato’s toonde onder meer Rennes zich meer dan geïnteresseerd. (FDZ)

Arnesen: “Nummer 9 nu prioritair”

Vlap is na Vincent Kompany de tweede inkomende transfer voor Anderlecht. Twee spelers voor de as van de ploeg. Daar moet zeker nog één iemand bij. “Een nummer 9 is nu de absolute prioriteit”, zegt TD Frank Arnesen. “Maar we gaan niet overhaast te werk gaan. Het zou daarom ook niet verstandig zijn om te snel Thelin en/of Santini van de hand te doen. Maar dat de kern moet afgeslankt worden is zeker. Je kan niet met 35 man trainen. Na de match tegen Ajax gaan we met Kompany knopen doorhakken en zullen sommige jongens naar de B-kern worden verwezen.” (MJR)

Tweede zomertransfer voor Union

1B-club Union heeft haar tweede versterking van de zomermercato beet, en voor de tweede keer gaat het om een Deen. De 25-jarige Casper Nielsen komt over van Odense in zijn thuisland en tekende een overeenkomst voor drie seizoenen in het Dudenpark. De middenvelder sluit meteen aan bij de spelersgroep, die vandaag op stage vertrekt naar het Nederlandse Mierlo.

Nielsen kwam de voorbije twee seizoenen tot 77 officiële duels voor Odense, waarin hij zeven keer scoorde en acht assists gaf. Voordien was hij actief bij zijn opleidingsclub Esbjerg. De Deen is de tweede zomertransfer van Union. Eerder vervoegde zijn landgenoot Jonas Bager, een verdediger, al het team.