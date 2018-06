Transfer Talk: Moses Simon in de belangstelling van Liverpool? - Belg uit Italië dicht bij overgang naar Standard Redactie

06 juni 2018

06u28 0 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 zit erop en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Simon in belangstelling van Liverpool

Moses Simon staat volgens de 'Liverpool Echo' op het verlanglijstje van Liverpool. De 22-jarige Nigeriaan van AA Gent mist het WK omwille van een blessure, maar dat staat de interesse van de Reds niet in de weg volgens de krant. Klopp wil meer offensieve opties en zou daarom Simon willen aantrekken. De 'Liverpool Echo' maakt gewag van een transfersom van 10 miljoen pond (11,4 miljoen euro). (KTH/RN)

Belg voor Standard?

De kans is reëel dat Samuel Bastien volgend seizoen voor Standard voetbalt. De 21-jarige middenvelder groeide op bij de jeugd van Anderlecht en speelde één keer voor het eerste elftal van paars-wit. Hij werd daarna uitgeleend aan Avellino en vertrok in de zomer van 2016 met een definitieve transfer naar Chievo Verona. Daar kwam hij het afgelopen seizoen 21 keer in actie. Standard onderhandelt momenteel met Chievo over de transfer van Bastien. Eens de clubs er onderling uit zijn, zou het snel kunnen gaan. (RN/FDZ)

Mbemba en Sels in, Chipciu via Turkije naar de uitgang?

Anderlecht legt alles in de schaal om Chancel Mbemba (23) terug naar het Astridpark te halen. Paars-wit heeft een contract voor vier jaar klaarliggen en heeft - op een paar details na - een akkoord met de speler. Eind deze week wil voorzitter Marc Coucke zelf de laatste obstakels wegwerken.

Met de niet-selectie van Matz Sels voor het WK wordt het voor Anderlecht nu iets makkelijker om met Newcastle de 'package deal' Mbemba/Sels te bespreken. Voor de aanval blijven Landry Dimata van Wolfsburg en Carlos Eduardo (Goias) de prioriteit. Dimata mag alvast weg bij de Duitse club. (MJR)

Anderlecht vindt de oplossing voor de overbodige Alexandru Chipicu (29) dan weer mogelijk in Turkije. De Roemeen, momenteel bij zijn nationale ploeg, kreeg twee aanbiedingen van Turkse subtoppers, maar eerst wil hij interessantere voorstellen afwachten - liefst blijft hij in West-Europa voetballen. Ook een verlengd verblijf bij paars-wit sluit hij niet uit. (PJC)

KVO denkt aan belofteninternational

Als alternatief voor Colin Coosemans (25) van KV Mechelen - hij is mogelijk te duur - denkt KV Oostende aan Jens Teunckens (20). De belofteninternational van Club Brugge, de voorbije maanden op uitleenbasis bij Antwerp, staat hoog op de verlanglijst van Gert Verheyen. Bij Club mag Teunckens vertrekken. (PJC/FDZ)

Kortrijk zet zinnen op Franse linksachter

In de zoektocht naar een linksachter toont KV Kortrijk concrete interesse voor Nicolas Gavory (23). De Fransman is een vaste waarde bij de Franse tweedeklasser Clermont, waar hij dit seizoen twaalf assists gaf. Net die goeie prestaties kunnen een probleem zijn voor KVK: Clermont wil Gavory enkel bij een goed bod laten vertrekken. Het wordt bijgevolg geen goedkoop dossier. (PJC)

Vanzeir kan tijdelijk naar Beerschot-Wilrijk

Dante Vanzeir is nadrukkelijk in beeld bij Beerschot-Wilrijk. De jeugdinternational heeft zin in een uitleenbeurt, maar op clubniveau is er nog geen akkoord. (KDC/KDZ)

Miric blijft bij Lokeren

Ook volgend seizoen nog in loondienst van Sporting Lokeren: Marko Miric. Het contract van de 31-jarige Servische aanvaller liep af, maar wordt nu, na z'n vakantie, verlengd. Miric kwam de voorbije drie seizoenen 84 keer in actie voor Lokeren, hij scoorde daarin 16 keer. (MVS)