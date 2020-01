Transfer Talk. Monaco koopt aanvaller van 1,2 miljoen voor Cercle - Nantes legt drie miljoen op tafel voor Emond - AA Gent heeft extra middenvelder beet en ziet Kubo naar Amerika trekken Redactie

07 januari 2020

11u16 2

Nantes legt drie miljoen op tafel voor Emond

Standard dreigt Renaud Emond kwijt te spelen aan het Franse Nantes. De aanvaller zou volgens Franse media vandaag al zijn medische testen afleggen in Frankrijk. Met de transfer zou een bedrag van ongeveer drie miljoen euro gemoeid zijn. Meer over de op til staande transfer van Emond leest u HIER.

Dagen van Götze bij Dortmund lijken geteld

Mario Götze en Borussia Dortmund gaan komende zomer uit elkaar. De Duitse aanvaller, de enige doelpuntenmaker in de WK-finale van 2014 tegen Argentinië, weigert zijn contract te verlengen. Dat meldt Bild. Het zou de tweede keer zijn dat de 27-jarige Götze Dortmund de rug toekeert. In 2013 verkaste hij naar Bayern München om in 2016 weer terug te keren in Dortmund.

De laatste jaren ging het echter bergafwaarts met Götze. Het niveau van zijn eerste periode bij Dortmund haalde hij nooit meer. Dit seizoen is hij geen basisspeler bij de ploeg van Lucien Favre. Om die reden bood Borussia Dortmund de voormalige sterspeler een salarisverlaging van drie miljoen aan: van tien miljoen per jaar naar zeven miljoen euro. Götze wordt inmiddels al in verband gebracht met het Hertha BSC van Jürgen Klinsmann.

Hotic moet scoringsprobleem Cercle oplossen

De 24-jarige vleugelspits Dino Hotic moet het scoringsprobleem van Cercle Brugge oplossen. Hotic is een Sloveense Bosniër die dit seizoen vier keer scoorde en zeven assists afleverde voor NK Maribor. Cercle (lees: Monaco) betaalt maar liefst 1,2 miljoen euro voor de rechtsvoetige aanvaller, een transfersom die degradatieconcurrenten KVO en Waasland-Beveren doet duizelen. De aanvaller tekent voor 3,5 seizoenen. Verder heeft groen-zwart de Braziliaanse doelman Warleson Oliveira op proef. De 23-jarige keeper van Paranaense, de club van Canesin, moet zich op stage in Malta bewijzen. (LUVM/TTV)

Sulayman Marreh naar AA Gent

De Gentse zoektocht naar een bijkomende verdedigende middenvelder, is afgerond: Sulayman Marreh komt over van Eupen. De 23-jarige Gambiaanse international was vorige zomer al in beeld bij de Buffalo’s, maar hij bleef uiteindelijk bij Eupen. Frank Boya was lang de eerste piste om als doublure voor Elisha Owusu naar Gent te komen, maar met Marreh gaat Gent voor het alternatief. Marreh kan ook centraal in de defensie uitgespeeld worden. Hij vliegt dinsdag naar het oefenkamp van de Buffalo’s in Oliva. (RN)

Kubo verlaat AA Gent

Yuya Kubo (26) heeft zijn transfer beet. De Japanse aanvaller stond op de lijst voor de stage in Oliva, maar hij kreeg zondag te horen dat hij niet meer mee hoefde te trainen. Er was belangstelling vanuit de Amerikaanse MLS, meer bepaald van Cincinatti en Seattle, maar omdat er meerdere partijen in het dossier betrokken waren, bemoeilijkte dat de overgang. Gisteravond laat kwam er dan toch een doorbraak. Kubo trekt naar Cincinnati.

Essevee wil af van Noorse middenvelder

Zulte Waregem zoekt een oplossing voor de overbodige Fredrik Oldrup Jensen. De Noorse middenvelder is terug na zijn uitleenbeurt aan Odds BK, maar is niet mee op stage naar Marbella. (OPI)