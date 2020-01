Transfer Talk. Monaco koopt aanvaller van 1,2 miljoen voor Cercle - Nantes legt 3 miljoen op tafel voor Emond - Gent heeft middenvelder beet en ziet Kubo naar MLS trekken Redactie

07 januari 2020

11u16 2

Kolarov blijft nog een jaartje langer in Rome

Aleksandar Kolarov heeft zijn aflopend contract bij AS Roma met een jaartje verlengd. De 34-jarige linksachter, en kapitein van de Servische nationale ploeg, ligt nu tot juni 2021 vast in de Italiaanse hoofdstad. Kolarov, een vrijschopspecialist, vervoegde Roma in de zomer van 2017 en kwam sindsdien tot zeventien goals in 113 officiële duels. Eerder verdedigde hij de kleuren van Manchester City en Lazio, de stadsrivaal van AS Roma.

“Ik wil de club bedanken voor deze contractverlenging”, reageerde Kolarov op de clubwebsite. “Dit voelt aan als een nieuwe start voor mij. Ik wil mijn spel blijven verbeteren en zo de club helpen in de toekomst.” Roma staat momenteel vierde in de Serie A met 35 punten na 18 wedstrijden. In de Europa League treffen de Romeinen na Nieuwjaar in een dubbele confrontatie AA Gent.

Chelsea leent Drinkwater uit aan Aston Villa

Chelsea leent Danny Drinkwater tot het einde van het seizoen uit aan Aston Villa. Dat hebben beide Premier League-clubs bekendgemaakt.

De 29-jarige middenvelder speelde de eerste seizoenshelft op huurbasis voor Burnley, waarvoor hij door blessureleed in amper twee wedstrijden aantrad.

Drinkwater is een jeugdproduct van Manchester United. In 2012 stapte hij over naar Leicester City. Met die club werd de drievoudige Engelse international in 2016, als basispion, verrassend kampioen. In de zomer van 2017 verhuisde Drinkwater voor 37 miljoen euro naar Chelsea. Daar kwam hij heel weinig in actie.

Good luck for the rest of the season, Danny! 👊 Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

Hoffenheim versterkt aanvallende gelederen met Munas Dabbur

Bundesliga-club TSG Hoffenheim heeft aanvallende versterking voorgesteld met Munas Dabbur. De 27-jarige Israëliër komt over van Sevilla en ondertekende bij Hoffenheim een overeenkomst tot medio 2024. Dabbur sluit meteen aan bij het trainingskamp van de ploeg in Marbella.

Voor de centrumspits komt zo een einde aan een teleurstellende passage bij Sevilla. De Andalusiërs telden afgelopen zomer nog zeventien miljoen euro voor Dabbur neer bij RB Salzburg, waar hij twee maal topschutter van Oostenrijk werd. Maar in Spanje lukte het nooit echt om een basisplaats af te dwingen. De Israëliër kwam slechts negen keer in actie voor de roodhemden, waarin hij wel drie keer scoorde.

Met Hoffenheim strijdt Dabbur de komende maanden voor een Europees ticket in Duitsland. Het team van coach Alfred Schreuder staat momenteel zevende in de Bundesliga, op één puntje van nummer zes Bayer Leverkusen, dat op de laatste Europese plaats staat. Hoffenheim opent de terugronde op 18 januari met een thuismatch tegen Eintracht Frankfurt.

➡️ D-A-B-B-U-R ⬅️



Munas #Dabbur geht ab sofort für die #TSG auf Torejagd! 🙌🏼#WelcomeDabbur pic.twitter.com/d48dGQP243 TSG Hoffenheim(@ tsghoffenheim) link

Uitleenbeurt Arda Turan bij Basaksehir beëindigd

Arda Turan (32) heeft in onderling overleg zijn uitleenbeurt aan Istanboel Basaksehir beëindigd. Zo is de weg vrij voor de winger om na twee jaar terug te keren naar FC Barcelona. “Bij een gesprek gisteren heeft Arda Turan aan onze voorzitter Goksel Gumusdag gevraagd te mogen vertrekken om een nieuwe bladzijde in zijn carrière te schrijven. Gumusdag stemde hiermee in en het contract werd vervolgens in onderling overleg ontbonden”, zo meldt Basaksehir.

Turan werd in januari 2018 uitgeleend door Barcelona aan Basaksehir. Bij Barça, dat hem in de zomer van 2016 wegplukte bij Atlético Madrid, slaagde hij er niet in een belangrijke rol te spelen. In Turkije kwam hij ook maar aan 39 wedstrijden in twee jaar tijd, onder meer door een monsterschorsing van 16 speeldagen omwille van het duwen van een lijnrechter. Daarbovenop kreeg het enfant terrible in september 2019 een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar en acht maanden wegens agressie tegen een bekende Turkse zanger tijdens een nachtje stappen.

Nantes legt drie miljoen op tafel voor Emond

Standard dreigt Renaud Emond kwijt te spelen aan het Franse Nantes. De aanvaller zou volgens Franse media vandaag al zijn medische testen afleggen in Frankrijk. Met de transfer zou een bedrag van ongeveer drie miljoen euro gemoeid zijn. Meer over de op til staande transfer van Emond leest u HIER.

Dagen van Götze bij Dortmund lijken geteld

Mario Götze en Borussia Dortmund gaan komende zomer uit elkaar. De Duitse aanvaller, de enige doelpuntenmaker in de WK-finale van 2014 tegen Argentinië, weigert zijn contract te verlengen. Dat meldt Bild. Het zou de tweede keer zijn dat de 27-jarige Götze Dortmund de rug toekeert. In 2013 verkaste hij naar Bayern München om in 2016 weer terug te keren in Dortmund.

De laatste jaren ging het echter bergafwaarts met Götze. Het niveau van zijn eerste periode bij Dortmund haalde hij nooit meer. Dit seizoen is hij geen basisspeler bij de ploeg van Lucien Favre. Om die reden bood Borussia Dortmund de voormalige sterspeler een salarisverlaging van drie miljoen aan: van tien miljoen per jaar naar zeven miljoen euro. Götze wordt inmiddels al in verband gebracht met het Hertha BSC van Jürgen Klinsmann.

Hotic moet scoringsprobleem Cercle oplossen

De 24-jarige vleugelspits Dino Hotic moet het scoringsprobleem van Cercle Brugge oplossen. Hotic is een Sloveense Bosniër die dit seizoen vier keer scoorde en zeven assists afleverde voor NK Maribor. Cercle (lees: Monaco) betaalt maar liefst 1,2 miljoen euro voor de rechtsvoetige aanvaller, een transfersom die degradatieconcurrenten KVO en Waasland-Beveren doet duizelen. De aanvaller tekent voor 3,5 seizoenen. Verder heeft groen-zwart de Braziliaanse doelman Warleson Oliveira op proef. De 23-jarige keeper van Paranaense, de club van Canesin, moet zich op stage in Malta bewijzen. (LUVM/TTV)

Sulayman Marreh naar AA Gent

De Gentse zoektocht naar een bijkomende verdedigende middenvelder, is afgerond: Sulayman Marreh komt over van Eupen. De 23-jarige Gambiaanse international was vorige zomer al in beeld bij de Buffalo’s, maar hij bleef uiteindelijk bij Eupen. Frank Boya was lang de eerste piste om als doublure voor Elisha Owusu naar Gent te komen, maar met Marreh gaat Gent voor het alternatief. Marreh kan ook centraal in de defensie uitgespeeld worden. Hij vliegt dinsdag naar het oefenkamp van de Buffalo’s in Oliva. (RN)

Welkom Sulayman!



🇬🇲 Gambiaan

🙋🏻‍ 23 jaar

⚽️ Defensieve middenvelder#kaagent #transfer https://t.co/UcGbKShOoh KAA Gent(@ KAAGent) link

Kubo verlaat AA Gent

Yuya Kubo (26) heeft zijn transfer beet. De Japanse aanvaller stond op de lijst voor de stage in Oliva, maar hij kreeg zondag te horen dat hij niet meer mee hoefde te trainen. Er was belangstelling vanuit de Amerikaanse MLS, meer bepaald van Cincinatti en Seattle, maar omdat er meerdere partijen in het dossier betrokken waren, bemoeilijkte dat de overgang. Gisteravond laat kwam er dan toch een doorbraak. Kubo trekt naar Cincinnati.

Essevee wil af van Noorse middenvelder

Zulte Waregem zoekt een oplossing voor de overbodige Fredrik Oldrup Jensen. De Noorse middenvelder is terug na zijn uitleenbeurt aan Odds BK, maar is niet mee op stage naar Marbella. (OPI)