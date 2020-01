Transfer Talk. Monaco koopt aanvaller van 1,2 miljoen voor Cercle - AA Gent heeft extra middenvelder beet en ziet Kubo naar Amerika trekken Redactie

07 januari 2020

06u47 1

De 24-jarige vleugelspits Dino Hotic moet het scoringsprobleem van Cercle Brugge oplossen. Hotic is een Sloveense Bosniër die dit seizoen vier keer scoorde en zeven assists afleverde voor NK Maribor. Cercle (lees: Monaco) betaalt maar liefst 1,2 miljoen euro voor de rechtsvoetige aanvaller, een transfersom die degradatieconcurrenten KVO en Waasland-Beveren doet duizelen. De aanvaller tekent voor 3,5 seizoenen. Verder heeft groen-zwart de Braziliaanse doelman Warleson Oliveira op proef. De 23-jarige keeper van Paranaense, de club van Canesin, moet zich op stage in Malta bewijzen. (LUVM/TTV)

Sulayman Marreh naar AA Gent

De Gentse zoektocht naar een bijkomende verdedigende middenvelder, is afgerond: Sulayman Marreh komt over van Eupen. De 23-jarige Gambiaanse international was vorige zomer al in beeld bij de Buffalo’s, maar hij bleef uiteindelijk bij Eupen. Frank Boya was lang de eerste piste om als doublure voor Elisha Owusu naar Gent te komen, maar met Marreh gaat Gent voor het alternatief. Marreh kan ook centraal in de defensie uitgespeeld worden. Hij vliegt dinsdag naar het oefenkamp van de Buffalo’s in Oliva. (RN)

Kubo verlaat AA Gent

Yuya Kubo (26) heeft zijn transfer beet. De Japanse aanvaller stond op de lijst voor de stage in Oliva, maar hij kreeg zondag te horen dat hij niet meer mee hoefde te trainen. Er was belangstelling vanuit de Amerikaanse MLS, meer bepaald van Cincinatti en Seattle, maar omdat er meerdere partijen in het dossier betrokken waren, bemoeilijkte dat de overgang. Gisteravond laat kwam er dan toch een doorbraak. Kubo trekt naar Cincinnati.

Essevee wil af van Noorse middenvelder

Zulte Waregem zoekt een oplossing voor de overbodige Fredrik Oldrup Jensen. De Noorse middenvelder is terug na zijn uitleenbeurt aan Odds BK, maar is niet mee op stage naar Marbella. (OPI)