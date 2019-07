Transfer Talk. Moise Kean naar Everton - Cutrone ruilt AC Milan voor Wolves - Genk-target kost 12 miljoen De voetbalredactie

30 juli 2019

Cutrone ruilt AC Milan voor Wolverhampton

Patrick Cutrone (21) vertrekt bij AC Milan. De Italiaanse aanvaller tekent een contract voor vier seizoenen bij Wolverhampton Wanderers, de club van Rode Duivel Leander Dendoncker. Cutrone is afkomstig uit de jeugdopleiding van Milan, waar hij twaalf jaar lang speelde. In mei 2017 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal. Afgelopen seizoen kwam hij in 34 competitiewedstrijden tot drie doelpunten. Wolverhampton zou zo’n 20 miljoen euro neertellen voor Cutrone. De spits was in juni met Italië actief op het EK voor beloften, waar hij scoorde tegen België in de groepsfase (3-1-zege voor Italië).

Lokeren haalt Japanse vleugelverdediger

Lokeren heeft de Japanner Ryuta Koike aangetrokken. Dat heeft de club uit de Proximus League dinsdag laten weten. De 23-jarige vleugelverdediger komt over van Kashiwa Reysol in zijn thuisland en ondertekent op Daknam een contract voor drie jaar.

Koike voetbalde sinds 2017 voor Kashiwa Reysol. Voordien was hij aan de slag bij Renofa Yamaguchi. Na Jun Amano is Koike de tweede Japanse speler die dit seizoen zal aantreden in het shirt van Sporting.

Lokeren, dat vorig jaar vrij kansloos uit de Jupiler Pro League zakte, opent de nieuwe competitie vrijdag met een verplaatsing naar Beerschot.

Malaga strikt transfervrije Okazaki

De Spaanse tweedeklasser Malaga heeft zich versterkt met aanvaller Shinji Okazaki. De 33-jarige Japanner komt transfervrij over van Leicester City, de club waarmee hij in 2016 erg verrassend de Premier League won.

Okazaki kwam in vier seizoenen tot 137 officiële duels voor Leicester City, waarin hij negentien keer scoorde. In het kampioenenjaar van de Foxes, zijn eerste seizoen bij Leicester, speelde hij 36 van de 38 Premier League-duels. Okazaki is ook 119-voudig Japans international en was aanwezig op de WK’s van 2010, 2014 en 2018. De aanvaller scoorde tot dusver vijftig keer voor de Japanse nationale ploeg. Hij won in 2011 met de Blue Samurai de Asian Cup. Op de recente Copa América sneuvelde het uitgenodigde Japan in de groepsfase.

Moise Kean naar Everton

Moise Kean verlaat Juventus en trekt naar Everton. Het gaat om een definitieve transfer. De Engelse club betaalt 30 miljoen euro voor de 19-jarige Italiaan, die vorig jaar furore maakte in de Serie A. De tiener maakte zes goals in dertien matchen.

Enkele weken geleden polste Anderlecht naar Kean. Paars-wit wilde de aanvaller huren, Juventus was enkel bereid mee te werken aan een lucratieve definitieve transfer, waardoor het nooit tot concrete onderhandelingen kwam.

Oplossing gezocht voor ex-recordaankoop Rezaei

Pas vierde in de hiërarchie is hij, ná Okereke, Openda en Vossen. En dat voor slechts één positie. Kaveh Rezaei (27) - een jaar geleden met 5 miljoen euro nog de recordaankoop van Club - heeft een probleem.

Na een teleurstellende voorbereiding staat Rezaei achteraan de pikorde. Want net als Ivan Leko vorig seizoen blijkt ook zijn opvolger geen fan van de Iraniër. Bovendien houdt Philippe Clement er niet van om te roteren met zijn diepe spits - afgelopen seizoen speelde Samatta bijna alles. Het bestuur gelooft nog in Rezaei, maar stelt ook vast dat Openda zaterdag op de bank zat en het duo Rezaei-Vossen in de tribune. Speelt evenmin in het voordeel van de gewezen spits van Charleroi: het feit dat hij geen Belg is.

Rezaei kende vorig seizoen al een ongelukkig jaar, met veel blessurekwaaltjes en amper 13 matchen voor Club. Daarin scoorde hij slechts één doelpunt - een penalty op Zulte Waregem. Cijfers die in schril contrast staan met zijn zestien goals voor Charleroi, een seizoen eerder. Rezaei heeft bij Club nog een contract tot juni 2022. (NP)

Union versterkt aanval met Venezolaan Romero

Union heeft de Venezolaanse spits Antonio Romero aangetrokken. Dat bevestigt de 1B-club dinsdag op zijn website.

De 22-jarige Romero komt over van Zamora FC uit Venezuela. Hij wordt voor een seizoen gehuurd, met een optie tot aankoop.

Voor de pocketspits (1m74), achtvoudig belofteninternational, wordt het zijn tweede avontuur in Europa. In 2017 waagde hij enkele maanden zijn kans bij het Tsjechische Sigma Olomouc, maar dat werd geen succes.

Uruguayaanse linksachter moet bij Club concurrentie aangaan met Sobol

In de zoektocht naar een bijkomende linksachter is Club uitgekomen bij Malaga-aanvoerder Fede Ricca (24). De 1-voudige Uruguayaanse international moet de concurrentie aangaan met Eduard Sobol. Een taak die aanvankelijk voor Luan Peres (25) was weggelegd, maar die heeft de voorbije weken zelf aangegeven dat hij dit seizoen liever elders zou spelen. De Braziliaan - die vorig seizoen niet verder kwam dan vijf invalbeurten en een basisplek in de beker - kan zich niet langer verzoenen met de weinige minuten die hij in Brugge krijgt. Intussen heeft Fede Ricca het oefenkamp van Malaga al verlaten, om medische tests af te leggen bij Club.

Met de nakende komst van Ricca en het aantrekken van Percy Tau, moet Club enkel nog een verdedigende middenvelder zien te vinden en eventueel het dossier van Moeskroen-doelman Jean Butez afronden. (NP/TTV)

PSG versterkt selectie met Senegalese international Idrissa Gueye

PSG heeft de Senegalese middenvelder Idrissa Gueye aangetrokken. Hij ondertekende bij de Franse kampioen een contract tot 2023, zo bevestigde het team van Thomas Meunier. Gueye (29) komt over van Everton waar hij sinds 2016 speelde en kost naar verluidt zo’n 32 miljoen euro.

De Senegalese international (69 caps, 4 doelpunten) belandde in 2008 in Frankrijk bij Rijsel. Daar werd hij in 2015 door Aston Villa, met een titel en een beker op zak (allebei in 2011), weggekocht. Na een seizoen verhuisde de centrale middenvelder naar Everton. Voor de Toffees speelde Gueye 108 matchen (4 goals, 5 assists).

“Ik ben heel fier dat ik voor PSG kan spelen”, zegt de Senegalees, die met zijn land de finale bereikte op de voorbije Afrika Cup. “PSG heeft een van de best gestructureerde en ambitieuze projecten in Europa. Ik bedank de directie, coach en staf voor het vertrouwen dat ze mij geven. Ik zal er alles aan doen om dat niet te beschamen en hoop mij snel te integreren in deze heel getalenteerde groep.”

Voor PSG is Gueye de zesde aanwinst na Mitchel Bakker, Marcin Bulka, Abdou Diallo, Ander Herrera en Pablo Sarabia.

Shenzhen stelt Roberto Donadoni aan als nieuwe hoofdcoach

De Chinese eersteklasser Shenzhen FC heeft Roberto Donadoni aangesteld als nieuwe hoofdcoach. De intussen 55-jarige Italiaan wordt de opvolger van de Spanjaard Juan Ramon Lopez Caro. De 2-0 nederlaag van afgelopen zondag bij Jiangsu Suning deed Lopez Caro de das om. Shenzhen staat na twintig speeldag in de Super League vijftiende en voorlaatste. De laatste twee in China degraderen rechtstreeks naar tweede klasse.

Als nieuwe hoofdcoach werd Milan-legende Roberto Donadoni aangesteld. Zijn laatste klus als hoofdcoach eindigde in mei 2018, met een vertrek bij Bologna. Voordien coachte hij ook onder meer Livorno, Genoa, Napoli, Cagliari en Parma en was hij tussen 2006 en 2008 bondscoach van Italië. Als speler veroverde Donadoni roem als middenvelder bij AC Milan. Hij veroverde met de Rossoneri in twee periodes (1986-1996 en 1997-1999) onder meer zes landstitels en drie maal de Europacup I/Champions League. Met Italië werd hij vicewereldkampioen in 1994.

Midtjylland wil 12 miljoen voor Onuachu

Racing Genk wil nog zeker één en mogelijk twee spitsen aantrekken als Ally Samatta toch nog zou vertrekken. Nog steeds met stip op één om de Genkse aanval te komen versterken staat Paul Onuachu, de 25-jarige Nigeriaanse spits van het Deense FC Midtjylland. De onderhandelingen verlopen moeizaam, zeker omdat de Deense ploeg een prijskaartje van 12 miljoen op het hoofd van Onuachu heeft geplakt. Een onrealistisch bedrag dat Genk niet wil of kan betalen, zeker niet voor een speler die zijn laatste contractjaar ingaat. Een akkoord is nog niet in de maak en dus bewandelt Genk ook andere pistes om het aanvallende compartiment nog te versterken. (KDZ)

Haalt Standard spits van Viitorul?

Twee miljoen euro plus een percentage op de doorverkoop. Zo veel wil Standard betalen voor Denis Dragus (20), spits van Viitorul Constanta - tegenstander van AA Gent donderdag, vorige week viel hij in. De Roemeense club bevestigt dat er een bod is binnengelopen uit Luik voor de international, maar een akkoord is er nog niet. (FDZ/SJH)

Voorzitter Sampdoria: “Praet kost 26 miljoen”

Geen solden in Genua. Sampdoria-voorzitter Massimo Ferrero maakte gisteren nog maar eens duidelijk dat Dennis Praet niet voor een spotprijs mag vertrekken. “De interesse van Milan? Iedereen mag Dennis hebben. Maar alleen als ze zich bij ons melden én 26 miljoen betalen.” Naast AC Milan heeft ook Valencia de Rode Duivel op de radar staan. (VDVJ)

Nieuw contractvoorstel voor Benson

Racing Genk wil verder met Manuel Benson. In die mate zelfs dat de landskampioen de 22-jarige flankaanvaller een nieuw contract heeft voorgeschoteld van vijf jaar. Benson kwam twee seizoenen geleden over van Lierse, maar kon zich niet onmiddellijk doorzetten in Limburg. Begin vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Moeskroen, daar ontbolsterde hij helemaal onder Bernd Storck. Dit seizoen informeerden zowel Standard als Monaco naar de voorwaarden om hem over te nemen, maar Genk wilde hem niet meer laten gaan. Door de blessure van Bongonda stond Benson afgelopen vrijdag aan de aftrap tegen KV Kortrijk. Verwacht wordt dat hij eerstdaags zijn krabbel zet onder die nieuwe, verbeterde overeenkomst. (KDZ)

De Bock op weg naar Griekenland, KVO spreekt met Sylla

Van de Belgische naar de Griekse kust? Laurens De Bock (26) voert concrete onderhandelingen met Aris Thessaloniki. De flankverdediger keerde na een uitleenbeurt aan KV Oostende terug naar Leeds United. Door de vele concurrentie heeft hij evenwel weinig uitzicht op speelkansen bij de Engelse tweedeklasser. In de zoektocht naar een nieuwe centrumspits is de kustploeg overigens uitgekomen bij Idrissa Sylla. De 28-jarige aanvaller is overbodig bij Zulte Waregem. Bij KVO is hij één van de pistes om de concurrentie aan te gaan met Sindrit Guri. Gisteren zaten beide partijen om de tafel. (VDVJ/PJC/TTV)