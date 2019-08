Transfer Talk. Moeskroen pakt uit met ex-speler Tottenham - Antwerp plant ultiem offensief - “Niemand heeft geld voor Neymar” De voetbalredactie

31 augustus 2019

12u08 0

Moeskroen huurt Wimmer

Moeskroen heeft een straffe versterking beet. De Henegouwers huren Kevin Wimmer voor één seizoen van Stoke City. De 26-jarige Oostenrijkse verdediger speelde tussen 2015 en 2017 voor Tottenham en vertrok nadien voor een slordige 19 miljoen euro naar Stoke, dat hem aan Hannover verhuurde. Wimmer is negenvoudig international.

✍🏽 Annonce Transfert ✍🏽



Kevin Wimmer en prêt pour une saison ! 🔴⚪️



🇦🇹 Autrichien⁰ℹ️ Défenseur⁰🔁 @stokecity ⁰🎂 15 novembre 1992



Plus d'infos ➡️ https://t.co/4Oh9UWTfIA#RoyalExcelMouscron#Transfert pic.twitter.com/PNXZXIHp8U Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

“Niemand heeft het geld voor Neymar”

Tik tak tik tak. Neymar heeft nog drie dagen om z’n transferwens in vervulling te zien gaan. Barcelona ging voor een slotoffensief, maar bood te weinig. Leonardo, sportief directeur van PSG, geeft nu een laatste stand van zaken. “Als er een goed bod komt, mag hij nog altijd vertrekken. Maar niemand heeft dat geld. De eerste keer dat we een bod kregen van Barcelona, was op 27 augustus. Maar dat voldeed niet aan onze eisen. De onderhandelingen lopen nog steeds, maar ze komen niet aan onze vraagprijs. Als wij het bod niet voldoende vinden, dan blijft hij. Neymar is een buitengewone speler, maar de relatie met de club is momenteel niet te best.”

Ultiem transferoffensief bij Antwerp

Het beloven nog drukke dagen te worden op de Bosuil. De komst van Mirallas is nog maar het begin van een ultiem transferoffensief. “De directie heeft mij verteld dat er voor het einde van de mercato nog vier à vijf spelers gaan bijkomen”, verklaarde coach Bölöni vóór de officialisering van Mirallas. “Alle goede spelers zijn welkom. Ik denk niet dat onze Europese uitschakeling op dat vlak gevolgen gaat hebben. De club loopt veel geld mis (minstens 3 miljoen euro, red.), maar ik had niet het gevoel dat men die centen absoluut nodig had om de markt op te gaan.”

Aan uitgaande zijde wordt kapitein Faris Haroun in verband gebracht met AA Gent, maar daar wil Bölöni zijn kop voor leggen. “Wat mij betreft is dat een ‘njet’. Faris is een uiterst belangrijke speler en een voorbeeldige kapitein en die wil ik aan boord houden.” (KDC)

Verschueren: “Ga niet veel meer slapen”

Hartlijders moeten het leven van Michael Verschueren niet leven. Zeker dezer dagen niet. De Anderlecht-manager wil voor maandagavond nog minstens één inkomende transfer afronden. Een spits is de prioriteit, ook een verdediger is welkom. Mbaye Diagne (27) van Galatasaray is een optie voor paars-wit - hij staat hoog op de lijst, alleen lopen de onderhandelingen op clubniveau erg moeizaam -, maar het bestuur bewandelt meerdere pistes. En dat maakt het allemaal extra complex. “Wellicht ga ik niet veel meer slapen”, grapte Michael Verschueren in Monaco, waar hij als lid van de ECA de Europese lotingen bijwoonde. “Want ik wil dat het zo snel mogelijk weer goed draait.” (PJC)

Giovanni Simeone ruilt Fiorentina voor Cagliari

Cagliari huurt de Argentijnse aanvaller Giovanni Simeone van Fiorentina, met verplichting tot aankoop. Dat heeft Cagliari aangekondigd op zijn website.

De 24-jarige zoon van Atlético Madrid-coach Diego Simeone zal - op papier althans - tot 2024 voor Cagliari aantreden. De spits telt vijf caps bij de Argentijnse nationale ploeg.

Nadat hij het Argentijnse River Plate had ingeruild voor Genoa, maakte Simeone indruk in zijn eerste seizoen in Europa met twaalf competitiedoelpunten. In 2017 vertrok hij naar Fiorentina. Daar was hij goed voor 22 goals en elf assists in 80 wedstrijden, maar het voorbije seizoen had Simeone het moeilijk bij la Viola.

Bij Cagliari wordt Simeone ploegmaat van voormalig Rode Duivel Radja Nainggolan, die voor één seizoen gehuurd wordt van Inter Milaan.