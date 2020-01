Transfer Talk. “Misnoegde Neuer wil naar Juventus” - Rizespor ontbindt contract van De Pauw - Vierde versterking voor Cercle De voetbalredactie

16 januari 2020

16u28 6

Neuer wil naar Juventus

Manuel Neuer gaat FC Bayern München komende zomer verlaten, zo weet France Football. De 33-jarige doelman is gefrustreerd dat aanwinst Alexander Nubel de belofte heeft gekregen op minimaal vijftien duels in de basis. Neuer heeft weinig trek in een plaats op de bank. De eerste contacten tussen Juventus en Neuer zijn gelegd.

Cercle rondt vierde inkomende transfer af

Cercle Brugge huurt de Griekse verdediger Dimitrios Chatziisaias tot het einde van het seizoen met een aankoopoptie van de Turkse eersteklasser Caykur Rizespor. Daarmee realiseert de Vereniging een vierde inkomende transfer tijdens de wintermercato. Eerder werden Dino Hotic (Maribor), Isaac Christie-Davies (Liverpool, huur) en Marton Eppel (transfervrij) aan de selectie toegevoegd.

Dimitrios Chatziisaias (27) speelde eerder in Griekenland voor Panionios en PAOK Saloniki, met tussendoor een uitleenbeurt aan Atromitos. De centrale verdediger speelde slechts een half jaar in Turkije bij Rizespor, waar hij pendelde tussen het fanionteam en de bank. (LUVM)

🙌 Welkom bij ons, Dimitrios Chatziisaias! #levecercle



🤝 https://t.co/i6jiTPcqpN pic.twitter.com/4JCxKmoqfG Cercle Brugge(@ cercleofficial) link

Rizespor ontbindt contract van Nill De Pauw

Rizespor heeft het contract van onze landgenoot Nill De Pauw ontbonden. De dertigjarige buitenspeler was sinds afgelopen zomer aan de slag bij de Turkse eersteklasser en had er nog een overeenkomst voor anderhalf seizoen.

Het was voor De Pauw zijn tweede buitenlands avontuur na eerder twee seizoenen bij het Franse EA Guingamp (2015-2017). Zijn passage in Turkije was geen succes met acht officiële duels in de heenronde voor Rizespor, waarin hij twee assists gaf. Zijn team staat na zeventien speeldagen in de Turkse Süper Lig op de twaalfde plaats (op achttien teams).

De in Kinshasa geboren De Pauw speelde in België bij zijn opleidingsclub Lokeren (2008-2015) en Zulte Waregem (2017-2019). Met de Waaslanders won hij twee maal de Beker van België (2012 en 2014) en speelde hij twee Europese campagnes. In totaal kwam De Pauw tot liefst 218 officiële duels voor Lokeren.

Sevilla neemt Marokkaanse aanvaller En-Nesyri over van Leganes

De Marokkaanse international Youssef En-Nesyri (22) stapt van staartploeg Leganes over naar Sevilla, nummer vier in La Liga. Hij ondertekent, na het slagen voor zijn medische tests, een contract voor 5,5 seizoenen, zo raakte donderdag bekend.

Sevilla legt 20 miljoen euro op tafel voor de aanvaller, die dit seizoen vier keer scoorde voor Leganes in achttien competitiematchen.

En-Nesyri heeft 21 caps achter zijn naam. Hij maakte daarin zes goals, waaronder een op het WK in Rusland tegen Spanje (2-2).