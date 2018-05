Transfer Talk: Mechelen wil Berrier binnenhalen - Dimata bovenaan lijstje Anderlecht - Carcela tot 2021 bij Standard Redactie

31 mei 2018

06u23 9 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 zit erop en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Carcela blijft langer bij Standard

Mehdi Carcela zal ook volgend seizoen de kleuren van Standard verdedigen. Op hun website laten de Rouches weten dat ze de aankoopoptie in het huurcontract van de 28-jarige middenvelder hebben gelicht.

Carcela kwam eind januari op uitleenbasis over van het Spaanse Granada. De Marokkaanse international, geboren in Luik, was samen met Junior Edmilson dé sterkhouder van het team in play-off 1. Met drie goals en zes assists had Carcela een ruim aandeel in de tweede plaats die Standard na een knappe remonte alsnog uit de brand kon slepen. Eerder had hij met Standard ook al de Belgische beker gewonnen.

Carcela is bezig aan zijn derde termijn bij Standard, de club waar hij zijn opleiding genoot. Hij speelde er eerder in de A-kern van 2008 tot 2011 en tussen 2013 en 2015. Komend seizoen wordt Standard getraind door Michel Preud'homme, die Ricardo Sa Pinto opvolgt. Voor Carcela volgt eerst nog het WK in Rusland. Hij speelt er met zijn land in groep B tegen Iran (15 juni), Portugal (20 juni) en Spanje (25 juni).

NEWS | 🇧🇪🇲🇦 @carcela_mehdi tekende een nieuw contract 📝 bij Standard

Dossevi ruilt Standard definitief voor Metz

Mathieu Dossevi (30) keert komend seizoen niet terug naar Standard. FC Metz besliste de aankoopoptie op de Frans-Togolese middenvelder te lichten en neemt hem definitief over, zo laten de Rouches weten.

"We bedanken Matthieu voor alles wat hij onze club heeft bijgebracht en wensen hem veel succes toe in het verdere verloop van zijn profcarrière", luidt het.

Dossevi stapte in augustus 2017 op huurbasis van Standard over naar Metz. Hij was er in 30 competitieduels goed voor een goal en elf assists. Metz beëindigde de competitie als twintigste en laatste en degradeerde zo naar de Ligue 2.

Dossevi streek in september 2015 neer in Luik, waarna hij er al snel uitgroeide tot vaste waarde. Met de Rouches won de Togolese international in 2016 de Beker van België.

Eupen versterkt selectie met Duitser Julian Schauerte

De Duitse verdediger Julian Schauerte (30) heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend bij KAS Eupen. De rechterflankspeler komt over van de Duitse tweedeklasser Fortuna Düsseldorf. Voor die club, die komend seizoen promoveert, speelde hij de voorbije vier jaar.

"Julian is een speler met een uitstekende ploeggeest die altijd op en top professioneel is. Met zijn engagement zal hij onze ploeg de komende jaren zeker van dienst kunnen zijn", aldus Christoph Henkel, algemeen directeur van de Panda's.

Herzlich Willkommen! 🐼

Julian Schauerte kommt von Fortuna Düsseldorf zur KAS Eupen



Bienvenue ! 🍀

La KAS Eupen engage Julian Schauerte de Fortuna Düsseldorf

AA Gent heeft akkoord rond Egyptische spits

Het Egyptische Petrojet heeft gisteren de overgang van Ahmed Mostafa naar AA Gent bevestigd. De club uit de Egyptische tegenhanger van de Premier League heeft een akkoord op clubniveau omtrent de 21-jarige aanvaller. Mostafa zelf is op dit moment onderweg naar België om eerstdaags zijn medische tests af te ronden.

Als alles goed gaat, verpatst Petrojet zijn aanvaller voor 550.000 euro, met een clausule van 15% op een toekomstig transferbedrag. Volgens Hamada Anwar, voorzitter van Petrojet was er ook Duitse interesse in Mostafa. De jonge Egyptenaar werd in het verleden meermaals opgeroepen voor de nationale jeugdelftallen van Egypte. Voor het WK werd hij niet geselecteerd.

Thorgan Hazard op weg naar Valencia?

Zet Thorgan Hazard na het WK een nieuwe stap vooruit? De jongere broer van Eden geniet volgens AS nogal wat interesse uit Spanje. De Spaanse krant weet dat vader Hazard in Valencia aan tafel heeft gezeten met het clubbestuur. Gisteren was hij samen met spelersmakelaar Christophe Henrotay en een Spaanse tussenpersoon te gast bij de club. Hazard wordt genoemd als kandidaat vervanger voor de Portugees Gonçalo Guedes die na het WK mogelijk andere oorden opzoekt.

Verder weet AS ook dat Atlético Madrid en Sevilla een oogje op Hazard zouden hebben. Borussia Mönchengladbach wil naar verluidt 30 miljoen euro, de Spaanse kranten houden het op een marktwaarde van 15 à 20 miljoen euro.

Anderlecht houdt situatie Dimata in de gaten

Anderlecht-manager Luc Devroe hoopt in de komende dagen de transfers van Matz Sels en Chancel Mbemba te kunnen afronden om zich nadien op het offensieve compartiment te richten. Eén naam blijft mee bovenaan het verlanglijstje van paars-wit staan: Landry Dimata (20), ex-KV Oostende en dit seizoen weinig succesrijk bij Wolfsburg. Marc Coucke is een grote fan van Dimata en hoopt hem nu ook naar zijn nieuwe club te kunnen halen. Bovendien kan Anderlecht, gezien de jeugdige leeftijd van Dimata, de komende jaren nog een serieuze meerwaarde realiseren op de aanvaller. Duitse media noemen Anderlecht alvast een ernstige kandidaat om Dimata over te nemen. Voor Obradovic leek er in het 'new look' Anderlecht geen plaats meer te zijn, maar de linksachter, die naast een selectie voor Servië greep, sluit een verlengd verblijf bij Anderlecht niet langer uit. (MJR)

Malinwa wil Berrier

Ze zitten niet stil Achter de Kazerne. Het vertrek van Rits is nog maar pas afgerond of KV Mechelen staat zelf dicht bij een toptransfer. Franck Berrier (34) tekent wellicht eind deze week zijn contract Achter de Kazerne. De Fransman komt over van KV Oostende, waar hij dit seizoen niet altijd aan spelen toekwam - hij werd zelfs een tijdje verbannen naar de B-kern. Bij Malinwa geloven ze sterk in de kwaliteiten van Berrier en zijn ze ervan overtuigd dat hij het verschil kan maken in de strijd om promotie als het kortgeding op niets uitdraait. Ze vertrouwen vooral op zijn aanvallende kwaliteiten. Met zijn ervaring moet hij samen met Rob Schoofs het Mechelse middenveld naar zijn hand zetten. Met de nakende komst van Berrier zet KV Mechelen zijn ambities alleszins kracht bij. Eerder werd met aanvaller Igor de Camargo al een andere grote naam binnengehaald. (FDZ)

Standard licht optie Carcela

Zoals verwacht heeft Standard de optie in het huurcontract van Mehdi Carcela (28) gelicht. De Rouches betalen 2,5 miljoen euro aan het Spaanse Granada voor de smaakmaker in play-off 1. De Marokkaan bereidt zich momenteel voor op het WK in Rusland. Matthieu Dossevi (30) trekt dan weer definitief naar FC Metz, aan wie hij dit seizoen werd verhuurd. De Fransen lichtten de optie van zo'n 3 miljoen euro. Dossevi tekende voor twee seizoenen. (FDZ)

Michiel Kramer vindt onderdak bij Maccabi Haifa

De Nederlandse spits Michiel Kramer vervolgt zijn voetbalcarrière in Israël. Hij ondertekent een contract voor een jaar bij Maccabi Haifa, waar zijn landgenoot Fred Rutten coach is en ook Rami Gershon (ex-Gent) aan de slag is.

De 29-jarige Kramer liet in april zijn contract bij Sparta Rotterdam ontbinden, nadat hij voor zeven wedstrijden was geschorst vanwege zijn trap in het gezicht van Vitesse-verdediger Alexander Büttner (ex-Anderlecht). Kramer zou daardoor tot de zomer al niet meer in actie kunnen komen voor Sparta. De Rotterdamse ploeg degradeerde via de play-offs uit de eredivisie.

De Rotterdammer speelde eerder voor NAC Breda, FC Volendam, ADO Den Haag en Feyenoord. Kramer vertrok begin dit jaar uit De Kuip. De ontevreden reserve had zich bij Feyenoord onmogelijk gemaakt door in de rust van de bekerwedstrijd tegen Heracles Almelo met een broodje kroket in zijn mond het veld op te stappen.

Spaanse clubs tonen interesse in Berge (en omgekeerd)

De Noor van Genk heeft zijn zinnen gezet op een verhuis naar het Zuiden. Sander Berge (20) staat andermaal in de belangstelling van een aantal Spaanse clubs en ziet een overstap wel zitten. Genk is niet van plan om nu al mee te werken aan een overgang. Sander Berge heeft tijdens een gesprek met de populaire Noorse krant VG gezegd dat hij zijn carrière graag zou voortzetten in Spanje. De 20-jarige middenvelder van Racing Genk ziet meer in een overstap naar de Spaanse zon dan naar het druilige Engeland. "De Spaanse competitie is voor mij de beste ter wereld", vertelde Berge, die door Noors bondscoach Lars Lägerback is opgeroepen voor de vriendschappelijke duels tegen IJsland en Panama. "Ik zie een transfer naar Spanje als de ideale volgende stap in mijn carrière."

De Spaanse interesse in Berge is zeker niet nieuw. Hij was afgelopen winter één van de grootste transfertargets van Sevilla, dat toen een bod deed van 12 miljoen plus 3 miljoen in de vorm van bonussen. Dat voorstel werd door Racing Genk van tafel geveegd. Sevilla is nog steeds geïnteresseerd in Berge, maar ze zijn lang niet alleen. Ook stadsgenoot Betis en Villarreal tonen concrete interesse. Bij Valencia volgen ze zijn ontwikkelingen op de voet. De hamvraag is natuurlijk wannéér Berge die stap wil zetten. Komende zomer al of pas na volgend seizoen, hij heeft in elk geval nog een contract tot 2021 in de Luminus Arena. Bij Racing Genk zijn ze alvast niet van plan deze transferperiode mee te werken aan een transfer van Berge. Hij moet volgend seizoen één van de sterkhouders worden op het middenveld. Zeker omdat ze bij Genk stevig rekening houden met een vertrek van Ruslan Malinovskyi. Berge maakte indruk in zijn eerste zes maanden bij Racing Genk, maar kwam dit seizoen veel minder aan spelen toe. Een complexe hamstringblessure hield hem een halfjaar aan de kant. Clement gunde hem in de laatste twee wedstrijden van het seizoen wel nog een invalbeurt.

Twee weken terug zaten technisch directeur Dimitri de Condé en coach Philippe Clement rond de tafel met Berge en diens makelaar Morten Wivestad. Tijdens die meeting hebben De Condé en Clement duidelijk gemaakt dat een vertrek van Berge niet aan de orde is. Berge en zijn makelaar bevestigen het gesprek in de Noorse pers, maar wilden niets kwijt over de inhoud ervan. Bronnen dicht bij de speler melden ons wel dat Berge niet weigerachtig staat tegenover een vertrek. Het belooft in elk geval een hete transferzomer te worden voor Genk en Berge. (KDZ)