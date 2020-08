Transfer Talk. Mechelen huurt Voet van Club met aankoopoptie - Alexis Sanchez gratis naar Inter - "Lille verhoogt bod op David" De voetbalredactie

06 augustus 2020

Mechelen huurt Voet van Club Brugge

Inkomende transfer voor KV Mechelen. Malinwa huurt Siemen Voet voor één seizoen van landskampioen Club Brugge. Hij legde vandaag zonder problemen zijn medische testen af en tekende nadien zijn contract Achter de Kazerne. KVM dwong ook een aankoopoptie af.

Voet is een 20-jarige centrale verdediger die in mei zijn overeenkomst bij Club nog verlengde tot 2022. Hij is linksvoetig - een type dat ze in Mechelen nog konden gebruiken - en zal het vertrek van Laurent Lemoine naar Lommel moeten opvangen. Voet zal moeten concurreren met Peyre, Bushiri en Bateau voor een plekje achterin. Hij kwam vorig seizoen op huurbasis uit voor KSV Roeselare en is de vriend van topturnster Nina Derwael. (ABD)

Kenny Steppe verlengt bij STVV

Kenny Steppe, tot voor kort nog in de belangstelling van Anderlecht, heeft zijn contract bij STVV verlengd. Het vorige liep af op 30 juni 2021. Over de duur van het nieuwe contract is niks gecommuniceerd. Kenny Steppe belandde in 2017 bij STVV en heeft intussen 61 wedstrijden voor de Kanaries achter zijn naam staan. (FKS)

Groningen ziet verdediger Zeefuik naar Hertha BSC vertrekken

Deyovaisio Zeefuik ruilt FC Groningen voor Hertha BSC. De Duitse club, afgelopen seizoen de nummer 10 van de Bundesliga, meldt dat de 22-jarige Nederlandse verdediger een meerjarig contract heeft ondertekend.

De transfer hing al enige tijd in de lucht. De partijen waren al weken in onderhandeling met elkaar, maar nu is de overgang officieel een feit. “We hadden Deyo het liefst behouden voor FC Groningen, maar hij had de wens en ambitie een volgende stap in zijn carrière te zetten, waardoor het niet lukte zijn nog een jaar doorlopende contract te verlengen. Dat hebben wij gerespecteerd”, aldus technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

Zeefuik kwam in de winterstop van het seizoen 2017-2018 over van Ajax naar Groningen, waar hij 73 duels speelde. In de Duitse hoofdstad wordt hij ploegmaat van Dodi Lukebakio en Dedryck Boyata.

Inter haalt Alexis Sanchez als vrije speler

De Chileense aanvaller Alexis Sanchez heeft een contract tot 2023 ondertekend bij Inter Milaan. De club van Romelu Lukaku betaalt voor de definitieve overgang niets aan Manchester United. Afgelopen seizoen speelde Sanchez al op huurbasis bij de Nerazzurri. Hij kwam in 22 wedstrijden aan de bak en scoorde daarin vier doelpunten.

Sanchez speelde eerder in zijn carrière voor onder meer Udinese, Barcelona en Arsenal. In 2018 nam Manchester United hem over van de Gunners, maar bij The Red Devils wilde het maar niet lukken voor de Chileen. In 45 wedstrijden voor United trof hij amper vijf keer raak. Sanchez is de derde speler die de voorbije 12 maanden Manchester United heeft geruild voor Inter Milaan, na aanvaller Romelu Lukaku en middenvelder Ashley Young.

🔝 | ANNOUNCEMENT@Alexis_Sanchez has joined Inter on a free transfer 👇https://t.co/2IbrSjiogi Inter(@ Inter_en) link

Zulte Waregem plukt Franse verdediger op huurbasis weg bij AS Roma

Zulte Waregem heeft zich versterkt met de 20-jarige William Bianda. De linksvoetige Fransman verdediger komt op huurbasis over van de Italiaanse topclub AS Roma. Essevee heeft ook een aankoopoptie. Bianda trainde bij Roma mee met de A-kern en speelde zijn wedstrijden bij de U19. Daarnaast speelde hij al meer dan 20 interlands voor de Franse nationale jeugdploegen.

“Ik ben nog erg jong en kijk er dus naar uit om bij Zulte Waregem heel wat stappen te zetten in mijn ontwikkeling", vertelt een gelukkige Bianda op de clubsite. “William is een intelligente en fysiek sterke speler met een goed positiespel”, aldus CEO Eddy Cordier.

Essevee versterkt zich met de 20-jarige @WilliamBianda die wordt gehuurd van @OfficialASRoma https://t.co/M8SV6eHqQR SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Jonge Maleisische spits tekent bij KV Kortrijk

KV Kortrijk heeft zich versterkt met de 18-jarige aanvaller Luqman Hakim. Dat hebben de West-Vlamingen donderdag gemeld. De Maleisiër ondertekent bij KVK een contract voor vijf seizoenen.

Kortrijk plukt Hakim weg in zijn thuisland, waar hij de voorbije maanden aan de slag was bij FA Selangor. Die club maakte vorige maand al de overgang van de spits bekend. Met Vincent Tan heeft Kortrijk een eigenaar uit Maleisië.

🔺WELCOME LUQMAN 🔺



🇲🇾 Hakim joins KV Kortrijk and signs a 5-year contract!



🔴⚪️ #WelcomeHakim pic.twitter.com/XxubbYKYXD KV Kortrijk(@ kvkofficieel) link

“Lille verhoogt bod op Jonathan David”

Volgens de Noord-Franse krant 'La Voix du Nord' heeft Lille zijn bod op Jonathan David verhoogd tot 30 miljoen euro. Een contract voor 5 jaar zou volgens diezelfde bron klaarliggen voor de Canadees van AA Gent.

30 miljoen zou niet alleen een absoluut recordbedrag zijn voor Lille, het zou ook betekenen dat David de Belgische recordsom van 25 miljoen bij de transfer van Youri Tielemans - van Anderlecht naar Monaco - ruim zou overtreffen. 'La Voix du Nord' meldt dat een akkoord nakend is.

Bij AA Gent wordt niet ontkend dat de onderhandelingen opnieuw zijn opgestart, maar er wordt ons verzekerd dat er de volgende dagen zeker nog geen akkoord moet verwacht worden. Bij de Buffalo's is er van in het begin sprake van een vraagprijs van minimaal 30 tot 35 miljoen euro. Volgens onze informatie zou Leeds 35 miljoen geboden hebben, maar Jonathan David heeft geen trek in een overgang naar de Engelse traditieclub, die naar de Premier League promoveert. (RN)

Schotse verdediger Bates in beeld bij Cercle Brugge

Cercle Brugge heeft een aantal transferijzers in het vuur liggen, en wellicht komt er op heel korte termijn al versterking voor de defensie. Deze namiddag legde de 23-jarige Schot David Bates medische tests af bij de Vereniging. Deze centrale verdediger ligt nog twee jaar onder contract bij Hamburg, dat hem vorig seizoen uitleende aan Sheffield Wednesday. Voor een nieuwe uitleenbeurt wou Bates liever niet opnieuw in de Championship terechtkomen, wat TD Mitchell en coach Clement bij Cercle ter ore kwam en tot bijna afgeronde onderhandelingen leidde.

David Bates was in 2017-18 vier keer Schots international, maar na zijn transfer van Glasgow Rangers naar Hamburg raakte zijn ontwikkeling wat in het slop. (LUVM)

RWDM haalt offensieve middenvelder Ivan Yagan

De Brusselse club uit 1B bereikte een overeenkomst van 1 seizoen plus 1 jaar optie met de ervaren offensieve middenvelder Ivan Yagan. De 30-jarige Yagan verdiende in het verleden zijn strepen bij (toenmalige) eersteklassers Cercle Brugge, Lierse SK en Eupen. (NFA)

Voormalig Duits international Kruse tekent bij Union Berlijn

De Duitse aanvaller Max Kruse speelt komend seizoen voor Union Berlijn in de Bundesliga. Dat maakte de Duitse eersteklasser donderdag bekend. De voormalige international (14 caps) komt transfervrij over van het Turkse Fenerbahce.

“Bij Union Berlijn vind ik een club die me uitdaagt. Ik voelde me hier bovendien meteen op mijn gemak. Het is leuk om opnieuw in de Bundesliga te voetballen. Union ontwikkelde zich heel goed de laatste jaren, dat overtuigde me”, reageerde Kruse, die eerder deze week een aanbod om voor de derde keer terug te keren bij Werder, afwees.

