Transfer Talk. Mbokani blijft dan toch bij Antwerp

07 juni 2019

20u20

Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Mbokani blijft bij Antwerp

Dieumerci Mbokani heeft zijn contract bij Antwerp met één seizoen verlengd tot juni 2020. Dat maakte The Great Old bekend op de clubwebsite. De afgelopen weken werd Mbokani meermaals in verband gebracht met zijn ex-club Anderlecht, maar die transfer lijkt dus niet door te gaan. De Congolees kondigde in mei nog zelf aan dat hij Antwerp zou verlaten, maar op die beslissing is hij dus teruggekomen.

In zijn eerste seizoen voor Antwerp had Mbokani een groot aandeel in de vierde plaats en bijbehorend Europees ticket. Hij scoorde veertien keer en gaf negen assists. De pijlsnelle aanvaller kwam vorige zomer over van Dynamo Kiev, waar hij vijf seizoenen actief was. Voordien speelde hij al voor Standard en Anderlecht, waarbij hij in 2012 de Gouden Schoen won.

Vermaelen krijgt Grieks voorstel

De kans bestaat dat de toekomst van Thomas Vermaelen (33) in Griekenland ligt. Olympiakos heeft de Rode Duivel, die momenteel in Tubeke de interlands tegen Kazachstan en Schotland voorbereidt, een concreet contractvoorstel gedaan. Het is onduidelijk of Vermaelen interesse heeft in dat aanbod. Vermaelen is transfervrij nadat Barcelona zijn aflopende overeenkomst niet verlengde. Het afgelopen seizoen speelde hij slechts negen competitiewedstrijden. Telkens als hij in actie kwam, ontgoochelde hij wel niet. In de entourage van de speler klinkt het dat Vermaelen meerdere opties heeft - Olympiakos krijgt dus concurrentie in de strijd om zijn handtekening. Anderlecht polste Vermaelen bijvoorbeeld, maar een transfer naar België lijkt weinig realistisch.

Vargas geniet interesse van Oostende

Na de komst van Renato Neto willen ze zich bij bij KV Oostende verder versterken. Coach Kare Ingebrigtsen wil volgend seizoen over een competitieve kern beschikken. De kustclub wendt daarom de steven naar een oude bekende: Ronald Vargas. De voormalige middenvelder van Club Brugge en Anderlecht geniet effectief interesse van KVO, maar kan ook naar buitenland. Momenteel is Vargas na een passage bij het Australische Newcastle Jets transfervrij.

Tottenham neemt afscheid van Michel Vorm

De Nederlandse doelman Michel Vorm vertrekt na vier jaar bij Tottenham. Dat meldt de Noord-Londense club zelf via de sociale media. Vorm, 35 intussen, kwam in 2014 over van Swansea en speelde 47 wedstrijden in alle competities bij de Spurs. Eerder stond Vorm onder de lat bij FC Den Bosch en FC Utrecht.

I’m so proud to have been part of this club and seen it grow. There is so much more to come, the sky is the limit. Special thanks to Toni Jimenez, the goalkeeper coach thanks for everything. Been a real pleasure to work with you 🙏🏼 #COYS pic.twitter.com/bPsn6nmib3 Michel Vorm(@ Vorm_Official) link

Jeugdinternational Dylan Dassy tekent profcontract bij YR KV Mechelen

Dylan Dassy, momenteel voetballer bij de U16 op de jeugdacademie van KV Mechelen, tekende vandaag zijn eerste profcontract bij YR KV Mechelen. Hij ligt vast bij de Maneblussers tot 2021 met een optie voor een extra seizoen.

Dassy is linksvoetig en speelt voornamelijk als linksback. De Mechelaar voetbalt al zijn hele jeugd bij de club en maakt ook deel uit van de nationale U16-selectie.

Eerste aanwinst Manchester United voor het seizoen 2019/20

Manchester United heeft zijn eerste aankoop voor het nieuwe voetbalseizoen beet. De 21-jarige Daniel James tekende vandaag een contract bij de ploeg van Romelu Lukaku. De jonge Welshman is een winger die overkomt van tweedeklasser Swansea, waar hij zich dit seizoen in de kijker speelde met vijf doelpunten en tien assists. James komt over voor net geen 20 miljoen euro.

Barcelona heeft interesse in Rashford

In zijn zoektocht naar offensieve versterking heeft Barcelona halt gehouden in Manchester. Volgens het Spaanse Sport hebben de Catalanen geïnformeerd naar de voorwaarden van Marcus Rashford. De Engels spits van Manchester United heeft nog een contract tot 2020. Zijn marktwaarde zou tussen de 80 en 100 miljoen euro liggen.

Het Catalaanse bestuur vindt Rashford een interessante piste door zijn veelzijdigheid en ervaring (170 wedstrijden voor Man U, ondanks zijn jonge leeftijd van 21). Bovendien onderhoudt Barcelona-voorzitter Josep Bartomeu een goede relatie met Ed Woodward, de CEO van Manchester United.

De eerste gesprekken over een transfer zouden zijn aangeknoopt, maar het zal hoe dan ook een hachelijke onderneming worden: Rashford is een Mancunian in hart en nieren en wordt door zijn parcours (van jeugdproduct tot basisspeler) gezien als een symbool van de club.

Buffon naar Barcelona?

Gianluigi Buffon (41) kondigde deze week zijn vertrek aan bij Paris Saint-Germain. Wat hij komend seizoen gaat doen, is nog niet bekend, maar Sky Italia meldt dat de legendarische Italiaanse doelman vermoedelijk de opvolger wordt van Jasper Cillessen als reservedoelman bij Barcelona.

De Nederlandse doelman wil aan spelen toekomen en staat in de nadrukkelijke belangstelling van Benfica. Als de voormalig doelman van NEC en Ajax vertrekt, komt er dus een plaatsje vrij achter de onbetwiste nummer één in Camp Nou, Marc-André ter Stegen. Volgens het Italiaanse medium zijn de eerste contacten tussen Buffon en Barcelona al gelegd.

City en United vechten om Maguire

Manchester United wil Harry Maguire van Leicester City overnemen, maar volgens Daily Mail heeft de verdediger een voorkeur voor landskampioen Manchester City. Maguire, die gisteren in Portugal tegen Nederland speelde, wilde bij het trainingskamp niet ingaan op de interesse. United en City zouden ook interesse hebben in Ajacied Matthijs de Ligt.

Napoli weigert eerste bod van Atlético op Hysaj

Na het vertrek van Juanfran, Diego Godín en Lucas Hernandez is Atlético Madrid naarstig op zoek naar defensieve versterking. Volgens het Napolitaanse Radio KissKiss heeft de Madrileense club een bod gedaan op Elseid Hysaj, de 25-jarige rechtsachter van Napoli. De Italianen sloegen het bod echter af wegens te laag, zij hopen 20 miljoen te vangen.

De Albanese rechtsachter gaf nochtans al aan dat hij andere oorden wil opzoeken. Hij was de afgelopen jaren een sterkhouder in de Napolitaanse verdediging en kan ook rekenen op interesse van Juventus.

Christian Brüls blijft tot 2021 bij Westerlo

Christian Brüls zal ook de volgende twee seizoenen het shirt van Westerlo dragen. De 30-jarige aanvallende middenvelder zette zijn handtekening onder een nieuw contract tot 30 juni 2021, zo bevestigt de ploeg uit de Proximus League vandaag.

Brüls werd in februari door Westerlo terug naar België gehaald. Hij zat toen na zijn avontuur in Cyprus bij FC Pafos al enkele maanden zonder club. Na zijn doorbraak bij Eupen (2005-2008) in tweede klasse volgden meerdere clubs in binnen- en buitenland. Via MVV (2008 en 2009-2010), Trabzonspor (2009), Westerlo (2010-2012), AA Gent (2012-2013), OGC Nice (2013-2014) en Standard (2015-2016) belandde hij in Frankrijk bij Stade Rennes (2014-2015 en 2016-2017). Na een half seizoen bij Eupen kwam Brüls in Cyprus terecht, waar zijn contract vorige zomer niet werd verlengd.

De voorbije maanden was Brüls in veertien wedstrijden voor Westerlo goed voor drie goals en een assist.