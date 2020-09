Transfer Talk. Maximiliano Caufriez trekt naar STVV - Adzic, Paintsil én Bolingi naar Ankaragücü De voetbalredactie

11 september 2020

Maximiliano Caufriez is een kanarie

Maximiliano Caufriez werd medish goed bevonden voor de dienst en heeft zonet bij STVV een contract ondertekend voor drie jaar. De speler van Waasland-Beveren, die de afgelopen vier seizoenen op de Freethiel actief was, groeide daar uit als een sterkhouder; en komt nu dus de centrale verdediging van STVV versterken. Daar zal hij in de eerste plaats de concurrentie moeten aangaan met Garcia, Texeira, Buatu en Mmaee. De plaatsen zijn met andere woorden duur.

Caufriez is 23, is geboren en getogen in Beveren zelf -daar een kind van het huis dus- en genoot zijn jeugdopleiding onder meer ook bij Standard en Anderlecht. Met zijn 1,89 meter zorgt hij alleszins ook voor de zo broodnodige gestalte bij de Truiense eersteklasser. Niet onbelangrijk detail. STVV zal niet onmiddellijk kunnen rekenen op de diensten van zijn nieuwe speler omdat hij ingevolge een rode kaart tegen OHL nog geschorst is. (FKS)

Nezar S’rifi ruilt Lierse Kempenzonen voor VVV-Venlo

Nezar S’rifi, een 20-jarige Belgische middenvelder, stapt van Lierse Kempenzonen over naar VVV-Venlo. Hij ondertekende bij de club uit de Eredivisie een contract voor een seizoen (met optie op een tweede).

S’rifi trainde al een tijdje mee met de Nederlandse topklasser en kon trainer Hans de Koning overtuigen. Het jeugdproduct van Zulte Waregem speelde ook in Spanje voor jeugdelftallen van Alcorcon en CyD Leonesa en verzamelde een handvol selecties voor Belgische jeugdelftallen.

“Ik ben blij dat VVV-Venlo mij een contract heeft aangeboden. Ik zie het als een beloning voor hard werken. Mijn doel in Venlo is om veel te leren en stappen te maken. Uiteindelijk wil ik graag mijn steentje bijdragen aan de prestaties van de ploeg”, zegt S’rifi.

VVV’s technisch Manager Stan Valckx vult aan. “We hebben Nezar een tijdje op proef gehad. In die periode heeft hij aangetoond dat hij niet alleen een creatieve speler is, maar ook een gedreven jongen met de wil om te slagen. Hij bezit over een behoorlijke technische bagage, waarmee hij op het middenveld goed uit de voeten kan. Nezar krijgt van ons de opdracht mee om hetgeen hij heeft laten zien in de proefperiode door te zetten en te laten zien dat hij een waardevolle aanvulling is voor de selectie.” VVV eindigde vorig seizoen als dertiende in de Eredivisie.

Beerschot stalt Prince Ibara in Azerbeidzjan

Beerschot leent de Congolese aanvaller Prince Ibara tot het einde van het seizoen uit aan Neftsji Bakoe in Azerbeidzjan. Dat bevestigen de Ratten. De 24-jarige Ibara kwam vorige zomer naar het Kiel. Hij speelde twaalf duels in de Proximus League en deelde daarin twee assists uit. Dit seizoen kwam hij nog niet in actie voor de Antwerpenaren.

Adzic, Paintsil én Bolingi naar Ankaragücü

Anderlecht heeft een oplossing gevonden voor Luka Adzic (21). De Servische winger, die niet in de plannen paste op Neerpede, wordt dit seizoen verhuurd aan de Turkse eersteklasser Ankaragücü. Het tweede deel van vorig seizoen werd de Serviër al uitgeleend aan FC Emmen. Ook uit Nederland (ADO Den Haag) was er interesse om Adzic op huurbasis over te nemen, maar het dossier bleek financieel niet haalbaar voor de Hagenezen. Voor Ankaragücü dus wel.

De Turkse club bevestigde overigens ook de komst van Joseph Paintsil (KRC Genk, huur) en Jonathan Bolingi (Antwerp, huur) en een resem andere spelers. Toeval is die timing niet. Ankaragücü zag z’n transferverbod opgeheven worden. (TLB)

Toma vandaag van Genk

Bij Racing Genk hopen ze vandaag de komst van de creatieve middenvelder Bastien Toma (21) af te ronden. Als alles goed gaat sluit de Zwitser meteen aan bij de groep, mogelijk behoort hij komende maandag al tot de wedstrijdselectie voor de wedstrijd op Beerschot. De Noor Kristian Thorstvedt is helemaal hersteld van zijn voetblessure, Bryan Heynen heeft last van overbelasting, zijn comeback is met een paar weken uitgesteld. (KDZ)

FC Basel licht aankoopoptie op Genkenaar Zhegrova (voorlopig) niet

Edon Zhegrova maakt opnieuw deel uit van de kern van KRC Genk. De 21-jarige Kosovaarse middenvelder werd het voorbije anderhalve seizoen uitgeleend aan FC Basel, maar tot een definitieve transfer komt het vooralsnog niet.

“Een akkoord over een definitieve transfer is er tot nader order niet gekomen”, laat Genk vrijdag weten.

Zhegrova, die nog een jaar onder contract ligt, herstelt momenteel van een enkelblessure en traint daarom nog individueel.